A 2023/2024-es tanévben a Dernői Magyar Tannyelvű Alapiskola első ízben kapcsolódott be a Szitakötő oktatási programba. A lehetőségről az Ógyallai Speciális Alapiskola pedagógusától, Bathó Sylviától hallottunk, akinek a vezetésével iskolájuk már közel egy évtizede vesz részt a programban. A meghirdetett pályázat számunkra sikeresnek bizonyult, s ennek köszönhetően második felvidéki iskolaként mi is belevághattunk a nagy kalandba.

A tanév során négy alkalommal jutott el hozzánk a kíváncsi gyerekek folyóirata a Szitakötő, amelynek meséi és versei minden olvasó örömére hangos formátumban is elérhetőek. Az egyes kiadványok egy-egy témakört dolgoznak fel, a két-három oldalas tudományos szövegek mellett rövidebb versek vagy tanulságos modern mesék is megtalálhatóak benne. A kiadvány szövegei színesek és különféle képekkel gazdagon illusztráltak, ami még inkább felkeltette a tanulók érdeklődését. Az első, őszi lapszám a körforgás fogalmára épült, az ezt követő téli lapszámban a táplálkozással kapcsolatban olvashattunk cikkeket. Tavasszal a robotokkal foglalkoztunk, a nyári lapszámban a virágoké volt a főszerep.

Az egész tanévet színesítette a Szitakötő, gyakran kézbe vették a gyerekek, hetente több alkalommal szerepet kapott a tanítási órákon.

A magyar órák keretein belül elsősorban a szövegértési feladatokra fókuszáltunk, biológia órán aprólékosan foglalkoztunk az egyes növények vagy akár az emberi test felépítésével, sőt több kísérletet is végeztünk. A kiadvány internetes oldalán számos segédanyag található, amelyekből sokat nem csak az óra keretein belül tudtuk felhasználni. Volt olyan feladatlap is, amelyet a földrajztól kezdve a matematika órán keresztül egészen a polgári nevelés tantárgyig fel tudtuk használni.

Foglalkoztunk Japán gasztronómiájával, megemlékeztünk az idén 50 éves Rubik-kockáról is, amellyel kapcsolatosan több feladatot is megoldottunk, de olyan komoly témákat is érintettünk a folyóiratnak köszönhetően (Kapitány Máté: Csere), mint az iskolai bántalmazás. Sőt, még a szakköri foglalkozásokat is fel tudtuk dobni olykor-olykor a folyóiratból ötletet merítve. Így a tanév végén egy dekoratív faliújságot is elkészítettünk, melyeket szebbnél szebb virágos rajzok, festmények és viráglenyomatok díszítenek mind a mai napig.

Horgas Judit vezetésével a VI. A osztály tanulói online gyerekfoglalkozáson vehettek részt, melynek során tanulók 3-4 fős csoportokban dolgoztak. Megadott idő állt a rendelkezésükre, hogy az egyes feladatokat elvégezzék, majd azokat a csoport szóvivői prezentálják is. Minden csoportnak fantázianevet kellett választania és a csapat zászlóját is el kellett készíteniük. Az 1. feladatban a gyerekek azt a feladatot kapták, hogy találjanak minél több példát körforgásra a mindennapi életből. A megoldás során természetesen használni lehetett a folyóiratot.

A következő feladatban a csoportoknak olyan helyet kellett kitalálniuk, ahová szívesen eljutnának és meg is kellett indokolniuk, hogy miért azt választották, amit. Az utolsó körben a 15. század végén született híres portréfestő Hans Holbein képeit „nézegettük”. Ez egy verseny volt, az egyes csoportoknak a folyóirat mellékletén található festményről kellett megnevezni minél több tárgyat. A tanulók kissé bátortalanul, de elég ügyesen teljesítették a feladatokat. Volt néhány félénkebb tanuló, akik alig akartak megszólalni, de minden egyes résznél lelkesen bekapcsolódtak a munkába. A tanulók nagyon élvezték a számukra eddig ismeretlen foglalkozást, a pedagógusok pedig bíznak benne, hogy a következő tanévben is részt vehetünk legalább egy hasonló aktivitáson.

A Szitakötő programnak köszönhetően egy sokrétű segédeszközre tettünk szert, melyet több pedagógustársammal rendszeresen használtunk a tanév során.

A folyóirat alapján inspirálódva nem csak saját készítésű feladatlapokat használtunk, de a honlapon más kollégák által készített kidolgozott anyagok is elérhetőek és azokból is fel tudtunk használni néhányat. Az archívum részben pedig a régebbi kiadványokhoz található rengeteg ötletes segédanyag.

Legkésőbb a 2026/2027-es tanévtől egy új Állami Oktatási Program lép életbe Szlovákiában, amely új szemléletmódot követel meg az iskoláktól. Többek között a ma ismert tantárgyakat is megszüntetve, lehetőséget adva arra, hogy ne tantárgyakat és tartalmakat tanítsunk, hanem elsősorban gyerekeket. Az egyes tantárgyaktól elszakadva egy-egy jól megválasztott téma nagyon is alkalmas arra, hogy aköré csoportosítsuk azokat az ismereteket, készségeket, amelyeket a tanulóknak el kell sajátítaniuk, a Szitakötő pedig egy remek forrás arra, hogy egy ügyes tanári kar úgy használja azt az egyes tanítási órákon, hogy a tanulók játszva, élvezettel tudják elsajátítani az ismeretek sokaságát.

(Vanyo Emil/Felvidék.ma)