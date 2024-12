Hálaadás Lévárton a megújult templomajtóért

„Én vagyok a kapu, aki rajtam keresztül megy be, üdvözül” – idézte János evangéliumának igéit Milan Kerdík atya Lévárton az új templomajtó felszentelésén, ahol a faluból elszármázott Galo Gábor pálházai plébános, sátoraljaújhelyi iskolalelkész hirdette az igét.

Galo Gábor kifejtette az újratalálkozás örömét, hogy itt szolgálhatott Gömörben. Azt kérte, hogy ez az szép ünnepi alkalom igazán nyitott szívű emberekké tegye a jelenlévőket. Felidézte, hogy az a lényeges, hogy Krisztus beköltözhessen a szíveinkbe.

Mint elmondta, pl. a börtönben a cellák ajtaja olyan, amelyiken csak kívülről van kilincs, de a mi szívünk ajtaja pont az ellentétje, csak belülről van kilincs.

„A drága Jézus mindennap kopogtat, de nekünk kell az ajtót kinyitni. Kívülről nem fogja ránk törni a bennünket tapintattal örökké szerető Isten ezt az ajtót. Kopogtat, mindennap felkínálja erejét, áldást. A mi dolgunk, hogy beengedjük, s időt szánjunk a lelkünkre, családjainkra” – biztatta a híveket.

Advent harmadik vasárnapján, december 14-én hálával telt meg mindenki szíve, amikor boldogan megáldották az új templomajtót, melyet Baffy Lajos és fia, Ádám várhosszúréti fafaragó mesterek készítettek, s a budapesti Bethlen Gábor Alap zrt. támogatott. Az ajtó motívumát arról a miseruháról vették, amelyet húsz éve kapott Galo Gábor atya, a monogram most már nemcsak a szentélyben van, hanem a templom bejáratán is.

„Lévárt temploma 1873-ban épült, mely őrködik a község minden lakójának sorsa felett. Tanúja a falu egész történelmének, jó és balsorsban, esküvőknek, temetéseknek, örömnek és bánatnak” – nyilatkozta Halász Márta polgármester, hozzáfűzve, csak cselekvő hit építhet és újíthat meg templomot; s nemzetünk számára tovább kell építeni a hitet és a szeretet.

„A templomajtó ketté választja a világot, a külső világunkat a belső világuntól. Ez egy szűrű, amely arra bátorít bennünket, hogy kint küzdjünk, járjunk két lábon, tegyük a munkánkat. De utána lépjünk át rajta, megköszönni, hálát adni és erőt kérni, itt megerősít bennünket, hogy vár ránk egy örök ajtón túl, ha bíztunk és hittünk benne” – mondta Gábor atya.

A mise keretében elmesélt egy kedves történetet, amikor a templomból, a jászolból eltűnt a kis Jézus. A plébános kereste a nyomokat, s kint meglátta a ministránsát egy biciklin elszáguldani, és a csomagtartóban benne volt a kis Jézus. Így szólt: Jó atyám, én megígértem a Jézuskának, ha kapok biciklit karácsonyra, én elviszem egy körre. S tartotta az ígéretét.

Mint mondta, Lévárton is volt egy ígéret (a település polgármesterétől és a Nemzetpolitikai Államtitkárságtól, Potápi Árpád Jánostól – szerk. megj.), hogy összefogásból karácsonyra újjá varázsolják a templomajtót.

Az ígéret megvalósult, sajnos az államtitkár már nem élhette meg ezt az örömteli pillanatot, ami a helyiek szemébe könnyeket csalt, amikor Milan Kerdík és Galo Gábor közösen szentelte meg az új templomajtót.

Néhai Potápi Árpád János államtitkár emlékére a szentmisét követően gyertyát gyújtott a község polgármestere, Halász Márta, hangsúlyozva, hogy a nemzetért élt és a nemzetért dolgozott. Emlékének néma csenddel és imádsággal adóztak.

Halász Márta polgármester köszönetet mondott minden jószándékú embernek, aki bármit is tett az új templomajtó megvalósulásáért.

Ünnepi beszédet mondott Juhász Péter, a Besztercebányai Megyei Önkormányzat alelnöke.

Kiemelte, a világ, amelyik körülöttünk van egyesek szerint lehet, hogy fejreállt, ő szerinte elindult egy világváltozás.

„Amikor valami megöregszik, kifut, az tönkre megy, szétmegy. Ezt a világot, ahogy most látjuk, egy olyan korszaknak a vége, ami jót is, rosszat is hozott magával. Viszont minden változás egy lehetőség. Lehetőség nekünk magyaroknak és a velünk élő népeknek” – mondta.

Hozzátette, bízik abban, hogy ez a templomajtó is egy olyan jelkép lesz, ami azt szimbolizálja, hogy egy jobb, egy tisztességesebb világ következik. De ez csak akkor lehetséges, ha nemcsak a GDP-vel, a befeketetésekkel foglalkozunk, hanem azzal, hogy megfogjuk egymás kezét és jobban szeressük, segítjük és tiszteljük egymást.

Végül megköszönte, hogy ez a kis közösség itt most bebizonyította, hogy képes nagy dolgokat csinálni, s nem várta, hogy más oldja meg helyettük a problémát. Itt élnek, s nehézségekben sem adják fel.

„Mikor majd átlépnek ezen az ajtón, mindig az legyen az eszükben, hogy innen majd új gondolatokkal, új életerővel lépnek ki. Úgy gondolom, hogy példaértékű ennek a közösségnek a tenniakarása” – fogalmazott Juhász Péter.

Köszönetet mondott továbbá Halász Attila, a polgármester asszony fia, a Magyar Szövetség Rimaszombati járási elnöke, aki megköszönte Halász Mártának azt a fáradhatlan munkát, amit nemcsak Lévárt faluért, de a magyar közösségért is tesz.

„Úgy gondolom, ezek valóban példaértékű munkák, amelyek fontosak a közösségnek, s nekünk fiatalabbaknak, hogy legyen mibe kapaszkodnunk a jövőben”– mondta Halász Attila.

A templomi alkalmat követően falunapi rendezvényre került sor a Besztercebányai Megyei Önkormányzat támogatásával. A szeretetvendégséget megelőzően a kultúrműsorban fellépett Hanváról Gyenes Veronika énekkel, a Harkácsi Asszonykórus Tóth Ildikó vezetésével, a füleksávolyi Agócs Sándor tárogatóművész.

