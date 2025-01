A Meta peren kívül megegyezett Trumppal

A Meta már legalább a második nagyvállalat, amelyik peren kívül megegyezett Donald Trumppal, mióta novemberben megnyerte az elnökválasztást. A Mark Zuckerberg által vezetett Meta 25 millió dollárt fizet Donald Trump amerikai elnöknek, hogy rendezze az ellene indított pert, miután a vállalat felfüggesztette Trump közösségimédia-fiókjait, azt követően, hogy 2021. január 6-án Trump támogatói támadást intéztek a Capitolium ellen.

Az információról először a The Wall Street Journal című amerikai napilap számolt be forrásaira hivatkozva. Ezt követően a cég szóvivője, Andy Stone is megerősítette a hírt, akit az NBC News idézett.

Stone ismertette a peren kívüli megegyezés feltételeit. Elmondta,

a Meta összesen 25 millió dollárt fizet, amelyből 22 millió dollár Trump leendő elnöki könyvtárának alapjába kerül, míg a fennmaradó összeg a bírósági költségeket fedezi és az ügy többi felperesét illeti. A megegyezés ugyanakkor a szóvivő szerint nem követeli meg a Meta-tól, hogy elismerje, hogy hibázott.

A Fehér Ház egyelőre nem kommentálta a jelentést.

A Meta már a második olyan nagyvállalat, amely a novemberi elnökválasztás óta peren kívül megegyezett Trumppal. Az első az

ABC News amerikai televízió volt, amely decemberben jelentette be, hogy 15 millió dollárt fizet annak a pernek a lezárásáért, amelyben Trump azt állította, hogy műsorvezetője, George Stephanopoulos rágalmazta őt.

Trump egészen a közelmúltig bírálta a Metát, amelyet azzal vádolt, hogy elfogult vele szemben. Mint ismert, a Facebook letiltotta Trump fiókját, miután támogatói 2021. január 6-án megtámadták a Capitoliumot, majd 2023 elején visszaállította Trump FB-fiókját.

A Meta vezérigazgatója, Mark Zuckerberg Donald Trump újraválasztása óta igyekszik behízelegni magát Trumpnál, és elsimítani a vele fennálló vitákat. A Meta még egymillió dollárt is adományozott Trump január 20-i beiktatására és kísérőrendezvényeire, Zuckerberg pedig személyesen is részt vett a beiktatáson, ahogy más techóriások is.

Zuckerberg még novemberben meglátogatta Trumpot a floridai kastélyában. Január elején a vállalat bejelentette, hogy megszünteti a független, harmadik féltől származó tényellenőrzést a platformjain, és azt a felhasználókra bízza, hasonlóan Trump közeli szövetségesének, Elon Musk X közösségi hálózatához.

SZE/Felvidék.ma/TASR