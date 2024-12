Röviden a Csemadokról

A Csemadok életét nehéz egy cikkben bemutatni, hiszen 430 alapszervezete működik, 17 területi választmánya van. Ha az alapszervezetek és választmányok által szervezett rendezvények számát összeadjuk, szinte megdöbbentő, hogy éves szinten több mint 4000 rendezvényt tartunk, ehhez jön az évente változó, átlagosan 30 országos rendezvény (2025-ben 27 lesz). Mivel minden alapszervezetet, választmányt nem tudunk bemutatni, ezért a tevékenységet értékelő írásunk a pozsonyi székházról szól, amely csak egy szegmense a legnagyobb kulturális szövetség működésének.

A jelenlegi székház 1976 óta szolgálja a Szövetséget. Ekkor intézte el Lőrincz Gyula, hogy az első és második emeleten, valamint az alagsorban lakók cserelakást kapjanak Pozsonyban. Az épület átépítése után költözött át a központi iroda a Béke térről a Május 1. térre.

Ebben az épületben addig a Csemadok gazdasági osztálya, a tanácsterme, valamint a Csemadok Pozsonyi Városi Bizottsága és Pozsony-vidéki Járási Bizottsága kapott helyet. Az alagsorban volt az Ifjú Szívek és a Szőttes próbaterme is.

Bauer Győző elnöksége alatt a magyarországi támogatás megszerzése volt a cél, hosszas tárgyalások után sikerült nyélbe ütni az épület megvásárlását. Ebben Bauer Győző mellett főként Szabó Rezső játszotta a főszerepet. Az már az első pillanatban világos volt, hogy az épület fenntartását vagy további támogatások megszerzésével, vagy bérbeadással lehet biztosítani.

További támogatások megszerzésére nem volt esély, tehát az elnökség Szabó Rezsőt bízta meg esetleges szolvens bérlők megkeresésével. Az elnököt helyettesítő alelnök (Bauer Győző Japánban, kiküldetésben volt) elsősorban hazai és külföldi pénzintézeteket keresett meg. A bérbeadás elsősorban a megközelíthetőség (belváros), illetve a parkolási lehetőség hiánya miatt nem sikerült.

Az alagsori lakást könyvtárnak és levéltárnak építettük át, amikor az Ifjú Szívek átköltözött a Híd utcába, a Szőttes kapta meg a próbatermeit. A nagyterem melletti kis iroda és a hozzá tartozó páncélterem a Szőttes irodája és raktára maradt.

A Csemadok, ezzel együtt a székház „életében” akkor történt lényeges és kedvezőtlen változás, amikor a Csemadok fenntartásához szükséges állami támogatást egyik pillanatról a másikra megvonták.

A munkatársak elbocsátásának természetes velejárója volt a helyiségfelesleg. A szakelőadók köré csoportosuló társaságok is fokozatosan elhagyták az irodákat, megkezdődött a bérlők keresése.

Olyan bérlőket, melyekkel az anyagi, fenntartási gondok is megoldódtak volna, nem sikerült találni. Egy ideig egy bútorkereskedéssel foglalkozó vállalat, majd tervezőiroda kapott helyet a földszinten, a tervezőiroda a tanácsteremben is.

Őket a Madách-Posonium könyvesboltja követte a földszint utcafronti részén. Az épület túlélését néhány tisztességes parlamenti képviselőnek köszönhetően sikerült biztosítani. Jelen pillanatban három rendszeresen fizető bérlő van az épületben.

A Csemadok országos szervezete számára elnöki iroda, főtitkári iroda (közös a Szenci Területi Választmánnyal), elnökségi kis tanácsterem, a Rákosi Ernő-terem (ezt rendezvényekre más szervezeteknek is bérbe adjuk) és a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasának irodája van kialakítva az épületben, mindezek mellett a Pozsonyi Városi Választmány és a pozsonyi alapszervezetek irodái működnek itt.

Az utóbbi években alaposan átalakult a Csemadok szenci üdülője. A magyarországi támogatásból tökéletesen felszerelt épület irodaként is üzemelhet,

de képzéseket és csapatépítő tréningeket is tartunk itt, megközelíthető és parkolási lehetőség is van az udvarában.

A pozsonyi épület környékén megszűnt a parkolási lehetőség, csak borsos áron elérhető parkolóházak vannak. Ezért, és Pozsony nehéz megközelítése miatt, az elnökség összejöveteleit Szencen, vagy egyéb helyszíneken, a népesebb összejöveteleket a saját épülettel rendelkező területi választmányoknál vagy alapszervezeteknél tartjuk.

Ennek ellenére a pozsonyi székház rendkívül fontos szerepet tölt be a Szövetség életében.

A felvidéki magyarságnak szüksége van a fővárosban olyan helyre, ahol a sajátjában jöhet össze. Nemcsak a csemadokosok, de a főiskolások és más magyar szervezetek és intézmények tagjai is. Ahogy a pozsonyi magyarok mondják, jó, hogy van egy magyar sziget a városban.

Az épület kihasználtságáról az alábbi felsorolás tanúskodik.

Jelenleg 13 szervezetnek van bejelentett székhelye a Csemadok pozsonyi székházában, és itt van az egyik irodája többek között a Szövetség a Közös Célokért társulásnak is. Itt próbál a Vox Posoniensis énekkar, a Duna utcai alapiskola bábcsoportja, itt üléseznek a pozsonyi alapszervezetek elnökségei és itt tartják a taggyűléseket, rendezvényeiket. Rendszeresen tartanak itt játszóházat. A JAIK és a Mathias Corvinus Collegium is számos rendezvényt szervez a Csemadok-székház nagytermében. A Rákosi Ernőről elnevezett nagyteremben van lehetőség kiállítást szervezni, a kiállítási panelek sosem állnak üresen. A székházban van a próbaterme a Szőttes Kamara Néptáncegyüttesnek, a próbáikat rendszeresen látogatják a szenci Möggyes Gyermek Néptánccsoport tagjai is. A karácsony előtti héten is mindennap rendezvényeket tartottak a nagyteremben. Hétfőn Pásztor Ádám karácsonyváró koncerttel kedveskedett a pozsonyiaknak, kedden vendégül láttuk a muravidéki barátiankat, szerdán a JAIK tartott itt rendezvényt. Képeink is erről tanúskodnak.

Összeállítva a Csemadok Első Kézből-ben megjelent írás alapján.

Neszméri Tünde/Felvidék.ma