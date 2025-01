Hűtlen miniszter és amatőr bűnözők a Thália Színház színpadán

Nem késlekedett, rögtön két olvasópróbával indította az új évet a budapesti Thália Színház: január 6-án a Bűnözőzsenik című George F. Walker fekete komédia, 7-én pedig Ray Cooney közkedvelt bohózata, A miniszter félrelép próbafolyamata is kezdetét vette. Mindkét darab február folyamán, 21-én és 22-én kerül bemutatásra.

Mozgalmas napok elé néz a Thália Színház Társulata: még sor sem került a Fehér babák, a teátrum Cseh Tamás és Bereményi Géza dalait felölelő zenés estjének bemutatójára, az év első napjaiban máris két újabb próbafolyamat vette kezdetét. A színház tehát már az új év elején nagy lendülettel fog neki a művészeti munkának.

A Thália Télikertbe George F. Walker lendületes fekete komédiája, a Bűnözőzsenik érkezik hamarosan; egy, a Tarantino filmek hangulatát tükröző, véres vígjáték, sötét humorral és egy apa-fiú történettel. Ehhez jön még egy lecsúszott portás, egy belevaló maffiafőnöknő, és egy lázadozó örökösnő, akit ráadásul főhőseink még el is raboltak.

A február 21-én debütáló ősbemutató Zayzon Zsolt rendezésében kerül színre, aki a következőképpen nyilatkozott a darabról a január 6-ai olvasópróbán:

„A Bűnözőzsenik című ősbemutatónk tökéletesen illeszkedik a Télikert elgondolkodtató fekete komédiái közé. Az anyag középpontjában a humor áll, viszont jóval komolyabb kérdéseket is sejtet: szülői felelősség, alkoholizmus, generációs különbségek, női emancipáció… Mindezt persze nem szeretném didaktikusan előtérbe helyezni, de a humor és a bénázás mögött a nézők megfigyelhetnek majd egyféle összetettebb, mögöttes tartalmat is.”

A darab főszereplőit Bede-Fazekas Szabolcs, Katona Péter Dániel, Csarnóy Zsuzsanna, Domokos László és Kövesi Csenge alakítják. A szövegkönyv magyar fordítását Bendi Balázs készítette, a dramaturgiáért Tóth Kata, a díszletért Mátravölgyi Ákos, a jelmezekért pedig Cselényi Nóra felel.

Premier: 2025. február 21. 19:30 Télikert – Jegyek itt kaphatók: https://thalia.jegy.hu/program/bunozozsenik-161040

A télikerti próbafolyamattal párhuzamos egy másik, ezúttal nagyszínpadi előadás próbái is megkezdődtek: október 7-én a Visszatérések évadának utolsó nagyszínpadi előadásának, A miniszter félrelép olvasópróbájára is sor került. Ray Cooney díjnyertes bohózata

Görög László, Vida Péter, Gubás Gabi, Szabó Győző, Tamási Zoltán, Szabó Erika, Udvarias Anna és Szervét Tibor főszereplésével kerül színre február 22-én.

Ahogy Tasnádi Csaba, a darab rendezője is kiemelte, A miniszter félrelép történetét talán senkinek sem kell bemutatni: egy angol képviselő titkos légyottja rémálommá válik, amikor váratlanul egy hulla bukkan fel a hotelszobában. A helyzetet szeretők, házastársak, és egy mindig ideges asszisztens próbálják elsimítani, de ez korántsem bizonyul egyszerű feladatnak, miközben még a hulla is táncra perdül…

Tasnádi Csaba a következő szavakkal nyitotta meg az új produkció próbafolyamatát a január 7-ei olvasópróbán:

„A miniszter félrelép 1990-ben íródott, aztán 1991-ben már díjat nyert a legjobb vígjáték kategóriában, ez az elismerés pedig magáért beszél. Ennek ellenére eltelt azóta harmincöt év, így Balázzsal (Bendi Balázs, dramaturg – a szerk.) úgy éreztük, fontos hozzányúlni a szövegkönyvhöz, hogy a nézőknek a lehető legnagyobb öröm legyen nézni, és a színészeknek is játszani. Persze a jól ismert Ray Cooney elemeket megőriztük: a szokásos ajtók nyílnak és csukódnak majd, lesznek félreértések és a komikus figurák is ugyanúgy feltűnnek a színen, de igyekeztünk frissíteni őket, hogy annak is meglepetést nyújtson a darab, aki már ismeri.”

A szövegkönyvet Ungvári Tamás fordította, a díszletet Zöldy Z Gergely, a jelmezeket Szelei Mónika tervezte. Dramaturg: Bendi Balázs.

Premier: 2025. február 22. – Jegyek itt kaphatók: https://thalia.jegy.hu/program/a-miniszter-felrelep-161037

