Júniusban a Kabóca már a vakációra készül; kirándulásra a hegyekben, táborozásra a tónál, nyaralásra a nagyinál és a tengernél.

A tenger titokzatos világáról máig keveset tudnak még a tudósok is. Pedig a legsötétebb mélyén is van élet. Erről szól Monika Kopaníková nagy sikerű mesekönyve, amely magyar kiadásban is megjelent, és egy részlet most a Kabócában is olvasható belőle. Z. Németh István versei a sok nyári kalandot szedik rímekbe, a táborozás, a családi nyaralás, a strandolások élményeit.

Géza gólya és angolul tanuló barátai ugyancsak a kempingezés, a tengerparti üdülés fő kellékeit gyűjtögetik már a szünidőre ‒ természetesen angolul. A szlovákul tanulóknak is ajánlható, két nyelven, magyarul és szlovákul is olvasható kis mese most egy kisfiú és egy teknős barátságát beszéli el.

Az ügyes kezűek egy bálnát és egy polipot állíthatnak össze a lap mellékletéből. A görög mitológiasorozat ezúttal Ariadné történetét mondja el, akinek a koronája az égre került. Legvégül pedig az is kiderül a vakáció előtti utolsó Kabócából, hogy a tíz lapszámon át világot járó Mimó manó vajon megmenekül-e a tűzhányó fogságából Hawaii-szigetén.