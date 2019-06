Az STK Somorja focistái szerdán, június 27-én megkezdték a felkészülést a 2019/2020-as szezonra.

Az első edzést a fő tribün előtti pálya rekonstrukciója miatt a DAC Akadémián tartották, nem véletlenül, hiszen az új szezontól az STK Somorja csapata a DAC farmcsapataként fog működni, mely rendszer a váltakozó startra épül, így minden bajnoki fordulóban öt DAC- játékos léphet pályára a másodosztályban szereplő Somorja mezében. Portálunk legutóbb beszámolt arról, hogy az utóbbi 10 év legnehezebb szezonján van túl a somorjai csapat, mely az előző szezon nehézségeit részben annak köszönhette, hogy a Fluminensevel való együttműködést nem tartotta be a brazil csapat.

Ezért is jó hír a DAC-cal kötött megállapodás, mely mindkét félnek érdeke, hiszen a DAC játékosainak segíthet abban, hogy elegendő gyakorlatuk legyen a mérkőzéseken, az akadémia legnagyobb tehetségei pedig Somorján mutathatják meg, mit tudnak.

Németh Krisztián, a DAC ifjúságért felelős sportigazgatója a DAC honlapján örömét fejezte ki, hogy a DAC segíthetett a Somorjának abban, hogy el tudjon indulni a 2. ligában. Kiemelte: a Dunaszerdahelyi járás továbbra is büszke lehet arra, hogy a két legfelsőbb bajnokságban játszó csapattal rendelkezik. Majd hozzátette, hogy a futballélet dunaszerdahelyi fellendülését Somorjára is ki tudják terjeszteni. Az első edzésen több játékos is jelen volt az előző szezon keretéből, de több új arc is részt vett a tréningen.

Június 22-én aztán az anyacsapat a farmcsapattal csapott össze, ahol Wembley-i eredmény született: a DAC 6:3-ra legyőzte a csapatukat még csak összeállító somorjaiakat.

A meccs előtt pár nappal jelentették be a somorjaiak, hogy az új szövetséget új edzővel kezdik meg, a posztra pedig a 47 éves Branislav Sokolit nevezték ki, aki az utóbbi években Hornyák Zsolt másodedzőjeként tevékenykedett a Luch Vlagyivosztok és a Slovan Liberec csapatánál.

Sokolival és Hornyákkal május végén váratlanul szerződést bontott a Liberec csapata, annak ellenére, hogy még aktív szerződésük volt, Sokoli pedig jelezte, érdekli őt az STK Somorja és a dunaszerdahelyi DAC együttműködése, meghívást kapott az edző kiválasztása céljából összehívott találkozóra, ahol meggyőzte a somorjai és a dunaszerdahelyi vezetőket, hogy őt válasszák a tisztségre.

Az STK Somorja a felkészülés alatt öt barátságos meccset tervezett, ezek közül a DAC ellenit már lejátszották, ma pedig egy újabb első ligás ellenfél, az FC Nyitra vár a kék-fehérekre.

De a Sokoli-legénység megmérkőzik még többek között a Dorog (július 12.), és Vasas (július 15) csapatával is.

A Fluminense FC-vel való együttműködés megszűntével aktuálissá vált, hogy a 2019/2020-as szezon előtti felkészülést már az új címerrel kezdi meg a Somorja csapata, így miután a Fluminense FC felmondta az együttműködésről szóló megállapodást, az STK Somorja nem használja tovább az STK Fluminense Somorja marketingnevet, és visszatér a történelmi nevéhez, az FC STK 1914 Somorjához.

Ezzel szorosan összefügg a klub címerének megváltoztatása is, hiszen a brazil klub színeit felváltja a már korábban megszokott kék-fehér. A klubvezetők – Horváth Csaba klubelnök és Csutora Norbert vezetőségi tag – számára az új címer megalkotásakor fontos volt, hogy a Somorja név is annak része legyen. Ezzel is kívánják tisztelni a klub magyar hagyományait.

Bizony, több csapat is példát vehetne róluk.

(stksamorin.sk/Felvidék.ma)