Bejártuk a leendő ipolysági kulturális központ területét

Sajtóbejárás keretében mutatták be a leendő Bartók Béla Kulturális Központ épületét Ipolyságon. Az április 23-ai bejáráson a média mellett a képviselő-testület egyes tagjai, illetve majd a központba költöző Ipolysági Művészeti Alapiskola vezetősége is jelent volt. A város és az Ipoly menti térség számára is jelentős beruházás által egy kulturális kampusz jön létre a városban.

Mint a bejáráson a kivitelező cég Pohori építkezési vállalat vezetője, Rontó Zsolt és Zachar Pál polgármester kifejtette: a munkálatok meghatározó szakaszba értek, hamarosan elkezdődik a leglátványosabb rész, a tetőzet kiépítése.

A délután folyamán megtekintették a munkálatok jelenlegi állapotát, ismertették a termek beosztását, felvázolták a további munkálatok főbb mozzanatait.

Mint elhangzott, a volt rendelőintézet épülete több mint százéves múltra tekint vissza. Ugyan nem tartozik a város védett épületei közé, ám a városközpont műemlékvédelmi övezetében helyezkedik el. Így a munkálatokat a műemlékvédelmi hivatal jóváhagyásával végezhetik el.

A terembeosztást ismertetve elmondták, a központba költöztetik át az Ipolysági Művészeti Alapiskola összes tanszakát.

Az alsó szinten alakítják ki a kisebb tantermeket, ahol az egyéni művészeti oktatás folyik majd. A felső szinten, a beépített tetőtérben egy koncerttermet alakítanak ki, továbbá több tágas teremben folynak majd a művészeti alapiskola csoportos órai.

A koncertterem egyben kiállítótérként is funkcionál majd. Ez hatalmas előrelépés lesz a tanintézmény számára, mivel jelenleg az egyes tanszakai elszórtan működnek a város területén.

Az iskola mellett további kulturális szervezeteknek, intézményeknek is otthont ad majd a kulturális kampusz.

A munkálatok látványos része idén kezdődött el. Tél végén lebontásra került a volt rendelőintézet tetőzete, s a belső közfalak – vázolták fel az elvégzett munkafolyamatokat.

Az építkezés nem ment zökkenőmentesen. Az épület egyes részein, az egykori beépített gangos folyosó helyén új vasbetonalapot kellett létrehozni. A műszaki problémát áthidalva folytatódik a munka.

„A kivitelező cég egyelőre tartja a tervezett ütemtervet.

Az ütemterv szerint május végén elkezdődik az új tetőszerkezet építése. Érdekessége ennek a tetőszerkezetnek, hogy az eredeti tetőzet egyes faszerkezetei vissza lesznek építve”

– mondta Zachar Pál.

Az uniós forrásból megvalósuló fejlesztésnek 2026 júniusára kell elkészülnie. A város vezetése és a kivitelező cég is abban reménykedik, hogy a tervezett időpont előtt tető alá kerül az épület.

A legnagyobb lakója a már említett Ipolysági Művészeti Alapiskola lesz. De emellett mindenki más is, aki a helyi kulturális élet részét képezi, helyet kap a központban – hangsúlyozta a polgármester.

„A Bartók Béla Kulturális Központ lesz a város és a régió kulturális bölcsője, minden ami kultúra, az itt helyet fog kapni”

– emelte ki Zachar Pál.

Tervek készültek az U alakú épület által közrezárt udvar szabadtéri színpaddá való átalakítására. Az udvar központi része a több száz éves platánfa, mely szerves részét képezi majd az átalakított udvarnak is.

A határon átnyúló együttműködési program keretében mintegy 2,9 millió eurós beruházásként valósul meg a központ kialakítása.

Az egykori családi ház kibővítésével jött létre a rendelőintézet. Az építmény több évtizeden át szolgálta az egészségügyet. A kétezres évek elején, az első évtizedben fokozatosan ürült ki.

A művészeti iskola várhatóan 2026 szeptemberétől kezdi el működését az új helyen. A leendő Bartók Béla Kulturális Központról ITT, valamint ITT és ITT írtunk korábban.

Pásztor Péter/Felvidék.ma