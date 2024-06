Fantasztikus hangulat, lenyűgöző kézműves termékek, nívós műsorok, napsütés és egy kis eső – mindez felejthetetlen élményekkel fűszerezve! A délelőtti esős időjárás egy kicsit ugyan megviccelte a résztvevőket, de ennek ellenére sem lehettek csalódottak a 3. Csallóközi élménybörzére kilátogató érdeklődők.

A korábban Szlovákia legszebb településévé megválasztott Kisudvarnok községben vidám műsorokkal, számos információval és különböző kísérőprogramokkal kedveskedtek kicsiknek és nagyoknak egyaránt június 22-én, a faluháza udvarán.

A Csallóközi élménybörze nevű esemény megálmodója, a Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség az idei évben Kisudvarnokkal fogott össze, hogy a helyszín adottságait kihasználva aktívabb programokkal rukkoljon elő.

A rendezvényen újra bebizonyosodott, hogy a régió által kínált számos lehetőség kedvez a helyieknek is, akik szabadidejükben megannyi program és tevékenység közül választhatnak. A színpadon – vagy bizonyos esetekben a nagy sátor alatt – zajló produkciók remek hangulatot teremtettek: a helyi óvodások és alapiskolások kedves műsora megadta a kezdő impulzust, utánuk következett a kisudvarnoki Pünkösdi Rózsa népdalkör fellépése.

A Glamour zenekar interaktív zenés gyermekműsora közben szó szerint körberajongták a fellépőket a gyerkőcök, néhány dal erejéig még a szülők és nagyszülők is csatlakoztak a produkcióhoz. A színpadot ezután birtokba vették a biztonsági őrök, a rablók, a nyomozók, a bokszolók, a vámpírok, majd repülőre szállva „elutazhattunk” Afrikába is, de „velünk volt” Michal Jackson és táncosai is – a StellArt Dance Tánciskola közel 80 jelenlévő táncosa felejthetetlen pillanatokat varázsolt nekünk.

A délutáni órákban a legbátrabbak kerékpárra pattantak és Kisudvarnokból indulva közösen tekertek el a dunatőkési Cséfalvay-vízimalomig, ahol Nagy Iván, a Csallóközi Múzeum igazgatója várta őket egy rendhagyó történelemórára. Meséjéből kiderült, hogy kik voltak a csallóközi tündérek, milyen ősi foglalkozásokat űztek elődeink és még a malom belsejében is körül lehetett nézni.

A közel 14 kilométeres kerékpártúráról visszaérve megcsodálhattuk a somorjai Csali Gyermek Néptáncegyüttes előadását, majd régiónk szülötte, a Jászai Mari-díjas Gál Tamás és a Csavar Színház produkciója, „A helység kalapácsa” zárta a programsorozatot.

Napközben a színpadon kívül is akadt bőven érdekesség: interaktív foglalkozásokkal szórakoztatták a gyerekeket és szüleiket a Dunaszerdahelyi Csallóközi Könyvtár munkatársai; a DunaVit és a Vízitúrák sátránál Csallóköz élővilágát ismerhettük meg – ugyanitt madárodút is tudtunk barkácsolni; a Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség sátrában a régió és a megye kínálatát a dunaszerdahelyi és a somorjai turisztikai információs központok, továbbá a Nagyszombat régió regionális turisztikai szervezetének munkatársai ismertették.

Dunaszerdahely részéről a városi médiavállalat munkatársai csatlakoztak a börzéhez. Arcfestés, hajfonás és nyereményjátékok közül is tudtunk válogatni, ezenfelül az érdeklődők valamennyi helyi kistermelő termékeit is megvásárolhatták az egyes standoknál.

„Nagyon örültem a felkérésnek és a lehetőségnek, hogy a Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség bennünket bízott meg azzal a feladattal, hogy a régió népszerűsítését szolgáló eseményt itt szervezzük meg a faluházunk udvarán. Mivel tagjai vagyunk a szervezetnek, községünk évek óta aktívan bekapcsolódik a fejlesztésekbe is. Kisudvarnok fontos szerepet tölt be a csallóköziek életében: kulturális eseményeinket sokan ismerik és látogatják; talán kevesen tudják, de Csallóköz legmagasabb pontja is Kisudvarnok területén található, amit a helyiek csak „kápolnadombként” ismernek, emellett a régió egyik legfontosabb és legfrekventáltabb kerékpárútja is községünkön halad át. Mivel a helyiek is nagyon szeretnek kerékpározni, ezért a programok összeállításánál felmerült, hogy egy rövidebb túrát is meghirdessünk. Egy közös kerékpártúra kiváló alkalom arra, hogy közösséget kovácsoljunk és megismerjük egymást. A délelőtt folyamán az eső kicsit aggasztott bennünket, de szerencsére délutánra szikrázó napsütés lett és zavartalanul lezajlottak a programok. Az esti órákban nem feledkeztünk meg azokról sem, akik most focilázban égnek, ezért a nádas alatt kivetítőn Eb-mérkőzéseket is nézhettek. Véleményem szerint egy nagyon produktív napot szerveztünk, bízom benne, hogy a jövőben lesz még hasonlóra alkalom” – foglalta össze Kaščák Dávid, Kisudvarnok község megbízott polgármestere.

„A Csallóközi élménybörze esemény minden évben egy színfoltja szervezetünk rendezvényeinek. A régió szolgáltatói viszonylag nagy vendégsereget képesek idevonzani Csallóközbe, de mi, akik itt élünk, sokszor túl természetesnek vesszük, hogy a lakhelyünkön mindent ismerünk, mindenről tudunk, s olykor el is feledkezünk ezekről. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy nem mindig a külföld a jó opció, ha kikapcsolódásra vágyunk, hanem találhatunk megannyi érdekes programot „házon belül” is. Az élménybörze típusú rendezvény szempontjából Kisudvarnokban nagyon ideálisak a körülmények, ez már a korábbi években is bebizonyosodott a kulturális rendezvényeken, amelyek itt zajlottak. Jó ötletnek tartottuk, hogy a kerékpáros turizmust – amely Csallóköz egyik húzóereje – beépítsük ebbe a napba. A meghívásunkat elfogadó kiállítóknak ez egy jó lehetőség, hogy kapcsolatot építsenek ki a potenciális vendégekkel vagy akár egymás között is. A Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség működésének egyik fő célja elsősorban, hogy megtanuljunk közösen gondolkodni és olyan dolgokat alkotni, amelyek vonzóak a turisták és a helyi lakosság számára is” – értékelt Somogyi Gábor, a Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség elnöke.

Az esemény megvalósulását a Szlovák Köztársaság Idegenforgalmi és Sportminisztériuma támogatta.

