A dunaszerdahelyi MOL Arénára is lehet szavazni a világ legjobb stadionjainak –„Stadium of the Year” versenyében, ahol a díjra nevezett 21 stadion között a budapesti Puskás Aréna is megtalálható. A voksolás március 15-ig tart!

A nívós rangsorban 19 ország 21 focistadionja közül lehet választani, amelyeket hivatalosan 2019-ben adtak át és befogadóképességük meghaladja a 10 ezer nézőt.

A versenyt a stadiumDb.com oldal, a világ egyik vezető, futballstadionokkal foglalkozó weblapja írta ki, amely oldal 2010 óta minden évben meghirdeti az Év Stadionja elnevezésű versenyt.

A díjakat két szinten osztják ki: az egyik díjat a sportépítészek ítélik oda, míg a másikról az interneten szavazó szurkolók dönthetnek. A tavalyi győztes a szurkolók szavazatai alapján az oroszországi Volgograd Arena lett, míg a zsűrinek leginkább a diósgyőri DVTK Stadion tetszett.

A dunaszerdahelyi futballstadion teljes átépítése 2016-ban kezdődött és 2019-ben fejeződött be. A MOL Aréna befogadóképessége 12 700 ülőhely és az együttes otthona teljesíti az UEFA 4-es kategóriájának előírásait is.

A MOL Arénára ide kattintva lehet szavazni.

A szavazásnál kérjük, válassza ki a kedvencét és értékelje 5 csillaggal, majd a további négyet, értékelje 4,3,2,1 csillagokkal. Ezt követően a szavazás véglegesítéséhez nyomja meg az oldal alján zöld mezőben lévő „VOTE” gombot.

Ne feledje, minden csillag egy pontot jelent a kiválasztott stadion számára, tehát összesen 15 pontot kell adnia! Egy IP címről (számítógép, telefon) csak egy szavazat adható le.

Ha többet szeretne tudni az egyes stadionokról a szavazás előtt, kérjük, kattintson a nevére vagy az építmény fotójára, és tekintse meg a stadionDB.com bemutatóját.