Üdvözlet a Csorba-tóról!

A Magas-Tátra talán egyik legnépszerűbb tava az 1345 méter tengerszint feletti magasságban található Csorba-tó. A tó és környéke, Csorbató üdülőtelepülés egész évben számos látnivalót kínál. Az igen népszerű turistaközpontot a sportrajongók is előszeretettel keresik fel.

A Csorba-tó a Magas-Tátra második legnagyobb kiterjedésű tava. Mélysége néhol eléri a 20 métert, hosszúsága 0,64 kilométer, szélessége 0,6 kilométer.

Különlegesen tiszta vízzel rendelkezik. A tó a legismertebb és leglátogatottabb magas-tátrai tengerszem.

A partján fekvő Csorbató a Magas-Tátra legmagasabban fekvő üdülő- és gyógytelepülése.

A tó partján számos szálloda, vendéglátóipari egység épült fel az évtizedek során. A legismertebb ezek közül a hetvenes években épült Pátria Hotel, amely jellegzetes alakjával tűnik ki a tó partján. A szállodával szembeni oldalon találjuk a Grand Hotel Kempinski szállodát, ami számos diplomáciai találkozónak is otthont adott az évtizedek során.

A tó körül mintegy két kilométer hosszan turistaösvény vezet a fenyves szélén.

Ez remek lehetőséget teremt a mozgás számos módozatára, szabadidős programokra.

Sétálók, skandináv gyaloglók mellett futók és kutyasétáltatók is előszeretettel járnak a tó partjára. A kedvezőbb nyári időszakban akár csónakázhatunk is a tavon. Ottjártunkkor, április első napjaiban még be volt fagyva a tó felszíne.

A turistaközpont egyben a téli sportok központja is. Több alkalommal szerveztek itt nagyobb sporteseményeket. 1970-ben például síugró világbajnokságnak adott otthont a település. Az ekkor épült két sísánc ma is látható, az alacsonyabb építményt a mai napig használják. A sípályák mellett találjuk a település egyik legújabb nevezetességét, a 2020-as évek elején átadott kilátót.

Minden évszakban új, csodálatos arcát mutatja a tengerszem és annak környéke, amely számos látnivalót kínál. Elég csak a Poprádi-tóra, a Lomnici-csúcsra, vagy a húsvéthétfőig látogatható tarajkai jégkatedrálisra gondolnunk.

Pásztor Péter/Felvidék.ma