Hajdu Szabolcs magyar rendező új filmje, a Kálmán-nap az életnek arról a szakaszáról beszél, amikor az emberek rájönnek, hogy már semmi új nem történik velük. A kapcsolatok adottak. Nem várnak rájuk meglepetések vagy új kockázatok, amelyeket vállalniuk kellene. Csak annyit tehetnek, hogy megpróbálják megtartani azt, amijük van, mert nincs idejük és energiájuk az újrakezdéshez.

A Kálmán-nap című dráma világpremierje tavaly novemberben volt a The Tallinn Black Nights filmfesztiválon. Magyar-szlovák-amerikai koprodukcióban készült, szlovákiai producere Prikler Mátyás (MPhilms). A filmet a szlovák Audiovizuális Alap támogatta. Augusztus 22-től láthatja a közönség a mozikban, forgalmazója a Filmtopia.

„Hajdu Szabolcs az egyik legérdekesebb magyar filmes. A filmrendezés mellett színházban rendez és színdarabokat is ír. A Kálmán-nap hangulatos, egyszerűnek tűnő film középkorú emberek párkapcsolati válságáról. Úgy gondolom, hogy nálunk is aktuális és fontos film ez. Külön hálás és büszke vagyok arra, hogy egyetlen közhasznú alapként a filmet a szlovák Audiovizuális Alap támogatta. Remélem, hogy ez a tendencia folytatódni fog, és nem alakul ki nálunk is olyan cenzúra, amilyen például Szlovákia határaitól délre” – mondja a film producere, Prikler Mátyás.

Egy napos, tavaszi napon két, a negyvenes éveiben járó ember, Levente (Szabó Domokos) és Zita (Földeáki Nóra) Kálmán (Hajdu Szabolcs) és Olga (Tóth Orsolya) házába érkeznek, hogy megünnepeljék Kálmán névnapját. Hátsó szándékuk van: Kálmán állandó lakhelyére szeretnék bejelenteni gyerekeiket, hogy a környéken levő jobb iskolát látogathassák. Váratlanul a nemrég megözvegyült Ernő (Gelányi Imre), a gondnok is csatlakozik az ünneplőkhöz. Ahogy telik az idő, úgy törnek a felszínre a különböző sérelmek, frusztrációk és vágyak. A végén kiderül, hogy a gyerekek bejelentése Kálmán címére a legkisebb közös probléma.

“Az utóbbi időben tudatosítottam, hogy nincs túl sok mintázata az emberi kapcsolatoknak és viselkedésnek. Mindannyian ugyanazt a koreográfiát táncoljuk. Csak néhány alapvető dolog van, amely meghatározza férfi és nő kapcsolatát vagy a szakmai kapcsolatokat. Természetesen végtelen számú árnyalat és nüánsz létezik, amelyek jellemzik identitásunkat. A Kálmán-nap nagyszerű lehetőség ezek vizsgálatára, de el is lehet veszni bennük. A film, mint minden művészet, nem más, mint kutatás, önazonosítási kísérlet. A Látókép Ensemble színházi és filmes csapatának legújabb munkája a Kálmán-nap, amely az Ernelláék Farkaséknál című korábbi darabomhoz és filmemhez kapcsolódik. Mindkét történet főszereplője egy negyvenes éveiben járó pár, akik bár teljesen normális problémákkal küszködnek, ezek jelenlegi életszakaszukban megoldhatatlannak tűnnek. A tehetetlenség érzése haraghoz és kétségbeeséshez vezet, ami párkapcsolati válságba torkollik. Míg az Ernelláék Farkaséknál-ban a konfliktusok elsődleges forrása a gyermeknevelés volt, a Kálmán-nap az intimitás és a szexualitás hiányából fakadó feszültségről és morális dilemmáról szól. A történet látszólag egyszerű és hétköznapi, de az apró részletek teszik lenyűgözővé. Szilárd meggyőződésem, hogy ezek a jelentéktelennek tűnő részletek támpontot és a végén talán érzelmi vigaszt nyújtanak a közönségnek” mondja a film rendezője, Hajdu Szabolcs.

Hajdu Szabolcs az egyik legismertebb magyar film- és színházi rendező és szerző. Filmjeit olyan A-kategóriás nemzetközi fesztiválokon mutatták be, mint Cannes, Berlin vagy Torontó. A Kálmán-nap a tizedik nagyjátékfilmje, amely azonos című drámája alapján készült. Az Ernelláék Farkaséknál című filmjét, amely szintén egy színdarab alapján készült, díjazták a Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztiválon, megkapta a legjobb film és a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat. A Fehér tenyér és a Bibliothéque Pascal című filmjeit Magyarország Oscar-díjra jelölte. Hajdu Szabolcsot Prikler Mátyás Hatalom című filmjében is láthatták a nézők, amelyben egy nyomozót alakított. A Kálmán-napnak is ő az egyik főszereplője.

Szlovák cím Kálmánov deň Magyar cím Kálmán-nap Angol cím Kalman´s Day Műfaj dráma Nyelv: Magyar Gyártás éve 2023 Játékidő 71 perc. Ország Magyarország, Szlovákia, USA

Rendező, forgatókönyvíró Hajdu Szabolcs Fényképezte Bántó Csaba Vágó Cséplő Zsuzsanna ASFS Hang Dušan Kozák Jelmez Pető Kata Gyártásvezető Gálovits Zoltán, Martina Agricolová Szereplők Tóth Orsolya, Hajdu Szabolcs, Földeáki Nóra, Szabó Domokos, Gelányi Imre

Producerek Hajdu Szabolcs, Prikler Mátyás, Jim Stark Koproducerek Dan Wechsler, Andreas Roald, Jamal Zeinal-Zade, Szirmai Árpád, Rajna Gábor, Faragó Attila, Petrányi Viktória

Produkció: © Látókép, MPhilms, Stark Sales Koprodukció: Bord Cadre Films, Sovereign Films, Vision Team, Proton Cinema

www.mphilms.sk

A film létrejöttét a szlovák Audiovizuális Alap támogatta.

(Sajtóközlemény/Felvidék.ma)