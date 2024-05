A gyermekes családok továbbra is biztosak lehetnek abban, hogy a kormány mellettük áll, az elhúzódó háború ellenére is megvédjük a családtámogatásokat – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a gyermeknap alkalmából vasárnap az MTI-vel.

Hornung Ágnes közleményében azt írta: a szülők továbbra is számíthatnak a családi adókedvezményre és az egyéb támogatásokra, már csaknem ötezer család igényelte a csok pluszt, 1700 család a megemelt falusi csok-ot, és több tízezer anya kap teljes szja-mentességet.

A gyermekneveléshez mindenekelőtt azonban békére és biztonságra van szükség, ezért a fokozódó háborús helyzetben a kormány mindent megtesz, hogy Magyarországot ne sodorja senki háborúba, és a magyar családok békében élhessenek – hangsúlyozta.

Ismertette: a családtámogatások az adókedvezményekkel együtt 2024-ben is összesen több mint 3300 milliárd forintot jelentenek a gyermeket tervező vagy gyermeket nevelő családoknak. A családi adórendszer 2011-es bevezetése óta 2023 végéig összesen mintegy 3600 milliárd forint családi adókedvezmény maradt a családoknál.

A kormány személyijövedelemadó-mentességet biztosít a négy- vagy többgyermekes anyáknak, amivel havonta átlagosan mintegy 54,4 ezren élnek. A 30 év alatt gyermeket vállaló nők szja-mentességét pedig havonta átlagosan mintegy tízezren igénylik – tette hozzá.

Arra is kitért: a kormány 2015-ben elindította az otthonteremtési programot: bevezették a csok-ot, amely 243 ezer családnak jelentett hathatós segítséget lakhatási céljaik megvalósításához. Idén a háborús gazdasági környezet ellenére is bevezették a csok pluszt, amely Európa legnagyobb volumenű otthonteremtési támogatása – jelezte.

Hornung Ágnes kiemelte: a csok plusz érdemi segítséget nyújt a családoknak az otthonteremtésben a háború miatt megváltozott gazdasági környezetben is, hiszen a családok egy maximum háromszázalékos kamatozású, államilag támogatott hitelhez juthatnak, és a meglévő és a vállalt gyermekek számától függően akár 15, 30 vagy 50 millió forint hitelt is igényelhetnek.

A kölcsön egyaránt felhasználható az első közös otthon megvásárlásához, egy másik, nagyobb értékű lakóingatlanba költözéshez, vagy a lakóingatlan bővítéséhez. Az új támogatással vásárolt ingatlan ráadásul illetékmentes – fűzte hozzá.

Az államtitkár tájékoztatása szerint a csok pluszt a legfrissebb adatok szerint már csaknem ötezer család igényelte mintegy 125 milliárd forint értékben.

Közölte: januártól a kormány 50 százalékkal megemelte a falusi csok összegét is. A családok már csaknem 1700 esetben igényelték a növelt összegű támogatást összesen közel 14 milliárd forint értékben.

Emellett 11 millió forintra növelték a babaváró kölcsön keretében igényelhető kamattámogatott hitelt, amely a vállalt gyermek, gyermekek megérkezésével részben vagy egészben támogatássá alakul. A babaváró támogatást azok a házaspárok igényelhetik, ahol a feleség 30 év alatti, valamint 2024 végéig továbbra is igénybe tudják venni a 30 és 40 év közötti, a 12. várandóssági hetet betöltött feleség esetében is – jelezte.

Arról is beszámolt, hogy már több mint 360 ezer gyermeknek nyitottak babakötvényt. A kormány 2010-hez képest három és félszer több településen tette elérhetővé a bölcsődei szolgáltatást, a férőhelyek számát pedig a 2010-es 32 ezerről több mint duplájára, csaknem 66 ezerre emelték.

Soha ennyi gyermek nem jutott még ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetéshez, valamint ingyenes tankönyvhöz, mint most – mutatott rá Hornung Ágnes.

Megjegyezte: a kormány visszaállította a hároméves gyes-t. Kedvezőbbé tették a csed-et, aminek köszönhetően az anyák jövedelme nem csökken a szülési szabadság ideje alatt, sőt, akár a korábbi nettó keresetüknél magasabb összegű ellátást is kézhez kaphatnak.

Emellett fokozatosan emelik a gyed maximális összegét, amely idén már bruttó 373 520 forint. Bevezették a gyed extra intézkedéscsomagot, amely több élethelyzetben is segítséget jelent a kisgyermekes családoknak: akkor is, ha újabb gyermek születik a családba, illetve akkor is, ha az anya úgy dönt, hogy a gyermeknevelés mellett munkát vállal.

A gyed extra révén több – különböző korú – gyermek után egy időben is járhatnak a gyermekgondozási ellátások, vagyis a csed, a gyed és a gyes, emellett már a gyermek féléves korától időkorlátozás nélkül dolgozhatnak a szülők a gyed és a gyes folyósítása mellett – áll a közleményben.

(mti/Felvidék.ma)