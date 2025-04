Idén is várják a jelöléseket Nagyszombat Megye Díjára

A lakosság 2025-ben is jelölhet személyiségeket Nagyszombat Megye Díjára. Ez egy nyilvános díj, amelyet magánszemélyek és egyesületek kapnak Nagyszombat megye fejlődéséhez való különleges hozzájárulásukért. A jelöléseket 2025. május 23-ig kell benyújtani.

„Régiónkban számos tehetséges egyén és csoportosulás van, akik példamutatóan képviselnek minket nemcsak Szlovákiában, hanem külföldön is. Ezért is örülök, hogy idén is folytatjuk a legmagasabb megyei díj átadásának hagyományát. Tavaly 28 olyan egyén és egyesület lett Nagyszombat megye díjazottja, akik egy kicsit jobbá tették az életet régiónkban. Nagyon várom, hogy idén is olyan embereket jelöljenek, akikre méltán lehetünk büszkék” – fogalmazott Jozef Viskupič megyeelnök.

A megye díjait hét kategóriában osztják ki, ez az oktatás, kultúra, sport, egészségügy, szociális gondoskodás, közlekedés és közösségi élet. Mindezeket a megyei humanitárius, emberi segítségnyújtásért, tudományos, oktatási, kulturális, művészi, publikációs területen, valamint a szociális gondoskodás, a közügyekben való részvételért, vállalkozói szférában, technikai és sportéletben kifejtett tevékenységért, de a becsület, emberiesség, hősiesség terén elért eredményekért is. A díj része egy művészi alkotás és anyagi juttatás is.

A díjazottakat a megyei képviselők hagyják jóvá, de javaslatot tehet a lakosság is. A díjakat évente osztják ki a megye fejlődése érdekében kifejtett tevékenységért.

A jelöléseket 2025. május 23-ig kitöltött formanyomtatványon kell elküldeni a Nagyszombat Megyei Önkormányzati Hivatalba (Starohájska 10, 917 01 Trnava), vagy közvetlenül a hivatal irodájába. A kapcsolódó dokumentumokat a megye honlapján közzéteszik.

SZE/Felvidék.ma/TTSK