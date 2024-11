Karácsonyi könyvvásár nyílt a Reviczky Házban

Léván már hagyomány, hogy minden év novemberének végén a Reviczky Társulás és a Lévai Magyar Asszonyok Ligája szervezésében karácsonyi könyvvásár nyílik a lévai Reviczky Ház nagytermében, hogy három héten át ünnepi hangulatban fogadja a könyvbarátokat. Ez alkalomból bemutatásra került Deés Szilvia Kék fotel című könyve a szerző jelenlétében. Beszélgetőpartnere id. Ševeček Judit volt.

Az estet id. Ševeček Judit, a Reviczky Társulás irodalmi szakosztályának vezetője nyitotta meg, aki köszöntötte Nagy Csabát, az Oroszlányi Rákóczi Szövetség elnökét, Kosztolányi Magdolnát, a Lévai Magyar Asszonyok Ligájának elnökét, egyben a könyvvásár fővédnökét, Deés Szilvia írónőt és a hallgatóságot.

A beszélgetés egy rövid bemutatkozással kezdődött, melynek során Deés Szilvia mesélt életpályájáról, munkásságáról, mindennapjairól. A hallgatóság megtudhatta, hogy mi vezette az írónőt a könyv megírásához és kiadásához. Elárulta, hogy a könyvben szereplő személyek közül kik a valósak és kik a fantázia szüleményei. A könyv címében szereplő kék fotelra is fény derült, mely a maga módján egy igazmondó fotel is, hiszen aki beleül, annak megered a nyelve és elmeséli, ami éppen nyomasztja vagy vidámmá teszi.

A beszélgetés végén ifj. Ševeček Judit, a Reviczky Társulás titkára megköszönte az írónőnek és beszélgetőpartnerének a könyv bemutatását, hogy Deés Szilvia megtisztelte a lévai közönséget és ellátogatott hozzánk. Külön köszönet illeti Nagy Csabát, az Oroszlányi Rákóczi Szövetség elnökét és Lazók Zoltánt, hogy közreműködtek e könyvbemutató megvalósításában.

Az est könyvdedikálással és baráti beszélgetéssel folytatódott.

A bemutatott könyv megvásárolható a Reviczky Magyar Könyvesboltban. A karácsonyi könyvvásár 2024. december 15-ig tart. Nyitva tartás hétköznap 14 és 17 óra között.

Végezetül pedig egy rövid ízelítő a könyv tartalmából: „Mit kell tenni, amikor valakinek meghal a szerelme? Párja elvesztését követően Zsófi a nagymamájától örökölt kék fotelben engedi szabadjára kételyeit, haragját és gondolatait, hogy később fanyar humorával, kellő öniróniával és barátai támogatásával leküzdje azokat, miközben a társadalom ridegségével és az örökösök kegyetlenségével is meg kell harcolnia. A kék fotel egy nagyon intim és bensőséges írás a szerelme halálát követő egy évről. Ő és Gergő rátalálnak arra a titokra, amely a tökéletes kapcsolatot biztosítja számukra. A regény azt boncolgatja, hogyan tud Zsófi kimászni a kétségbeesés gödréből, illetve miként sikerül ismét örömét lelnie az életben. Vajon nehezebb az újrakezdés egy különleges szerelem után? Lehet egy új kapcsolat is olyan jó, mint az előző volt? Vagy nem is kell, hogy ugyanolyan legyen? A válaszok a könyv lapjain rejtőznek, amelyek garantáltan magukkal ragadják majd az olvasót. Dráma és érzelmi utazás, amely korra való tekintet nélkül szól mindazoknak, akik már veszítettek el bárkit, akit nagyon szerettek. A néhol szívbe markoló, néhol szenvedélyes számvetés éppen annak a bizonyítéka, hogy a legsúlyosabb megrázkódtatások idején is van útmutatás.”

Ifj. Ševeček Judit/Felvidék.ma