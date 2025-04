A Kabóca áprilisi száma

Áprilisban Kabóca a tavaszról és legszebb ünnepéről, a húsvétról szól, a lap legújabb száma sok érdekességgel és ötlettel segíti kis olvasóit az ünnepi készülődésben.

Az ügyes kezűek a keménypapír mellékletből egy nyusziszekeret állíthatnak össze, ami talán még a húsvéti hímes tojások szállítására is alkalmas lesz.

Egy másik nyulacska zokniból készülhet Kabóca útmutatása szerint. Tyúkanyó tojásait 32 oldalon át keresgélhetik és számlálgathatják a legkisebbek, de szép hímes tojásból sincs hiány a lapban.

Az ünnepre készülődve Maci és Zsiráf, a két igaz barát ugyancsak nehezen dönti el, vajon milyen is a jó és főleg finom húsvéti tojás. Az angol iskolások a nagymamához, egy falusi udvarba kísérhetik el angol barátaikat, és velük együtt számlálgathatják a húsvéti nyúl hozta tojásokat, persze angolul.

Balla Margitnak a szlovákul is olvasható kis meséjében pedig egy egész csapat nyuszi ugrándozik a folyóparton és ázik a hirtelen jött tavaszi esőben, míg egy gólya a segítségükre nem siet.

A versoldalon Kulcsár Ferenc gyönyörű költői képekkel teli versei köszöntik a tavaszt.

A meseoldalon Kiss A. Kriszta Jókai Mórról írt könyvébe olvashatnak bele a gyerekek, amely a nagy mesemondó születésének 200. évfordulójára jelent meg februárban.

Az áprilisi lapszámból sem hiányzik persze a természetrovat, ami most néhány rejtőzködő állatot mutat be, az olimpiasorozat nagy magyar sikereket hozó olimpiákról számol be, a családi költségvetés mibenlétét, a napelem működésének lényegét taglalja a pénzügyes, ill. a tudomány rovata.

A múltban barangolók áprilisban a Szentföldön járhatnak a keresztes lovagokkal, akik pedig Kifli és Cicúr kalandjait követték eddig a Kabócában, most megtudhatják, mivel lehet befedni egy házat kiváló anyagból, mégis környezetbarát módon és főleg olcsón.

A havilap megrendelhető a kiadó címén: kabocalap@gmail.com, www.kabocalap.com.

LZ/Felvidék.ma