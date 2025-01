A lánglovagok munkájának fontos segítői, az önkéntes tűzoltók

Évet zárt a Bősi Önkéntes Tűzoltó Testület a helyi művelődési központban. Az elmúlt évben is számos megmérettetésben, munkában volt részük az önkénteseknek.

Az elnöknő, Bott Andrea az évzáró közgyűlésen tájékoztatta a megjelenteket a testület főbb tevékenységéről, majd őt követte Csóka György parancsnok, aki köszöntötte a meghívott vendégeket, a járási küldötteket és természetesen a megjelent helyi bajtársakat. Beszámolójából kiderült, hogy mennyi mindennel kellett megküzdeniük az év folyamán.

Az állomány tagjai folyamatosan részt vesznek továbbképzéseken és gyakorlatokon, így tavaly sem maradtak el a ciklikus parancsnoki, gépész-, tűzmegelőzési, láncfűrészkezelői, légzőkészülék-használati és egészségügyi képzések. Az aktív tagok két alkalommal vettek részt vízi mentési és több ízben különböző helyzeteket szimuláló taktikai gyakorlatokon is, többek között Csallóköznádasdon és testvértelepülésén, a magyarországi Kimlén.

Mivel a szervezet az önkéntes tűzoltók besorolásában a legmagasabb, „A” kategóriába tartozik, így állandó készültségben vannak. A 2024-es évben a nagyszombati műveletirányítási központból egyenesen a bevetési csapat tagjainak telefonjain jelennek meg a riasztással kapcsolatos információk, melyeket minden tag egyszerre kap meg.

A technikai felszereltség területén hatalmas előrelépést jelentett a DENNIS Sabre típusú tűzoltóautó teljes körű bevetése.

Szükség is van a korszerű technikára, mivel

a tűzoltók a 2024-es évben már negyvenhat alkalommal vonultak éles bevetésre, tizenhat alkalommal többször, mint az előző évben.

A két legnagyobb tűzeset a karcsai papír-újrahasznosító üzem, illetve a nagymegyeri öreg malom területén keletkezett tűz volt. Az év legelső tűzesetét Bősön egy eltévedt petárda okozta, amely egy tujafát lobbantott lángra, majd két alkalommal szintén helyi bevetésre kellett kivonulniuk.

Az elmúlt évben először a szárazság okozott gondot: gyakran lobbant lángra az aljnövényzet, de a legtöbb munkát mégis a Dunán levonuló árhullám adta a kiadós esőzések után, melynek mentési és kárelhárítási munkálataiban aktívan részt vállaltak a testület tagjai.

Oltottak melléképületet, meghibásodott munkagépet, de előfordult, hogy gázpalack kapott lángra. Tizenkilenc alkalommal műszaki mentésekhez vonultak, melyeket a legtöbb esetben az erős szélvihar okozott. Leggyakrabban sérült villanyvezetéket és az úttestre döntött fákat kellett eltávolítaniuk, de előfordult, hogy felborult kamion pótkocsiját kellett visszavontatni az úttestre.

Különleges mentésnek számított, amikor szennyvízcsatornából egy hízósertést kellett kimenteniük.

Az előző évekhez képest megnövekedett az újraélesztéses elsősegélynyújtások száma. Nyolc alkalommal kaptak riasztást újraélesztéshez, a legkritikusabb hónap az április volt, amikor egy hét leforgása alatt háromszor riasztották őket.

Az aktív és professzionális részvételért a káresetek felszámolásában a testület több elismerésben részesült: az Országos Tűzoltó- és Mentőszolgálat elnökétől, illetve a polgári védelem főigazgatójától is elismerő oklevelet vehettek át.

Testületük tagjai a társadalmi és egyházi rendezvények állandó aktív résztvevői: részt vettek a családi napon a templomkertben, illetve a díszőrség megjelent minden jeles egyházi ünnepen.

Több alkalommal tartottak bemutatót nemcsak tűzoltási, de műszaki mentési témában is. Részt vettek Dióspatonyban a tűzoltótechnikai kiállításon, Nyáradon pedig az autótűzoltási bemutató alkalmával segédkeztek. A nyári gyermektábor elmaradhatatlan részévé vált a fergeteges habparti. A tűzoltószertár tavaszi nagytakarítása után következhetett a hagyományos májusfaállítás.

A Szent Flórián-ünnepi sorozat részeként rövidebb kihagyás után újra tűzoltóversenyt szerveztek, melynek helyszínéül ezúttal az Öreg-Duna partja szolgált. A versenyre három – sport-, klasszikus és retró – kategóriában lehetett benevezni, melyre szép számban érkeztek versenyző rajok a Dunaszerdahelyi járás egész területéről. A nap folyamán több bemutató is várta az érdeklődőket, így ki lehetett próbálni a hédervári tűzoltók új mentőcsónakját, illetve a győri Búvár Sportegyesület felszereléseit is.

Szent Flórián különleges védőszentje a tűzoltóknak, de tavaly, a megalakulásuk 135. évében még nagyobb tisztelettel fordultak hozzá, hálát adtak a közbenjárásáért. A tűzoltószertár előtt gyülekeztek a magyarországi és csallóközi bajtársak. Parák László helyi esperesplébános megáldotta a felújított és szolgálatba állított DENNIS tűzoltóautót, és az áldás után felsorakozva, a somorjai tűzoltók fúvószenekarának közreműködésével mindenki átvonult a szentmisére. A szentmise főcelebránsa Bozay Krisztián, Dunaszerdahely esperesplébánosa volt.

A tavalyi év bővelkedett szép eredményekben a tűzoltósport területén. A Duna-kupa lebonyolítása után az első megmérettetés a körzeti verseny volt, melyen a felnőtt férfi- és ificsapatuk is az első helyen végzett. Ez utóbbi csapatuk benevezett a Duna Menti Tűzoltóliga versenysorozatba, ahol az első teljes idény befejeztével a középmezőny élén zártak.

Az említett versenysorozaton kívül több polgármesteri kupán is megmérette magát a csapatuk, így

összesen közel húsz versenyen vettek részt, ahonnan öt alkalommal első helyezéssel, három alkalommal második helyezéssel, hat alkalommal pedig harmadikként térhettek haza a csapattagok.

Mindenképp ki kell emelni a somorjai vándorserleg elhódítását is, amit dupla győzelemmel koronázott meg a versenycsapat. A felsorolt eredmények mellett diákcsapatuk is szépen teljesített a szezonban: négy megmérettetésen vettek részt, ahonnan egy alkalommal második, egy alkalommal pedig harmadik helyezést sikerült szerezniük.

A helyi magyar tanítási nyelvű alapiskolával együttműködve felkészítettek egy versenycsapatot a járási polgári védelmi versenyre, ahol az eddigi legjobb eredményt sikerült elérnünk, és az előkelő második helyen végeztek.

A nyár elmaradhatatlan részéve vált a bősi tűzoltók életében a gyermektábor megszervezése a márokházi óvoda udvarán. Több mint ötven gyermek jelentkezett.

Színes programban volt részük, miközben játékos formában megismerkedtek a felszerelésekkel. Táboruk nagy érdeklődésnek örvend, így az elkövetkező esztendőben is megszervezésre kerül.

Az elmúlt évben az Örök Hazába költözöttekről is megemlékeztek, akiknek emlékét hűen őrzik.

A legszebb eseményekben is bővelkedtek, a 30., 40., 50., 60., 70., 80. életévüket betöltöttek is ajándékkal tértek haza. A tűzoltók családjába újszülöttek is érkeztek, és nem utolsósorban esküvőn is részt vettek. A 60. életévét betöltött Bodó Antalnak már nem kellene bevetésen részt vennie, de a parancsnok még előlegezett neki tíz évet, hogy segítse az önkéntes munkát. Mit hoz az élet, az évzáró másnapján délelőtt jött a riasztás, mert égett egy hétvégi ház a Duna mellett és az oltásban Antal is részt vett. Vida Csabát, a hivatásos tűzoltót nyugdíjba vonulásának utolsó szolgálati napjának végén, meglepetésként bajtársai a házuk előtt várták.

A bevetések, versenyek, valamint az élet számos területén való jelenlétük pénzbe kerül, elsősorban állami támogatásban részesülnek, valamint munkájukat anyagi támogatással a helyi önkormányzat, vállalkozók, magánszemélyek, valamint az adójuk 2%-át nekik felajánlók segítik. Bodó Andrea pénztáros beszámolójából hallhattuk, hogy rengeteg a kiadásuk, de optimizmusnak nincsenek híján, minden évben segítik munkájukat a támogatók, amit ezúton is hálásan köszönnek.

Az évzárón felszólalók, többek között Fenes Iván, Bős polgármestere elismerő szavaiból kiderült, hogy érdemes folytatni a munkát, mert a napjainkban egyre gyakoribbá váló katasztrófahelyzetekben helyt kell állniuk a védekezéseknél, kárelhárításoknál, közúti baleseteknél, árvíznél, belvíznél, tüzeseteknél, viharkároknál és nem utolsósorban az életmentésben.

A tartalmas évet zárva ünnepi vacsorával és táncmulatsággal koronázták meg.

BÖTT/Felvidék.ma