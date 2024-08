Hétfő este több ezren tüntettek Pozsonyban a Kulturális Minisztérium (MK) lépései ellen. A tüntetést az Otvorená kultúra nevű polgári platform szervezte több kulturális szervezettel együtt.

A tömeg a Szlovák Nemzeti Színház (SND) új épületétől indult a minisztérium épülete elé. A szervezők 9000-re becsülik a résztvevők számát.

A tüntetéshez magyar művészek is csatlakoztak. A támogatók listájában egyetlen magyar intézmény, a Bázis – Magyar Irodalmi és Művészeti Egyesület szerepel. Juhász R. József a egyesület társelnöke elmondta, a Bázis érdekvédelmi egyesület, ezért csatlakoztak a kezdeményezéshez.

A tüntetésre Matej Drlička, az SND igazgatója és Alexandra Kusá, a Szlovák Nemzeti Galéria (SNG) igazgatója leváltása után került sor.

A szervezők követelései között szerepel Martina Šimkovičová (SNS-jelölt) kulturális miniszter és Lukáš Machala, a miniszteri hivatal főtitkárának leváltása, illetve azoknak a hibáknak a kijavítása, melyeket a szervezők szerint a Kulturális Minisztérium elkövetett. A tüntetés az SND épülete előtt kezdődött, és a kulturális tárcánál ért véget.

„Szeretném egyértelműen biztosítani önöket, hogy Matej és én nem azért vagyunk itt, mert ragaszkodunk a pozícióinkhoz, egyáltalán nem. Azért jöttünk, mert azt akarjuk, hogy ezeket a pozíciókat hozzáértő emberek töltsék be, és hogy azokat a funkciókat, amelyeket hozzá nem értő emberek töltenek be, ne hozzá nem értő emberek töltsék be. Úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan abszolút kulturális minimum, amellyel mi is, és minden adófizető is egyetért. Ugyanis mi fizetjük őket” – mondta Kusá a szónoki színpadon.

A kulturális élet több képviselője hétfőn az SND új épületében beszélgetett a minisztérium lépéseiről és a kultúra állapotáról.

A vitán Kusá, az SNG volt igazgatója, Róbert Špoták, a Művészeti Alap igazgatója és Matej Bošňák, az SND gazdasági igazgatója is részt vett. Több néző sztrájkra szólította fel az SND-t.

Emellett hétfőn a kulturális minisztériumban is megbeszélést tartottak az SND-ben kialakult helyzetről. A megbeszélésre Bošňák mellett eljött Miriam Kičiňová, az SND színmű részlegének vezetője és Martin Leginus, az SND opera részlegének vezetője is. Bošňák udvariasnak minősítette a találkozót, de véleménye szerint nem jutottak előre a vitában.

Šimkovičová a múlt héten váltotta le Drličkát és Kusát. Szerinte mindketten hibákat követtek el menedzserként. Az elbocsátott igazgatók tagadják a szakmai hibák elkövetésének vádját.

(tasr/Felvidék.ma)