Dráfi Mátyásék Pozsonypüspökiben is bemutatták Csáky Pál Aranybunkók című politikai szatíráját. A színházi előadást megelőző lakossági fórumon bemutatkoztak a pozsonyi jelöltek, akiket Bárdos Gyula listavezető ajánlott a résztvevők figyelmébe.

A fórum házigazdájaként Matuszny Katalin üdvözölte a résztvevőket, köztük az asztalnál helyet foglaló Dudás Lászlót, a Magyar Közösség Pártja (MKP) pozsonyi járási elnökét.

Flórián László 60-as számmal indul a Magyar Közösségi Összefogás listáján – amelynek egyébként a korelnöke is. Másfél évtizedig volt a pozsonyi Duna utcai gimnázium tanára, majd tolmácsként Líbiában és Irakban dolgozott. A brüsszeli diplomáciában hatéves politikai tapasztalatra tett szert. Beszédében az önkormányzatiság kivívásának fontosságára helyezte a hangsúlyt, a hallgatóság szíves figyelmébe ajánlotta a portálunkon megjelent Önrendelkezés és autonómia című írását is.

Csáky Pál 149-es számmal a lista végén indul. A korábbi miniszterelnök-helyettes, MKP-elnök és európai parlamenti képviselő úgy látja, a 22-es lista alapját a Magyar Közösség Pártja adja, amely megegyezett azokkal, akikkel lehetett. Elismerte, hogy sokak számára heterogénnek tűnhet az MKÖ listája, ám a szlovákiai választási törvény lehetőséget kínál arra, hogy preferenciaszavazatokat is leadjunk a jelöltekre, azaz hogy bekarikázzuk azon személyek sorszámát, akikben megbízunk. Hangsúlyozta, a választás önmagunk megbecsüléséről is szól, és az is szavaz, aki otthon marad. Példaként tekintett vissza a thermopülai csatában elesett spártai hősökre, akik megcselekedték, amit megkövetelt a haza.

Bárdos Gyula listavezető emlékeztetett a két évvel ezelőtti szörnyűségekre, azaz Ján Kuciak és menyasszonya meggyilkolására, ami tragikus valójában mutatta meg, hogy Szlovákia nem jogállam. Úgy látja, hogy a Magyar Közösségi Összefogás listáján mindenki megtalálhatja azokat az embereket, akikben megbízik, s a közönség figyelmébe ajánlotta a pozsonyi tapasztalt jelölteket. A listavezető hangsúlyozta, nem lehet mindenáron kormányzásra törekedni, csakis úgy, hogy a közösségünknek abból haszna legyen. Célként jelölte meg az önkormányzatiságon alapuló kisebbségi kerettörvény elfogadását, amely garantálja a kultúrában, az oktatásban, a regionális nyelvhasználatban a bennünket megillető jogokat, és ugyanakkor a megyerendszer átalakítására is törekednünk kell úgy, hogy dél-szlovákiai – pl. Komáromról elnevezett – megyénk is legyen. Leszögezte, nem lépnek kormányra a Smerrel, bárki is lesz annak az elnöke. A választási lehetőség mindannyiunk felelőssége azon cél teljesülése érdekében, hogy gyermekeink és unokáink is magyarként éljenek a szülőföldünkön.

Aranybunkók

Dráfi Mátyás és Németh István kiváló színművészeink (Teátrum, Komárom) a lakossági fórum után bemutatták Csáky Pál Aranybunkók című politikai szatírájának színpadi változatát. Csáky elmondta, ezt a darabot azért írta, mert az újgazdagoknak óriási felelősségük van abban, hogy ilyen erkölcsi mélységekbe jutott az ország. Ez a színpadi játék eredetileg az azóta sajnos elhunyt Benkő Géza színművészünk számára készült. Portálunk kérdésére elmondta, több évvel ezelőtt írta, azóta a szlovákiai történelemben megjelent a Kuciak-gyilkosság és a Kočner-ügy is, így sajnos a valóság még súlyosabb emberi mélységeket mutat, mint amilyenekről a darab szól.