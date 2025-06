Változatos műsorkínálat az M5 kulturális csatornán nyáron is

Megelevenedő Jókai, történelmi rangadók, diáktesztek és egy magyar gyártású, kínai riportfilm-sorozat – érdekes és változatos műsorokat kínál a nézőknek nyáron is a közmédia kulturális csatornája.

Selyemutakon címmel riportfilm-sorozat készült Jámbor Flóra műsorvezető útikalandjaiból, aki egy héten át forgatott Szucsouban, Kína egyik legrégebbi városában, a több ezer éves hagyományok és a modernitás együttéléséről. Az öt részes műsor betekintést nyújt az ősi építészet, a selyemhímzés, a népviselet vagy a pingtan népzene ma is létező világába június 28-tól szombatonként 20:40-kor.

Új tematikával Történelmi rangadó névvel látható a História című történelmi-politikai műsor június 28-tól minden szombat este 20 órától: a műsorvezető – az első három adásban Horváth Szilárd, majd Jámbor Flóra, Marx Éva és Koltai Bori felváltva – két szakértővel állítja össze az adott téma tízes listáját, amelyet a viták végén sorrendbe is állítanak. Az első adásban a legnagyobb rivalizálások kerülnek terítékre a magyar történelemből, mint amilyen például Szent István és Koppány szembenállása volt.

Idén is az M5 mutatja be a Diák Újságírók Egyesülete által szervezett Nagy Diáktesztek verseny döntőit. A tíz kategória öt adásban kerül képernyőre, először a Nagy Diák Jókai Teszt június 27-én 21 órakor, majd július 11-től minden pénteken 18 órától folytatódnak az izgalmas párbajok.

A Jókai 200 emlékévhez kapcsolódóan folytatódik a csatorna képes hangoskönyv-sorozata, a Leporelló is, amelyben minden hónapban megelevenednek az író művei és ő maga is, Széles Tamás színművész által.

A június 27-én 22 órakor látható következő részben Jókai Mór újabb arca mutatkozik be: regéi közül a magyar őstörténet érdekes eseményei, Attila hun vezér utódlását és temetését mutatja be az adás.

A szolnoki Országos Színházi Találkozóról szól a vasárnaponként 21 órakor jelentkező művészeti magazin, a Kunszt június 29-i adása, az esemény tematikája idén az “áramlatok”.

Nyári menetrendre vált a csatorna legfőbb kulturális magazinja, a Librettó is, amely a szünidő beköszöntével szombatonként 17 óra 40 perckor mutatja be a kulturális aktualitásokat meghívott vendégeivel. Június 28-án köztük lesz Bertha Lívia, a Magyar Mozgókép Fesztivál Huszárik-díjas filmrendezője is.

Folytatódik a hazai könnyűzenei élet legmeghatározóbb alakjait bemutató Húrokon írt történelem című műsor is: a következő, június 28-án 13 órakor kezdődő rész vendége Vikidál Gyula lesz. A Mesterember leszek új műsorvezetővel várja a nézőket július 5-től, Kolczonay Bori minden vasárnap 16 órakor mutatja be a különféle mesterségek szépségeit és a szakmákban rejlő fejlődési lehetőségeket.

Az M5 műsorai 60 napig újranézhetőek a Médiaklikken.

MTVA/Felvidék.ma