Dolgozunk éjjel-nappal – de miért?

Az Eurostat ügynökség 2023-as felmérése szerint az Európai Unió országai között Szlovákiában a legmagasabb az éjszakai műszakban is dolgozók aránya. A felmérésben kimutatták, hogy nálunk a dolgozók 11,2 százaléka dolgozik éjjel is, ami kétszerese a többi EU-s országok arányainak, amely mindössze 4,6 százalék. A férfi dolgozók 13 százaléka, a női dolgozóknak pedig 9 százaléka végez éjjel is szolgálatot.

Az éjjeli műszakok nálunk huzamos idő óta érvényesek, a legtöbben, a munkavállalók 17,4 százaléka 2006-ban dolgozott éjjel is.

A Munka-, Szociális és Családügyi Minisztérium megállapította, hogy Szlovákiában a munkavállalók 83,8 százaléka nem dolgozik éjszaka, ez az adat Ausztriában 84 százalék és az Európai Uniós országok tekintetében pedig 87,8 százalék.

Hozzáteszik, hogy az EU-s országokban azok aránya, akik csak néha dolgoznak éjjel is, átlagban 7,7 százalék, Szlovákiában ez 5 százalék. Ettől alacsonyabb mutató csupán Németországban és Olaszországban van.

Mi az oka, hogy nálunk éjjel is dolgozni kényszerülnek az alkalmazottak? Ez azzal magyarázható, hogy jelentős az ipari termelés, az üzemekben több műszakban folyik a termelés és minél inkább szeretnék kihasználni a dolgozók teljesítőképességét. Szlovákiában tavaly összességében több műszakban a munkavállalók 23 százaléka dolgozott, ezzel az EU-s országokban a nyolcadik helyen állunk.

„Szlovákiában az éjjeli műszakok megszokottak, ez összefügg az erős ipari irányultsággal. Ipari országként számos olyan cég működik, ahol megállás nélkül zajlik a termelés, ilyen az autógyártás, a gépipar, és ide sorolhatók a közüzemi szolgáltatások is”

– mutatott rá Miriam Filová, a Munkaadók Szervezetének szóvivője, hozzátéve, hogy Szlovákiában a legtöbb helyen egyelőre nem is számolnak az éjjeli műszakok megszüntetésével.

Másrészt viszont sok ember éppen azért vállal éjszakai munkát, mert az ezért járó extra juttatások emelik a bevételeiket.

„A Munkatörvénykönyv értelmében éjszakai munkának minősül az esti tíz óra és a reggeli hat óra közötti munkavégzés. Jelenleg ezért a munkáért óránként 1,72 euró jár, jövőre ezt 1,88 euróra emelik. Ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy az éjszakai munka kihat az egészségre is, emelkedhet a metabolitikus, anyagcserezavarok, a daganatos betegségek, a szív- és érrendszeri panaszok, a pszichés problémák kockázata.

„Éppen ezért minden embernek joga van eldönteni, hogy vállal-e ilyen munkát. A munkaadóknak pedig kötelességük megfelelő körülményeket biztosítani a munkavégzéshez” – jegyezte meg Jitka Kouba, a Grafton ügynökség munkatársa.

Éjszakai műszakban leggyakrabban a munkagépek operátorai és szerelői, a személyi asszisztensek, az egészségügyi dolgozók és a közbiztonságban, a védelmi területen tevékenykedők dolgoznak.

„Mindig voltak olyan munkahelyek, ahol elengedhetetlen volt az éjszakai műszak, ilyen a gondozói, ápolói munkakör, az időseket, rászorulókat, rokkantakat, egészségkárosultakat ellátók munkája, az orvosoké, az egészségügyi nővéreké, de a közbiztonságban, a védelemben tevékenykedők munkája is, tehát a tűzoltóké, a rendőröké, a polgári védelemben, a közbiztonsági posztokon dolgozóké” – részletezte a munkaügyi minisztérium.

Valószínűsítik azonban, hogy a jövőben változás állhat be e tekintetben is, ez pedig az automatizálás, a robotizálás következménye lehet, és főleg a termelés és a logisztika területén várható.

„A szlovák kormánynak ezért jelentősen támogatnia kellene az inovációs, újítási törekvéseket, folyamatokat és technológiákat, amelyek által csökkenhet az éjszakai műszakok aránya és ugyanakkor biztosítani kellene a dolgozók számára az átképzési tanfolyamokat és programokat” – nyomatékosította Jitka Kouba, a Grafton munkatársa.

(BM/Webnoviny.sk/Felvidék.ma)