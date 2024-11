A következő hetekben megkezdődik az ipolysági Bartók Béla Kulturális Központ építése

A Lévai járásban lévő Ipolyság városában a következő hetekben megkezdődik a Bartók Béla Kulturális Központ építése. A több mint hárommillió euró értékű beruházást az Interreg Magyarország-Szlovákia programból finanszírozzák – jelentette be Zachar Pál polgármester közösségi oldalán. Két másik, 2,5 millió és 1,7 millió euró értékű projekt is elbírálás alatt áll – számolt be.

A Bartók Béla Kulturális Központot a volt rendelőintézet épületének átépítésével hozzák létre. A város célja az épület felújításával egy modern galéria és kulturális központ létrehozása. Az épület 1928 előtt épült. 2005-ben az egészségügyi szolgáltatók kiköltöztek, így az épület közel 20 éve üresen áll, és már lekapcsolták a közművekről is.

A felújítást követően az épületben modern táncstúdió, galéria és tantermek kerülnek kialakításra, valamint az udvaron megépül egy szabadtéri színpad. A jövőben, a beruházás második fázisának részeként a városháza a kulturális központ bővítését tervezi egy teljesen új épület építésével, amely színháznak biztosítana helyet. Ipolyság a magyarországi testvérvárosában, Vácon működő Dunakanyari Védegylet Alapítvánnyal közösen pályázott a támogatásra.

A projekt keretében a szlovák fél a volt rendelőintézetet (poliklinikát) építi át kulturális központtá, a magyar fél pedig korszerűsíti a már meglévő kulturális létesítményének épületét.

A két város összesen 3 606 323 eurót kapott a teljes projekt megvalósítására. Ebből 715 915 euró a Váci Alapítványt illeti meg, míg Ipolyság városa 2 890 408 eurót kap.

Az Interreg-programon kívül az épület rekonstrukciójára elkülönített egyéb pénzeszközökkel együtt a poliklinika rekonstrukciójának költsége eléri a 3,1 millió eurót.

TASR/SZE/Felvidék.ma