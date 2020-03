A koronavírus-járvány terjedésének felgyorsulása miatt a francia kormány felkészült az olaszországi forgatókönyvnek megfelelő intézkedések bevezetésére, miután az ország tíz gócpontjában kétezer fölé nőtt a fertőzöttek száma és az elmúlt 24 órában újabb 15 ember halálával 48-ra emelkedett a halálos áldozatok száma.

A francia egészségügyi minisztérium szerda esti tájékoztatása szerint a 2 281 fertőzött 497-tel több, mint előző nap volt, közülük 105-öt kezelnek súlyos állapotban intenzív osztályon. A 48 halálos áldozat közül 25-en férfiak és 23-an nők, többségük krónikus betegségben szenvedett, 33-an 75 évesnél idősebbek voltak.

„A vírus mind aktívabban terjed egyre több régióban” – mondta szerdán este Jérome Salomon, az egészségügyi minisztérium járványügyi felelőse. „Az olasz forgatókönyvre is fel kell készülnünk” – tette hozzá.

Az országban tíz gócpontot tartanak nyilván, szerdán a dél-franciaországi Montpellier-ben is több esetet találtak, így a várostól keletre található településeken – a többi gócponthoz hasonlóan – minden oktatási intézmény, óvoda és bölcsőde bezárt. Ebben az övezetben minden ötven főnél több embert vonzó rendezvényt betiltottak. Másutt országszerte maximum ezer fő részvételével engedélyezettek a rendezvények.

Korzika szigetén – ahol 51 fertőzött van – szintén bezártak az oktatási intézmények március 28-ig a járvány terjedésének lelassítása érdekében, miután a hatóságok szerint a gyerekek számítanak a legfőbb vírushordozóknak.

„Van olyan régió, ahol több száz esetet találtunk, máshol csak néhány tucatot. A vírus nem egyformán terjed az országban” – mondta Olivier Véran egészségügyi miniszter magyarázatként arra, hogy miért nem hirdette még ki Franciaország a járványhelyzet legsúlyosabb fokozatát.

„A cél még mindig az, hogy megfékezzük a járványt” – tette hozzá, jelezve azt is, hogy naponta 1200 tesztet végeznek el az egészségügyi hatóságok.

Emmanuel Macron államfő csütörtökön este televíziós beszédet mond, alig három nappal az önkormányzati választások első fordulója előtt, amelyet annak ellenére nem kíván elhalasztani a kormány, hogy maga a köztársasági elnök a hét elején rendkívülinek nevezte a járványhelyzetet.

Az egészségügyi minisztérium jelezte: minden választási helyiségben kézfertőtlenítő gél áll majd rendelkezésre, és a választókat arra kérik, hogy a saját tollukat használják a voksolásnál.

Csütörtökön délelőtt Édouard Philippe miniszterelnök és kormányának öt minisztere megbeszélést folytat valamennyi parlamenti párt vezetőjével és frakcióvezetőjével, valamint a nemzetgyűlés és a szenátus elnökével, hogy előkészítsék a járványhelyzet harmadik, legsúlyosabb fokozatának bevezetését.

Újabb szigorításként Olaszország-szerte bezárják a nem létfontosságú kiskereskedelmi egységeket

Giuseppe Conte olasz miniszterelnök szerdán este bejelentette, hogy újabb járványellenes óvintézkedésként egész Olaszországban bezárják a nem létfontosságú kiskereskedelmi egységeket, a kormányfő egyúttal felszólította a magánszektort, engedje meg az alkalmazottaknak, hogy szabadságra menjenek vagy otthonról végezzék munkájukat, amennyire az lehetséges.

Az újabb rendkívüli intézkedések célja, hogy sikerüljön lelassítani az új típusú koronavírus-járvány (Covid-19) terjedését, amely

több mint tízezer embert fertőzött meg, és több mint 800 ember halálát okozta azóta, hogy február 21-én az első beteget azonosították az országban.

A miniszterelnök a közösségi médiában közzétett videoüzenetében hangsúlyozta, hogy az eddig bevezetett óvintézkedések után további lépésre van szükség, a legjelentősebbre.

Az új rendelkezés értelmében bezárnak a nem alapvető szükségleteket ellátó üzletek, szolgáltatások, menzák, szállodák és vendéglátó helyek is, presszók, éttermek és sörözők, amelyek eddig este hat óráig még nyitva tarthattak.

Kivételként nem szüneteltetik az étel-házhozszállítást, továbbra is nyitva lesznek a dohányboltok és benzinkutak, a tisztítók, a bankok és a posták.

Be kell zárniuk mások mellett a fodrászatoknak, de továbbra is üzemelnek majd a nyomdák és az újságosstandok, amelyek működését létfontosságúnak minősítették.

Korábban már bezártak az oktatási és kulturális intézmények, edzőtermek, templomok.

A közhivatalok nem zárnak be, de rugalmas munkaidőt vagy távmunkavégzést vezetnek be.

A termelőüzemeket, gyárakat nem állítják le, feltéve, hogy betartják a szigorú egészségügyi előírásokat. A mezőgazdasági, állattenyésztési ágazat is folytatja tevékenységét.

Giuseppe Conte kijelentette, az intézkedések tényleges hatásának felméréséhez két hétre lesz szükség. „Ha a számok tovább emelkednek, ami egyáltalán nem kizárt, nem kell majd feltétlenül újabb intézkedéseket bevezetnünk. Nem kell vakon a szakadék felé rohannunk. Józannak, felelősnek, mértéktartónak kell maradnunk” – mondta.

A kórházak intenzív osztályainak ellátására rendkívüli egészségügyi kormánybiztost neveztek ki Domenico Arcuri vállalatfejlesztéssel foglalkozó közgazdász személyében.

Az utóbbi huszonnégy órában csaknem kétszázzal 827-re emelkedett az új típusú koronavírus okozta járvány halálos áldozatainak száma Olaszországban a polgári védelmi hatóság szerda esti tájékoztatója szerint, eközben a diagnosztizált fertőzöttek száma több mint kétezerrel 12 462-re nőtt.

A bejelentés szerint a halottak száma az előző napi 631-hez képest 31 százalékkal, a diagnosztizált fertőzöttek száma pedig az előző napi 10 149-ről 22,7 százalékkal nőtt.

A fertőzöttekből több mint hétezer Lombardiában betegedett meg, a halottak száma itt több mint hatszáz. A közegészségügyi hivatal (Iss) adatai szerint a következő két hét döntő lesz az olaszországi járvány terjedésében.