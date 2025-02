A Kreml szerint félrevezetés a Csernobilra mért csapásról szóló állítás

Újabb félrevezetés az ukrán fél vádja, miszerint egy orosz drón csapódott be a csernobili atomerőmű megsemmisült erőművi blokkjának védőszarkofágjába – jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki pénteken újságíróknak.

„Az orosz hadsereg nem tesz ilyet” – hangoztatta Peszkov. „Szó sem lehet arról, hogy a nukleáris infrastruktúra bármilyen objektumára, a nukleáris energetikai infrastruktúrára csapásokat mérne. Ezért minden olyan állítás, hogy ez történt volna, nem felel meg a valóságnak” – nyilatkozott.

„Valószínűleg egy újabb provokációról, félrevezetésről van szó. Pontosan ez az, amit a kijevi rezsim szeret, és amitől néha nem riad vissza” – tette hozzá.

J. D. Vance amerikai alelnöknek azzal a The Wall Street Journal című lapnak tett kijelentésével kapcsolatban, amely szerin Washingtonban „továbbra is mérlegelik” amerikai katonák Ukrajnába vezénylésének lehetőségét arra az esetre, ha Moszkva nem hajlandó rendezni a konfliktust, és gazdasági szankciókat is kilátásba helyezett, Peszkov kijelentette: ezek „az (amerikai) álláspont új elemei „, amelyeket a kapcsolatfelvételek során tisztázni kell.

Az orosz és az amerikai tisztviselők kapcsolatba lépéséről nyilatkozva azt mondta, hogy ez több napot is igénybe fog venni, és ezzel összefüggésben nincs közlendő híre.

A szóvivő nem mondta meg, hogy Oroszország és az Egyesült Államok tervez-e tárgyalásokat folytatni az ukrajnai rendezésről a müncheni biztonsági konferencia alkalmából.

Azzal a felvetéssel kapcsolatban, hogy az az amerikai katonai repülőgép, amellyel péntek hajnalban Moszkvába érkezett az orosz–amerikai fogolycsere keretében szabadon bocsátott Alekszandr Vinnyik, elvihetne egy orosz küldöttséget Münchenbe, a szóvivő kételyének adott hangot, hogy orosz tisztviselők efféle repülőgépet vennének igénybe a tárgyalásokra való utazáshoz.

Vinnyik elengedésével kapcsolatban azt mondta, hogy Oroszország és személyesen Vlagyimir Putyin elnök számára „mindig öröm, amikor egy orosz állampolgár, aki az Egyesült Államokban töltötte indokolatlan büntetését, visszatér onnan a hazájába”.

Azzal kapcsolatban, hogy Donald Trump amerikai elnök hibának nevezte Oroszország kizárását a G8-csoportból, Peszkov megismételte Moszkva álláspontját, miszerint a G7 „jelentősen veszített jelentőségéből”, Oroszország pedig inkább a G20 keretei között való együttműködésben érdekelt.

(MTI/Felvidék.ma)