Csehországi utazási irodák képviselői vendégeskedtek a Csallóközben május 20. és 22. között. 11 népszerű utazási iroda 15 képviselője a Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetséggel és a Slovakia Travel cseh külképviseletével karöltve fedezte fel a régió legfőbb turisztikai attrakcióit.

A cseh turisták Szlovákia iránti érdeklődése továbbra is töretlen, hiszen szívesen töltik szabadidejüket a szomszédos ország valamely fürdővárosában. Közkedvelt desztinációnak számít köreikben Csallóköz, hiszen a régió megannyi kikapcsolódási lehetőséget kínál: termálfürdők, vízisportok, kerékpáros turizmus, kulturális rendezvények és nem utolsósorban a gasztronómiai élvezetek is idevonzzák az érdeklődőket.

„Az utóbbi években egyre nagyobb az érdeklődés az utazási irodák felől, hogy komplex csomagban kínáljanak utakat a Csallóközbe. Ennek elősegítésére gondosan állítunk össze programokat, hogy a tanulmányi úton résztvevő szakemberek a lehető leghatékonyabban ismerhessék meg régiónk vezető turisztikai látványosságait, természeti és történelmi értékeit. Az itt megtapasztalt élményeket sokkal könnyebben tovább tudják közvetíteni a potenciális utazóknak. Egyre több turista mutat ugyanis érdeklődést a fürdőzés mellett az aktív programok iránt: kerékpárral vagy akár csónakkal szeretnék felfedezni a környéket, meglátogatnák a legfőbb látványosságokat, szívesen kipróbálnák a helyi gasztronómiai egységek kínálatát. Számos utazási irodával dolgozunk együtt már évek óta, s bízunk benne, hogy idén is tudunk újat mutatni nekik, bízva abban, hogy az év bármely szakaszában közvetítenek majd utakat régiónkba” – foglalta össze Somogyi Gábor, a Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség elnöke.

A csoport az érkezéskor először a nagylúcsi R-VIN Winebar ízletes fogásait és borait kóstolhatta meg, majd ebéd után a somorjai X-BIONIC olimpiai sportkomplexumot járták körbe. Ez a helyszín a régióban kiemelkedő szerepet tölt be, hiszen évente több rangos nemzetközi sporteseményt is lebonyolítanak itt, de mellette halad el a Duna menti kerékpárút egy szakasza is. Az első este folyamán megismerkedhettek szálláshelyükkel, a dunaszerdahelyi Thermalpark szállodájával, továbbá magával a fürdővel is, valamint átfogó képet kaptak a környékbeli szálláshelyek típusairól és kapacitásaikról.

A második napon elkalauzoltuk őket a dióspatonyi Slovakia Ring adrenalin fűtötte világába, majd a Malkia Park-ban kaptak betekintést az egység által kínált szolgáltatásokba, s nem utolsósorban kipróbálhatták az oroszlánok és fehér tigrisek élményetetését. A vidéki turizmus hangulatát idéző Kukkonia Farmon ízletes csallóközi falatok várták a vendégeket, majd a komplexum felfedezése után interaktív rétesnyújtásban is részt vehettek. A délutáni órákban a Bősi Vízerőműnél és annak információs központjánál vezetett erőműtúrára is lehetőségük volt, melynek köszönhetően az erőmű működésének, valamint történelmi hátterét ismerhették meg. Ezt követően Bősről Nagymegyerre utaztak tovább, ahol az idén 50 éves Thermal Corvinus fürdő megtekintése volt az elsődleges cél, de ugyancsak szót ejtettek Nagymegyer város és annak környékén található szálláshelyekről. A cseh delegáció ezután – a 2023-as Csallóköz legjobb étele verseny első helyezettjénél, Polák Ferenc séfnél – a Corvin Étteremben nyugtázta a napot egy borkóstolóval egybekötött élményvacsorával.

A csehországi utazási irodák képviselőinek csoportja két tartalmas és élményekkel teli nap után május 22-én, a reggeli órákban indult haza Csehországba. A Slovakia Travel és a Szlovák Köztársaság Idegenforgalmi és Sportminisztériumának támogatásával megvalósult program célja, hogy minél több utazó tudomást szerezzen a Csallóközben elérhető kikapcsolódási lehetőségekről. Az utazási irodákkal való együttműködés teret nyithat a Csehországból érkező szervezett kirándulócsoportok megszólítására. A régióban elérhető látványosságoknak köszönhetően a Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség aktív, többnapos programot állíthat össze az érdeklődőknek.

(Sajtóközlemény)