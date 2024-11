A bencés múlt összeköt

A Selye János Gimnázium mindig is büszke volt bencés múltjára, a több évszázados értékekre, melyek tanár-diák generációkon keresztül épültek be a jelenbe. A pannonhalmi bencések 1812-től 1945-ig vezették iskolánkat, mikor is 1945. június 28-án a fennálló hatalom – akkor még nem volt sejthető, hogy – véglegesen bezárta a komáromi bencés gimnáziumot. Az 1943/44-es tanév utolsó bencés évkönyvének bejegyzése így szólt: „Egyelőre semmit sem tudunk közölni az új tanévet illetően.”

A végleges bezárás 80. évfordulója alkalmából a Selye János Gimnázium igazgatója,

Andruskó Imre 2024. október 10-én a sajtó képviselőinek jelenlétében az iskola tanári szobájában hivatalosan is meghirdette a „Bencés emlékévet”.

A múltba tekintés, a közös bencés gyökerek további ápolása és az emlékév „egyházi” meghirdetése volt a célja a Selye János Gimnázium és a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium tanári karának 2024. október 22-én lezajlott találkozójának.

A délelőtt folyamán Andruskó Imre igazgató úr az 1956-os forradalomról és szabadságharcról szóló megemlékezésen vett részt a győri bencés gimnázium dísztermében; emlékbeszédében vázolta a felvidéki magyarság helyzetét az elnyomás évtizedeiben, kitért arra, hogyan reagált a felvidéki magyarság az 1956-os kis-magyarországi eseményekre. Komárom bencés múltjával és jelenével kapcsolatban hangsúlyozta a magyar nemzeti megmaradás és a bencés értékek melletti mindenkori kiállást.

A tanári kart 15 órakor a bencés atyák és a győri kollégák szintén a gimnázium dísztermében fogadták. Tóth Konstantin igazgató úr köszöntője után egy nagyszerű prezentációban előbb a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium történetét és mai életét mutatta be. Majd összehasonlította a két gimnázium múltját; a közös sorsot, a történelmi eseményeket időpontok, évszámok segítségével állította párhuzamba. Alapos tárgyi tudását igazolja, hogy iskolánkról, a Selye gimnáziumról még nekünk is tudott újdonságot mondani: Konstantin atyától megtudhattuk, hogy

a visszacsatolás után (1939) a komáromi gimnáziumot eredetileg olasz tannyelvű iskolaként akarták működtetni, mely terv végül is nem valósult meg.

Konstantin atya előadása után Andruskó Imre igazgató úr köszöntőbeszéde következett, majd meghirdette a Bencés emlékévet, illetve ismertette az emlékév tervezett programját. Orosz Örs értékmentő, a Magyar Szövetség Nyitra megyei kulturális és turisztikai bizottsága és a Sine Metu PT elnöke rövid köszöntőjében bemutatta Németh Vilmos, a komáromi bencés gimnázium egykori igazgató-tanára által megrajzolt Magyarország hegy-, sík- és vízrajzi viszonyainak átnézeti térképét, melynek bekeretezett másolatát ajándékként átadta a bencés gimnáziumnak.

Vendéglátóink továbbá köszöntötték a Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Körét képviselő elnökét, Langschadl István mérnök urat és alelnökét, dr. Kalácska Józsefet, illetve hittantanárunkat, Józsa Attila atyát.

Ezután egy nagyon emlékezetes sétát tettünk a bencés rendházban. Zárt – csak a bencés atyák által látogatható – épületrészeket nézhettünk meg, mint pl. a Salve Regina-lépcsőházat, a bencések barokk ebédlőjét, s ezen látványosságokat Németh Miksa atya nagyon élvezetes, magas színvonalú idegenvezetése tette feledhetetlenné. A pazar barokk Szent Ignác-templomban Major Fulgent atya orgonakoncertjét élvezhettük.

A délutánt a bencés gimnázium Lloyd oktatási épületében fejeztük be, győri kollégáink állófogadásra és kötetlen beszélgetésre invitáltak minket a „ város fölé”.

A találkozó szervezője, Barkó Ágoston atya már többször is vendégeskedett a Selye János Gimnáziumban – különböző rendezvényeink vendégeként üdvözölhettük őt Komáromban. Az ő szavai szerint

fontos lenne a bezárt és újra meg nem nyitott, volt bencés gimnáziumokkal olyan kapcsolat kialakítani, hogy „napirenden” tartsák a múltjukat, de nem úgy, mint holt örökséget, hanem élő örökségként

– tehát szokások, nevelési elvek, esetleg rendezvények újraélesztésével.

Ágoston atya szerint a két iskola, a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium, valamint a Selye János Gimnázium között történelmi testvériskolai kapcsolat alakul, mely kezdetben felülről építkezett: előbb a vezetőség között alakult ki bizalmi kapcsolat, majd a tanári karok építették ki kapcsolati hálózatukat. Most pedig a diákságon van a sor, hogy ők is megismerkedjenek egymással, s az oly sokszor emlegetett közös múlt a fokozatos közeledéssel, barátkozással egy közös jelenben bontakozzon ki.

Ezt az elgondolást nagyban elősegíthetik a Bencés emlékév jövőbeli eseményei:

Lelkiség és tudomány címmel Barkó Ágoston atya előadása a bencésekről, a bencés lelkiségről és pedagógiáról a Selye János Gimnázium 11. és 12. évfolyamos diákjainak november 29-én

Tóth Kristóf, a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium matematika-fizika tanára, az ELTE fizikus doktorandusza és oktatója, kvantumfizika-kutató előadásai a Selye János Gimnázium fizika iránt érdeklődő, tehetséges hallgatóinak

2025. február 1. – meghívás a XII. Győri Bencés Bálra

2025. február 6. – a Selye János Gimnázium diákjainak meghívása a győri Farsangi Diákbálba

2025. március 17. (hétfő) GYŐR-PANNONHALMA-TIHANY – a Selye János Gimnázium 50 diákjának tanulmányi kirándulása a győri bencéseknél, a Pannonhalmi Főapátságban és a Tihanyi Apátságban

2025. május 7. – Bencés múlt – történelemverseny a Selye János Gimnáziumban, melyen a CGBG diákjai is részt vesznek

2025. május 10. – II. Pinnyédi Öregdiák Focikupa a Selye János Gimnázium öregdiákjainak részvételével

2025. június 7. – Öregdiák Nagytalálkozó a Selye János Gimnáziumban a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium öregdiákjai csapatának részvételével a focikupán.

Tanártársaim nevében köszönjük a meghívást, a szeretetteljes, őszinte fogadtatást – az együtt töltött pár óra lelki megnyugvást és szellemi feltöltődést hozott mindannyiunknak!

Spátay Adriana

a komáromi Selye János Gimnázium tanára