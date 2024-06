Tatán rendezik június 14-16-án a II. Kárpát-medencei Ifjú Népmesemondó Találkozót. A fabula-seregszemlére tizenöt ifjú mesemondó érkezik Magyarországról és külhonból. Az esemény fővédnöke Berecz András.

A mesemondók népes tábora június 14-16-án Tatára figyel: a dunántúli városban – a nagy múltra visszatekintő Tatai Sokadalom keretében – rendezik a II. Kárpát-medencei Ifjú Népmesemondó Találkozót. A jeles alkalomra tizenöt ifjú mesemondó érkezik magyar nyelvterületről, határon innen és túlról. A vajdasági, felvidéki, erdélyi és Magyarország több tájáról érkező ifjak már mind bizonyították rátermettségüket és mesemondó készségeiket. Ők azok, akik a helyi tájnyelven, élőszóban örökítik tovább a magyar népmesekincset.

„Az ifjú mesemondókat a határon túli népmesemondó versenyeken elért eredményeik alapján hívtuk meg Tatára – avat be a részletekbe Szénási Veronika főszervező. – Ezek közül kiemelném a XIV. Ipolyi Arnold Népmesemondó Versenyt, ahol a válogatók után hetvenhét fiatal mutathatta be tudását Gombaszögön. A délvidéki vendégek is egy nemes megmérettetésről a jelentős hagyományokkal rendelkező zentai XXIX. Kálmány Lajos Népmesemondó Versenyről érkeztek, az országos döntőn hetven mesemondó vett részt. Erdélyből a Babeș-Bolyai Tudományegyetem – marosvásárhelyi tagozatának Pedagógus-kihívás versenyéről is várunk vendégeket, az ő felkészítésükben az Erdélyi Hagyományok Háza munkatársa segített.”

Az anyaországot a Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégium, az abai Attila Király Gimnázium, valamint az ELTE–TOK Népek Meséi Verseny résztvevői képviselik.

A találkozó célja, hogy a fiatal mesemondók kapcsolatokat teremtsenek, megismerjék egymás mesemondó készségeit, tájnyelveket halljanak, megoszthassák tapasztalataikat, gyakorlott mesemondóktól szerezzenek tudást és a mesemondó küldetésük folytatásához szükséges lelkesedést.

Az ifjú mesemondókat a nagyközönség is meghallgathatja; a mesemondó alkalmak különleges színfoltnak számítanak a 24. Tatai Sokadalom forgatagában immár másodszor, elmondható, hogy hagyományteremtő céllal.

(Hagyományok Háza)