Ma Komáromban tett látogatást Richard Raši (Hlas-SD), beruházási, régiófejlesztési és informatizációért felelős miniszter (MIRRI), valamint Michal Kaliňák államtitkár, akik a Tiszti pavilonban tartott sajtótájékoztatón jelentették be, hogy elérhetővé vált az első integrált pályázati felhívás, amely a települések biztonságosabbá tételére irányul.

A miniszter és stábja a Komáromi Járás Városai és Falvai Társulása – ZMOOK meghívására érkezett a városba, ahol találkozott a Komáromi járás polgármestereivel, majd a tanácskozást követően tartott sajtótájékoztatón számoltak be arról a mintegy 20 millió euró keretösszegű pályázati felhívásról, melynek célja a települések biztonságának növelése. Mint az elhangzott, 4 millió eurót a települések, járások biztonságos fizikai környezetére, több mint 16,25 millió eurót pedig az „okos” városok és régiók kiépítésének támogatására fordítanak.

A MIRRI által meghirdetett pályázatra települések önkormányzatai, megyék és jogi személyek érdekszövetségei is pályázhatnak. A felhívás a belügyminisztérium, az állami rendőrség és az önkormányzati rendőrség aktív közreműködésével jött létre, 10 napos véleményezési időszakkal, mely észrevételek túlnyomó többségét a tárca elfogadta – hangzott el.

Mint mondták, ez az integrált pályázati felhívás különböző szakpolitikai célkitűzések mellett több intézkedést egyesít azzal a céllal, hogy digitális megoldások és információs technológiák használatával fejlessze az „okos” önkormányzatokat, növelje a közbiztonságot, ezáltal a lakosok életminőségét is.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy kisebb települések is bekapcsolódhatnak a projektbe, amely során több megoldást is vegyíthetnek, például kamerarendszerek kiépítésére, vagy meglévők fejlesztésére is pályázhatnak, illetve minden olyan beruházásra, amelyekkel növelhető a helyi közbiztonság, az egészség- és vagyonvédelem, ugyanis egyre több esetben segítenek a kamerák dokumentálni a kihágásokat és bűncselekményeket, felismerik a lopott autókat, gyanús elemeket. A technikai innováció segíthet az egyes települések parkoláspolitikájában, de akár balesetek, természeti katasztrófák elkerülésében is. A felhívás értelmében az önkormányzatok pályázhatnak például közvilágítás telepítésére, de a kamerarendszerek kiépítéséhez szükséges építési munkálatok költségei is elszámolhatóak lesznek.

A miniszter megjegyezte, az előző kormány 2020 és 2023 között egyetlen euróval sem támogatta a biztonságos önkormányzatok kiépítését, sőt eurómilliókkal károsította meg azokat. „A szlovákiai polgármesterek 84 százaléka szerint megéri a közbiztonság növelésére, kamerarendszerekre fordítani forrásokat, hiszen a legproblémásabb helyek épp azok egy-egy településen, amelyek nincsenek bekamerázva. A polgármesterek közel 70 százaléka pedig a közrend fenntartása terén az önkormányzatok közti együttműködésben is lehetőségeket lát, hiszen a közös védelmi pultok hatékonyan üzemeltethetők és kezelhetők” – hangsúlyozta Raši, aki kiemelte, hogy a szóban forgó felhívást épp a polgármesterek kezdeményezésére írták ki, kiemelve Keszegh Béla, Komárom polgármestere szerepét is.

Michal Kaliňák, a MIRRI államtitkára aláhúzta, a biztonságos önkormányzat koncepciója ezzel a felhívással kezdődik, melynek köszönhetően növelhető az állampolgárok biztonságérzete és a tulajdon védelme. „Arról szól, hogy kamerákkal védjük a településeinket, hogy az önkormányzatok a digitális adatoknak köszönhetően tisztában lesznek azzal, honnan érkeznek autók hozzájuk. Segítheti a parkolási politikát kialakítani, de a pályázati összegeket természeti katasztrófák megelőzésére is fel lehet használni” – húzta alá, hozzátéve, az eddigi kormányok mostohán bántak Szlovákia déli részével. „Ez itt határrégió, nem pedig periféria számunkra. Nekünk ez a régió érdeklődésünk központja, hiszen itt van Szlovákia egyik kapuja. A biztonságos önkormányzat a stabil turizmusról és a lehetőségekről is szól” – jelentette ki az államtitkár, aki korábban számos helyen szerzett önkormányzati tapasztalatot, többek között a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetsége (ZMOS) központi irodavezetőjeként is.

Keszegh Béla, Komárom polgármestere megköszönve Erik Vlček (Hlas-SD) parlamenti képviselő közbenjárását, úgy fogalmazott, örül, hogy a minisztériumban olyan emberek dolgoznak, akik ismerik a régiókat, azok konkrét problémáit.

Az integrált területi beruházás keretében pályázható fejlesztések vissza nem térítendő pénzügyi hozzájárulásának minimális összege 185 000 euró. A felhívás kapcsán a MIRRI június 6-án képzést tart az önkormányzatok részére, hogy az uniós forrásokat helyesen igényeljék és hatékonyan használják fel.

(Szalai Erika)