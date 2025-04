Trianonnal üdvözölte Orbán Viktort Romana Tabak

Sokáig gondolkodtunk azon, hogy vajon Romana Tabak korábbi parlamenti képviselő (OLaNO, Sme rodina) vajon mit szeretett volna mondani hétfői bejegyzésében, amikor Orbán Viktor magyar miniszterelnök Pozsonyba látogatott. A korábbi teniszező, aki jelenleg a Szlovák Nemzeti Párt politikusaként tevékenykedik (bár talán már ott sem… korábban volt a párt színeiben EP-jelölt is és államtitkár is a Sportminisztériumban) nagy elismerését fejezte ki a Szlovákia és Magyarország közti erős bilaterális kapcsolatokkal kapcsolatban és szívélyesen üdvözölte a magyar kormányfőt. Hozzátette várja JLo (Jennifer Lopez) budapesti koncertjét, sőt még magyarul is kiírta a két gondolat közé, hogy „Köszönöm szépen”.

A poszt eddig rendben is lenne, ám illusztráció gyanánt meglehetősen furcsa képet választott. A képen az az emléktábla látható, amelyet 2010-ben állíttatott az SNS a szlovák nép hálájának jeléül a trianoni békeszerződésért (sic!), a történelmi Magyar Királyság szétverésért.

Első ránézésre azt hittük, hogy fricskának, provokációnak szánja a hölgy a fura kombinációt, de aztán rá kellett jönni, hogy ahogy Ivan Korčoknak is erősen hiányosak a történelmi ismeretei, úgy Tabaková is hasonló nehézségekkel küszködhet,

és tényleg őszintén nem érti ezzel mi a gond. De akkor hogy értené a „bilaterális kapcsolatokat”?

Láthatóan halvány fogalma sincs, hogy mi történt az I. világháborút követően, milyen körülmények között jött létre Csehszlovákia, minek és kiknek a kárára, ahogy azt sem, hogy mit jelent ez mindmáig a magyaroknak, különösképpen a felvidéki magyaroknak. Megkockáztatjuk, abban sem lehetünk biztosak, hogy van fogalma róla, hogy félmilliós magyar közösség él Szlovákiában.

Pár évtizede még extrém nacionalisták, Sloták és Mečiarok törtek a felvidéki magyarság életére, ma progresszív, liberális Káčerek, Klusok és Korčokok. Utóbbinak éppen tartottunk egy gyorstalpaló történelemleckét Pozsony múltjáról a Himnusz-snitt kapcsán, de azért teljességgel mégsem feltételezzük, hogy ennyire felületes lenne a tudása.

Tabaková esetében ezt már nem biztos, hogy ki mernénk jelenteni.

De valójában teljesen mindegy, hogy szándékos provokálás, verbális erőszak vagy éppen tudatlanságból elkövetett érzéktelenség a fő motívuma ezeknek a megnyilvánulásoknak, a lényegen ugyanis nem változtat, és már csak legyintünk.

A legjobb lesz, ha a „bilaterális kapcsolatokat” Tabaková legfeljebb a budapesti JLo koncerten oldja. Azzal talán nem tud elrontani semmit.

Csonka Ákos, Felvidék.ma