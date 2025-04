A nyírfa pollenje országszerte erős, de már a pázsitfűfélék is megjelentek

A tavaszi allergiaszezon legerősebb allergénje, a nyírfa pollenje jelenleg az egész országban dominál a levegőben – figyelmeztetnek a szakemberek. Különösen Közép- és Észak-Szlovákiában mérték a nyír, a gyertyán, valamint a kőris magas pollenkoncentrációját.

A múlt heti időjárási ingadozások jelentős regionális különbségeket eredményeztek a levegő pollenterhelésében – közölte Janka Lafférsová, a Besztercebányai Regionális Közegészségügyi Hivatal munkatársa az aktuális pollenszituációval kapcsolatban.

A legmagasabb pollenkoncentrációkat a besztercebányai és a zsolnai mérőállomások rögzítették. A levegőben nagy mennyiségben volt jelen a nyír, a gyertyán és a kőris pollenje, de kimutatták a ciprus- és tiszafafélék, a juhar, a tölgy, a bükk, a fűz, valamint elszórtan a nyárfák, az égerfák, továbbá a szilfák virágporát is.

A pozsonyi mérőállomás már az első pázsitfűfélék (Poaceae) és csalánfélék (Urticaceae) pollenjeit is észlelte.

„Folytatódik a nyírfa pollenszezonja, amely a következő napokban az ország egész területén jelentős, allergológiai szempontból is kritikus napi szinteket fog elérni. A legmagasabb koncentrációkra Közép-, Észak- és Kelet-Szlovákiában lehet számítani” – hívta fel a figyelmet Lafférsová, s megjegyezte, hogy ezeken a területeken továbbra is erős jelenlétet várnak a gyertyán és a kőris pollenjeiből is.

„Emellett növekedni fognak a tölgy, a bükk, valamint a juhar napi pollenszintjei is. A melegebb térségekben fokozatosan megjelenik a pázsitfűfélék és a csalánfélék pollenje is”

– tette hozzá a szakértő.

BN/Teraz.sk/Felvidék.ma