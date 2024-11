Szellemiekben gyarapodó ifjúság, emelkedő nemzet

A Gróf Széchenyi Család Alapítvány a Magyar Tudományos Akadémia megalapításának 200. évfordulója alkalmából Széchenyi-emlékévet hirdetett, melynek kulturális programjaiban a magyar ifjúságé lesz a főszerep. A magyar reformkor az 1825. évi országgyűléssel vette kezdetét, a „Haza és haladás” ekkor vált közösségi jelszóvá, s ezen az országgyűlésen – az első magyar nyelvű szónokként – ajánlotta fel gróf Széchenyi István egyéves jövedelmét az Akadémia megalapítására.

Hétfőn délelőtt a Magyar Nemzeti Múzeumban a Gróf Széchenyi Család Alapítvány sajtótájékoztatót tartott, melyre a médiumok képviselőin túl a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és a százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium diákjai és tanárai is megjelentek.

Széchenyi Tímea, gróf Széchényi Ferenc egyenesági leszármazottja, a Gróf Széchenyi Család Alapítvány kuratóriumának elnöke hangsúlyozta, hogy

a jövő évi pályázatokat a reformkor elkezdődésének kétszázadik évfordulója alkalmából hirdetik meg, a méltó ünneplésére invitálva mindenkit, különösen a fiatalokat, hiszen, ha szellemileg emelkedik az ifjúság, emelkedni fog a nemzet is.

Az alapítvány szándéka, hogy a diákok számára közelebb hozzák a reformkor eszméit és Széchenyi István örökségét, hogy ösztönözzék a fiatalokat a múlt értékeinek megismerésére és továbbvitelére.

Emlékeztetett, hogy a Gróf Széchenyi Család Alapítvány és a Stádium Társadalmi és Kulturális Hírlap közösen hozta létre a 2018-ban először meghirdetett Stádium-díjat, mely a Kárpát-medencében élő magyar középiskolások számára kínál lehetőséget arra, hogy kifejezzék véleményüket közéletünk és kultúránk állapotáról és részt vegyenek a nemzeti értékek megőrzésében.

A Széchenyi István szellemiségét szimbolizáló díjat a közélet, a tudomány és a művészet kategóriákban adják át a diákok szavazatai alapján.

A nyolcadik alkalommal meghirdetésre kerülő Stádium-díjon túl az emlékévben tematikus konferenciák, gróf Széchenyi István életútjának részletes bemutatása, Stádium-tábor, valamint történelmi pályázatok gazdag kínálata szólítja meg a Kárpát-medence magyar nyelvű diákságát.

Takaró Mihály József Attila-díjas író és irodalomtörténész beszédében a Széchenyi család jelentőségét méltatta, „tőlük kaptuk a Magyar Nemzeti Múzeumot, a Magyar Tudományos Akadémiát, de még az első tűzoltóságot is egy Széchenyi alapította”. Hangsúlyozta, hogy itt az ideje a Széchenyi Intézet felállításának, mely a Széchenyiek hagyatékát és kulturális örökségét gondozza.

„Úgy érzem, hogy még sok-sok feladatunk van, amikor a Széchenyiekről beszélünk” – emelte ki,

hozzátéve, hogy Széchenyi István élete és életműve mellett az egész család törekvéseit és tevékenységét is meg kell ismertetni a magyar nemzettel. Befejezésül arról beszélt, hogy a magyarság évtizedeken keresztül elszenvedett egy olyan diktatúrát, amely eltorzította és egyoldalúvá tette a nemzeti emlékezetet, emiatt nekünk – a jelen és a jövő mellett – a múltat is újjá kell építeni.

Fazekas István Jókai-díjas drámaíró, református lelkész, a Stádium Társadalmi és Kulturális Hírlap főszerkesztője fontosnak tartja, hogy a fiataloknak a történelmünkkel elevenebb kapcsolata legyen, ennek érdekében a Széchenyi István Történelmi Vándorszínház a jövőben több történelmi tárgyú kamaradarabot fog utaztatni a vidéki falvakba és városokba és a középiskolákba.

Kisfaludy László oktatási szakember, a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium történelemtanára tájékoztatást adott arról, hogy 2025. január 22-én Sümegen kerül sor a Széchenyi György Tudományos Konferenciára, melyre a középiskolás diákokat is várják. Itt lesz kiállítva ekkor a Himnusz szövegének nemesmásolata is. A fiatalokhoz szólva beszélt arról is, hogy a hazaszeretet döntő módon legtöbbször a kicsi, de fontos tettekben nyilvánul meg, leginkább abban, ha az ember elvégzi a kötelességét.

Vigh Tímea történész röviden ismertette Széchenyi György életét. Az egykori érsek Pázmány Péter tanítványaként a korszak kiemelkedő gondolkodója volt, akinek karitatív tettei rendkívül nemzetépítőek voltak.

Dillioğlu Mustafa, a Türkish Maarif Foundation magyarországi képviselője a Széchenyi-örökség törökországi hagyományairól beszélt, majd részletes tájékoztatást adott arról, hogy az emlékév eseményeibe miként kapcsolódnak be.

Csiki Paula, a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatónője és Horváthné Kaszás Zsuzsa, a százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium Középiskola igazgatónője megköszönve az együttműködés lehetőségét a középiskoláknak az emlékévvel kapcsolatos feladatairól beszéltek.

A sajtótájékoztató végén a jelenlévők megtekinthették Fazekas István drámaírónak a Széchenyi István szellemét felidéző, A pillanat érkezése című monodrámáját Jánosi Dávid színművész előadásában.

Nagy Sándor/Felvidék.ma