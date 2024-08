Both Miklós és a Hagyományok Háza udvara, avagy a nagyharsányi Rácz-ház az Ördögkatlan Fesztivál legváltozatosabb programhelyszíneként vonzotta idén is a látogatókat – kicsiket és nagyokat egyaránt, hiszen az egész napos kézműves-foglalkozások, a zene és a tánc mellett az udvarban tudományos, ismeretterjesztő előadásokat, valamint izgalmas interjúkat is hallgathattak a fesztiválozók. A programokkal és az udvar történetével kapcsolatban Both Miklóssal, a Hagyományok Háza főigazgatójával beszélgettünk.

A Hagyományok Háza alapvetően szeptembertől júniusig budapesti székházában működik, de nyáron sok fesztiválon képviselteti magát és a népművészet különféle irányait az úgynevezett folkudvar-koncepcióval, amely izgalmas színt visz ezekre az eseményekre, hiszen egy teljesen más típusú zenével, élményekkel, szórakozási formával és tanulási lehetőséggel találkozhatnak itt az emberek. Az Ördögkatlanon a nagyharsányi Rácz-ház tekintélyes múlttal rendelkezik, az évekig hatalmas népszerűségnek örvendő, Both Miklós által vezetett, egykori Ukrán udvar fonódott össze a Hagyományok Háza udvarával, s idén egy helyszínen várta alapvetően néprajzhoz, illetve népművészethez kapcsolódó programokkal a fesztiválozókat. A fúzióról Both Miklós így emlékezik meg: „A háború óta, azaz 3 éve sajnos a gyűjtés teljesen megakadt, így lassanként az Ukrán udvar egy transzformáción esett át… a polgármester és Bérczes László fesztiváligazgató segítségével megtaláltuk az új, jelenlegi helyszínt, a Rácz-udvart, amit aztán lényegében két éven keresztül építettünk. Felújítottuk az épületbelsőt, a külső részeket, foglalkoztunk a kerttel, benne az öreg gesztenyefával…”

Az udvar programkínálata közös megegyezésen alapul, a szűk szervezői csapat mellett még a Pécsi Tudományegyetem Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszéke, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszéke alakítja ki azt, hogy a különböző idősávokban milyen hagyományőrző programok valósulnak meg.

„Egy érdekes rétegeltség figyelhető meg a programjaink közönségénél is – avat be a részletekbe a Hagyományok Háza főigazgatója. – A tanszékek körülötti szűk holdudvart a diákok és a tanárok képviselik. Ők azok, akik a szervezői mag mellett egy körülbelül 100 fős csapatot alkotva a Katlanon belül egyfajta tábort hoznak létre. Ezen felül vannak még azok a fesztiválozók, akik egy-egy alkalommal ellátogatnak az udvarba.

Both Miklós kiemelte azt is, hogy az interaktivitás az egyértelmű különlegessége az udvarnak, ami a táncházak, illetve a tánctanítás mellett a koncertek többségénél is megtapasztalható. Valamint igazi kuriózumnak számít az életút interjú sorozat is, ahol a vidék izgalmas történeteit szeretnék megmutatni környékbeli, Nagyharsány-Kisharsányban élő, közismertebb embereken keresztül a fesztiválra érkezőknek.

