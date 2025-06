Isten szeretett nemzete vagyunk

Június 27-én ünnepeljük a Lászlókat, mi magyarok Szent Lászlóra is emlékezünk ilyenkor. A lovagkirály kultusza ma is élénken él a magyarság tudatában, Pozsony, a koronázóváros több Szent László emlékkel is büszkélkedhet, ugyanígy él legendája Nyitrán is, hiszen néhány történész szerint itt lelte halálát.

Pozsonyban van Szent László templom, és kápolnája is, ez utóbbi a Prímás-palotában található. 2017 óta itt tartja meg a Csemadok a Szent László emlékmisét, egy-egy előadással és kulturális betéttel tarkítva. Idén is június 27-ére szervezte meg a szentmisét a Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Pozsonyi Városi Választmánya és a Csemadok Szenci Területi Választmánya. A szentmisét Molnár Tamás atya celebrálta, aki összekötötte az ünnepeket, hiszen Jézus Szíve ünnepe is mostanra esik.

Molnár Tamás atya a szeretet fontosságát is kiemelte prédikációjában, kitérve a magyar szentekre. Szólt Pozsony fontosságáról is, hiszen az a legtovább volt Magyarország fővárosa megszakítások nélkül.

Mint mondta: ünnepelünk a mai napon, felvidéki magyarokként is, hiszen nemcsak az anyaországban ünnep ez a nap, hanem itt is, itt is fontosak szentjeink Szent István, Szent László, Szent Erzsébet és a többiek.

Molnár Tamás atya prédikációjában arra is kitért, hogy szombaton délután a Csemadok székházban fogadják a kárpátaljai vendégeket, árvákat, akik a Felvidékre érkeztek, az a Csemadok szervez nekik közösségi délutánt, amelyik a Szent László emlékmisének is szervezője. Szent László Erdélyben is erős kultusznak örvend, az egész Kárpát-medencében fontos a mai napig.

Amikor egy saját nemzetünkből ünnepelt szentet tisztelünk, elmondhatjuk, hogy Isten által szeretett nemzet vagyunk – hangsúlyozta a lelkiatya.

A szentmise után Jégh Izabella, a Csemadok Pozsonyi Városi Választmányának elnöke üdvözölte a vendégeket és köszöntötte a zoboralji fellépőket is. Elmondta: 2017 óta szervezi meg a Csemadok a Szent László emlékmisét, ezután átadta a szót a zoboralji szórványból Pozsonyba érkezett előadóknak. A zsérei Maga Miriam az egyik Szent László legendát adta elő, talán ezzel is emléket állítva nagyapjának, Maga Ferencnek, aki élete végéig nagy tisztelője volt a lovagkirálynak és a nyitrai Szent László misék szervezője volt.

Majd két szólóénekes adott elő Szent Lászlóról szóló egyházi énekeket, a gímesi Csámpai Boglárka és a koloni Sándor Marianna szeretetet csempésztek csodálatos hangjukkal a résztvevők szívébe, ezzel is igazolva Molnár Tamás atya szavait a szeretet fontosságáról. Sándor Marianna is nagy tisztelője Szent Lászlónak, hiszen édesapja halála után ő vette át a nyitrai Szent László mise szervezését, melyre idén július 25-én kerül sor.

A Csemadok ismét összekötötte a két szórvány vidéket, Zoboralját és Pozsonyt, valamint annak környékét.

Fontos ez, hiszen a Pozsony megyei magyarság életében fontosak a minőségi kultúrát nyújtó események, és a lelket melengető rendezvények, mint amilyen a június 27-én megtartott Szent László emléke előtt tisztelgő szentmise is volt.

