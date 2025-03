Befektetések a Gömör-Nógrád régió jövőjéért

A Besztercebánya megyei képviselő-testület több fontos befektetést hagyott jóvá a Gömör-Nógrádi régió szempontjából is a legutóbbi kihelyezett ülésén. Erről Cziprusz Zoltán megyei képviselő tájékoztatott közösségi oldalán.

Mint megtudtuk,

felújítják a rimaszécsi és nyústyai hidakat mintegy 1,7 millió euró értékben.

További 11 útszakasz rekonstrukcióját tervezik, mégpedig:

Rimaszombat, a Šrobár utca felújítása (s fényjelzés és a kórház között)

Gömöralmágy–Újbást szakasz

Serke–Simonyi szakasz

Darnya bekötőút

Baraca bekötőút

Rimaszombat–Guszona között 3 szakasz felújítása

Gömörispánmező körüli útszakaszok

Lukovištei útszakasz

Ratkovská Zdychava útszakasz

Jóváhagytak továbbá

mintegy 490 ezer eurót a rimaszombati idősek otthona felújítására és 11 400 eurót az újbásti idősek otthona megújításának tervdokumentációjára.

100 ezer eurót a rimaszombati Kereskedelmi Akadémia belső tereinek felújítására, ahol a SOŠ Nyústya kihelyezett részleget nyit a Winkelman gyár számára a duális képzéshez.

További kisebb támogatásokat kapott a

Gömör-Kishonti Múzeum,

a rimaszombati csillagvizsgáló,

valamint a rimaszombati iparoskör.

Szintén megszavazták a Gömör-Kishonti Múzeum Interreg projektből származó 800 ezer eurós felújításához szükséges önrészt is. A felújítási tervről ITT számoltunk be.

„Úgy érzem, eredményes napot zártunk régiónk szempontjából” – tette hozzá Cziprusz Zoltán.

Ondrej Lunter, a Besztercebánya Megyei Önkormányzat elnöke szintén közösségi oldalán számolt be a Kékkőn március 10-én megvalósuló önkormányzati ülés eredményeiről.

Beruházások finanszírozása

Az önkormányzatok finanszírozásának problémája nem új keletű dolog – erről beszélek én is, erről beszélnek a megyei, városi és községi kollégák is. A valóság az, hogy ha kizárólag saját forrásokból kellene beruházásokra költenünk, akkor ebben az évben pontosan nulla eurót tudnánk erre fordítani. Ezért is vezettünk be tavaly év végén körülbelül 13 millió eurós megtakarítási intézkedéseket.

Az aktuális helyzet és az állam, valamint a kormány önkormányzatokkal szembeni méltánytalan hozzáállása ellenére sem vagyunk hajlandók feladni azt, ami nemcsak az önkormányzatok, hanem az egész közszféra és a politika alapvető feladata:

az emberek életkörülményeinek javítása, a szolgáltatások színvonalának növelése és a jövőbeni fejlődés biztosítása.

A korábbi évek hatékony gazdálkodásának köszönhetően ma egy 30 millió eurós beruházási hitelt tudunk felvenni, amely lehetővé teszi, hogy ne álljunk meg a fejlődésben, ugyanakkor a megye pénzügyi stabilitása se kerüljön veszélybe.

A hitel felhasználásáról a képviselőkkel közösen döntöttünk, úgy, hogy a pénzek elosztása igazságos legyen, figyelembe véve a beruházási prioritásokat, és lehetővé téve a legfontosabb problémák megoldását – például az omladozó hidak helyreállítását. Mindezt úgy, hogy minden járás a méretének megfelelő részt kapjon. És ezt sikerült is elérnünk.

– Minden járás a méretének megfelelő összeget kapja

– A pénz több mint fele a közlekedés fejlesztésére megy

– Útjavítások – folytatni szeretnénk az elmúlt évek ütemét, hogy a lehető legrövidebb időn belül minden általunk kezelt út megújuljon

– Hídrekonstrukciók – a legkritikusabb hidakra összpontosítunk, további diagnosztikát végzünk, és továbbra is nyomást gyakorlunk a kormányra, hogy foglalkozzon ezzel a problémával. Az összes felújításra szoruló híd helyreállítása ugyanis teljesen túlmutat az önkormányzat költségvetési lehetőségein

– A második legnagyobb tétel az oktatás, ahol több mint 4 millió eurót fordítunk saját forrásból az iskolák fejlesztésére – épületfelújításokra, az energiahatékonyság növelésére és modern felszerelések beszerzésére

– A következő prioritás a kultúra, ahol támogatjuk az önkormányzat fennhatósága alá tartozó intézményeket – legyen szó épületfelújításról vagy a múzeumok, galériák és könyvtárak gyűjteményeinek bővítéséről.

HE/Felvidék.ma