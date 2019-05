A dunaszerdahelyi VMK-ban tartotta kampányzáró rendezvényét a Magyar Közösség Pártja szerda este. Hájos Zoltán polgármester házigazdaként köszöntötte a jelölteket és a vendégeket. Kihangsúlyozta: Szlovákia európai uniós tagsága óta folyamatos a magyar EP-képviselet. Ezt a folytonosságot azzal tudjuk biztosítani, ha május 25-én elmegyünk szavazni – fogalmazott a város polgármestere.

Menyhárt József, az MKP elnöke Kárpát-medencei távlatban láttatta a szombati voksolás tétjét. Mint fogalmazott, a Kárpát-medencében mindegyik magyar nemzetrész a maga harcát vívja, de

az anyaországtól felbecsülhetetlen támogatást kapunk ehhez a harchoz. De mit teszünk mi hozzá ehhez?

– tette fel a kérdést a magyar párt elnöke. Öt perc elegendő, hogy leadjuk a szavazatunkat, erre van most szükség. Legyünk ott, és az EP-ben is! – buzdította részvételre a párt szimpatizánsait Menyhárt József.

A kampányzárón – a kampánycsend beállta előtt utoljára – felszólaltak az MKP képviselőjelöltjei is. Horony Ákos jogászként a kisebbségvédelem területét tartja elsősorban szem előtt – amely területen rengeteg a tennivaló. Bartalos Szerencsés Lilla a család, oktatás és a környezetvédelem egyaránt fontos kérdésköreit emelte ki, nagyon világos jelszó mentén:

magyar szülő – magyar iskola!

Várady Tamás a hagyományos értékek melletti kiállásra hívta fel a figyelmet – no meg arra, hogy ettől a mai Európa mennyire eltávolodott. Fontos volna pedig, hogy az EU visszatérjen az őshonos nemzetekhez s azok érdekeit tartsa szem előtt – így a keresztény gyökereket és a családot is.

Környi Zoltán a párkányi hulladékégető ügyét emelte ki, amelyet Brüsszel elé vittek. Napnál világosabb, hogy az ilyen – az emberek életét-életminőségét közvetlenül is meghatározó ügyek – miatt is nélkülözhetetlen a brüsszeli magyar jelenlét.

Mészáros Anikó a kisebbségvédelem területén végzi kutatásait doktori értekezéséhez. Korábban Csáky Pál munkáját segítette tanácsadóként. Ő is a kisebbségvédelem területén megszületendő átfogó jogi rendezést emelte ki prioritásként.

Baranyay Zsolt az Európát ért folyamatos kihívásokról beszélt – amelyekre időben kell megadni a megfelelő válaszokat, mégpedig nem engedve a liberális gondolkodásnak. Az EP-választásokkal kapcsolatban úgy fogalmazott:

a tét komoly, mivel több generáció életét meghatározza a hétvégi döntés.

Nagy Dávid jogász a Mária Rádió jóvoltából megvalósuló eredményt hozta példaként, vagyis a Felvidék első, 24 órában sugárzó magyar nyelvű rádiójának életre hívását arra, hogy összefogással igenis lehet nagy eredményeket megvalósítani.

Tárnok Balázs is a kisebbségvédelem területén tevékenykedik, s e téren szeretné az európai porondon is kamatoztatni tudását, tapasztalatait. A Minority SafePack-et emelte ki, amelynek története ősszel folytatódik – ehhez is választunk most hétvégén képviselőket.

Berényi József, az MKP listáján másodikként szereplő képviselőjelölt a megváltozott Európai Unióról beszélt. Arról, hogy

ami a belépésünkkor még a rend és a jólét hazája volt, azt ma már egészen másképp látjuk.

Hogy e régi kép ne tűnjék el végleg, ahhoz a családra, mint alapvető bázisra kell építeni. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az EU-ban nincs olyan jogi norma, amely védené az őshonos kisebbségeket – pedig erre szükség volna. Hogy ez megvalósulhasson, ahhoz a megfelelő összetételű képviseletre van szükség Európában.

Csáky Pál, az MKP EP-képviselője a kampányra visszatekintve úgy fogalmazott: a lehető legjobb csapat állt össze, amely garancia a felvidéki magyarság számára. A régiókat körbejárva azt tapasztalta, hogy a legfontosabb értéknek mindenütt a családot nevezték meg – erre lehet és kell is építeni. Menyhárt Józseffel egyetértve a Kárpát-medencei egységet említette: 18 képviselővel olyan erőt képviselhetünk, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni.