Álláskeresés kapcsán nemcsak a hagyományos önéletrajz segítségével történő jelentkezésre kell gondolnunk, akadnak más lehetőségek is, hogy kitűnjünk a jelentkezők sokaságából. Mutatunk pár ötletet!

Amennyiben álláskeresésről van szó, bizonyára az a módszer él a fejünkben, hogy először végigböngésszük a meghirdetett és számunkra megfelelőnek tűnő állásokat, majd írunk egy friss és releváns önéletrajzot, ezután pedig beadjuk a jelentkezésünket. Természetesen működik is több kevesebb-sikerrel ez a gyakorlat, azonban van ennél hatékonyabb módja is az álláskeresésnek. Lehetünk kreatívabbak, vagy segítségül hívhatjuk a technológia eszközeit is.

LinkedIn

A közösségi médiaoldalakat nagy szeretettel használjuk a hétköznapi életünk során, miért ne tehetnénk ugyanezt akkor is, ha álláskeresésről van szó? Ugye mondanunk sem kell, hogy

mielőtt bárhova jelentkezünk, a Facebook-profilunkat tegyük rendbe, hiszen általában azt is ellenőrzik, mielőtt valakit behívnak interjúra, vagy állást ajánlanak.

Viszont van egy speciális platformja, mondhatjuk úgy, közösségi oldala is a munkaadóknak és munkáltatóknak, ez pedig a LinkedIn, a világ legnagyobb üzleti közösségi hálózata.

Főként szellemi területek esetén érdemes regisztrálnunk és naprakészen tartanunk fiókunkat, hiszen előfordulhat, hogy megkereséseket kapunk különböző cégektől a képesítésünk vagy tapasztalataink alapján és nem is kell munkát keresnünk, hanem a munka talál meg minket és nekünk fognak állást ajánlani.

Honlap

Amennyiben ennél többre vágyunk és mégiscsak maradnánk az önéletrajzos formánál, de kicsit másképp és figyelemfelkeltőbb módon, akkor lehetőség van személyes honlapot létrehozni. Ez tulajdonképpen az önéletrajz modern, online formája.

Csupán egy domain névre és webtárhelyre lesz hozzá szükség, majd akár saját magunk, különféle ingyenes sablonok segítségével elkészíthetjük a weboldalt, amelyet ezután már csak fel kell tölteni tartalommal.

Tartalmazhat egy bemutatkozást és egy motivációs levelet, de a lehetőségeknek csak a képzelet szab határt, hiszen feltölthetjük referenciáinkat, elhelyezhetünk linkeket a weboldalon, vagy akár beszúrhatunk képeket, videókat is. Sőt, manapság a videós önéletrajz is egyre népszerűbb. Ha olyan jellegű munkára jelentkezünk, melynek stílusától nem áll távol, akkor bátran készítsünk ilyen videóformátumú bemutatkozást is!

Felmerülhet a kérdés, hogy miért lehet hasznos egy ilyen személyes weboldal? Először is könnyebben kiemelkedhetünk a tömegből, amikor jelentkezünk egy állásra.

A HR-eseknek gyakran csak pár másodpercük van egy jelentkezés átfutására, ennyi idő alatt pedig nem egyszerű felkelteni az érdeklődésüket egy 1-2 oldalas géppel írt önéletrajzzal, valamint a csatolt fotóval.

Azonban egy honlapon lévő bemutatkozással már sokkal több lehetőségünk van erre, hiszen egyediek tudunk lenni, a szokásos kötöttségeket elhagyva.

Nem beszélve arról, hogy egy önéletrajz a cég postafiókjába érkezik, majd onnan jó esetben egy ritkán elővett adatbázisba kerül, vagy pedig a lomtárban landol. Ezzel szemben egy weboldal mindig elérhető, és a különféle hivatkozásokon keresztül akkor is ránk találhatnak egy-egy jó állásajánlattal, amikor éppen nem is jelentkeztünk sehova.

(Forrás: Rackhost.hu)