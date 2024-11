Őrjárat a Márai expresszen

A XII. MáraiFesztre került sor a Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnáziumban és Alapiskolában Kassán. Szlovákia keleti és nyugati iskoláiból és községeiből egyaránt érkeztek látogatók. Számuk elérte a közel 60 főt, akik között voltak leendő Márai gimis tanulók, érdeklődő nyolcadikosok és kilencedikesek, valamint szülők és tanárok is.

A rendezvény interaktív módon nyújt betekintést az iskola életébe. A tanárok és tanulók által közösen készített műsorok, vetélkedők, kreatív feladatok várták azokat, akik „felszálltak” a Márai expresszre. Minden évben más korszakot, személyt, eseményt, vagy témát dolgoznak fel az osztályok különböző módon. Tavaly a PEREM (PEtőfi és a REformkor a Máraiban) címet kapta Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából. Idén az iskola névadójának élete és munkássága köré építették előadásaikat.

Reggel az Ifjúsági Vegyes Kar, a Diákönkormányzat képviselői és az iskola igazgatónője, Csurkó Éva köszöntötte a vendégeket. Az alapiskolások és a gimnazisták is készültek valamilyen programmal. A részvetők idegenvezetők kíséretében kisebb csoportokban járták be az egyes tantermeket. A csoportvezetők nemcsak az utat mutatták, hanem készségesen válaszoltak az iskolával, az oktatással kapcsolatos kérdésekre is.

Az alapiskolások készültek a Máraihoz kötődő épületek makketjeivel, rejtvényekkel, képregénnyel, szókeresőkkel, zenés-táncos előadással, egy színdarabbal, szabadulószobákkal, a Márai korabeli divat és helyszínek bemutatásával.

Lehetett kóstolni Márai feleségének, Lolának a receptje alapján elkészült palacsintákból, sok érdekességet lehetett hallani Márai gyermekeiről.

A gimnázium I. AG osztályában a Márai expresszel be lehetett járni Kassától San Diegoig azokat a városokat, ahol Márai járt. Az I. BG tanulói Gundel-palacsintával és további gasztronómiai érdekességekkel (amelyek Márai Sándorhoz köthetőek) fogadták az expressz utasait.

A II. AG kisfilmet készített Fiktív séta Máraival címmel, amelyet egy kvíz követett. A II. BG-ben a Honfoglalóra épülő CassoWar játékban mérték össze a tudásukat a csapatok, ahol Kassa egyes részeit lehetett elfoglalni és megszerezni az ellenfelektől, ha helyesen válaszoltak a kérdésekre.

A III. AG tantermébe belépve egy társasjáték kellős közepén, a Századok játékában találták magukat a vendégek. Végül, de nem utolsósorban a III. BG-ben Márai egészséges szokásaival lehetett megismerkedni. Márai citromlével és finom reggelivel indította a napját, majd délután ivott egy kávét és sokszor végzett fizikai aktivitást egészségének megőrzése érdekében. Sokan például nem tudták, hogy Márai Sándor kedvenc sportjai közé tartozott az úszás és a tenisz.

Miután a Márai expressz utasai szerencsésen megérkeztek a végállomásra, az egyes helyszíneken összegyűjtött pecséteket beválthatták egy ajándékra. A rendezvény kiértékelése után mindenki újdonságokkal, élményekkel gazdagodva tért haza.

Chovan Lilla/Felvidék.ma