A koronavírus-járvány terjedését úgy tudjuk megfékezni, ha betartjuk az előírásokat, és otthon maradunk – ezt üzeni Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember is az olvasóknak.

„Sajnos nem ismerek olyan gyógynövényt, ami erre a vírusra hatásos lenne. Az egyetlen, amit tehetünk, hogy karbantartjuk az immunrendszerünket. Erre a legkiválóbb a kakukkfű, a szurokfű, az orbáncfű vagy a fürtös menta teája. Ezeket naponta igyuk, hogy a védekezőképességünket erősítsük”

– javasolja a népgyógyászat bevált módszereit Gyuri bácsi, és hozzáteszi, hogy a kialakult betegségre is jók ezek a teák, így könnyebben le tudja győzni a kórt a szervezetünk.

Gyuri bácsi maga is megfogadja az ajánlásokat és otthon tartózkodik. „Be vagyok zárkózva a lakásba, néha ugyan kimegyek a kertembe, vagy elsétálok a földemig, de ott egyedül vagyok, nem érintkezek senkivel” – adja a tudtunkra.

Arra a kérdésre, hogy miként viseli a karantént, és mivel tölti az időt, azt válaszolja, hogy nem viseli meg a bezártság, hiszen egyébként is sokat van otthon, és most van ideje az embernek olvasni, tanulni. „Figyelem a híreket is, sokan keresnek telefonon, gyorsan eltelik a napom” – mondja. S hogy mi a legrosszabb a karanténban? Gyuri bácsi így felel: „Hát az, hogy nem tudok emberek közé menni és személyes tanácsadást tartani.”

Gyuri bácsi tanácsait megnézhetjük videón is

Ha személyesen nem is tud Gyuri bácsi tanácsot adni, de online igen! A megújult gyorgytea.hu oldalon most könnyen kereshető a Gyuri bácsival készült összes videó, és a gyógynövényes betegségkereső adatbázis is. Amíg nem elérhetőek a személyes tanácsadások, addig ezekből az anyagokból is tájékozódhatunk és megtalálhatjuk a kérdéseinkre a választ.

Gyuri bácsi mindenkit arra kér, hogy

használjuk a természet adományait, a gyógynövényeket ezekben a nehéz időkben is, az idősebbek pedig maradjanak otthon, ennél többet most nem tehetnek az egészségükért.

***

Szabó Gyuri bácsi, a legendás bükki füvesember neve összeforrt a gyógynövényes gyógyítással. A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett bükkszentkereszti természetgyógyász tudását lányának, Lopes-Szabó Zsuzsának adta át, aki gyakorlott fitoterapeutaként viszi tovább a hagyományokat és vezeti a családi vállalkozást.

Az ellenőrzött minőségű gyógynövényekből, egyedi receptúra alapján készülő Györgytea termékek 63 darabos szortimentjében az egyedi-, a keverék-, és az élvezeti teák mellett megtalálhatók a gyógynövénykivonatok, a Babaváró csomag, ahogy az ismeretterjesztő könyvek, naptárak is. A cukorbetegség kezelésére összeállított Diabess teakeveréket 1999-ben a Magyar Szabadalmi Hivatal is bejegyezte, később az Országos Gyógyszerészeti Intézet „Diabess-Györgytea” néven gyógyhatású növényi készítményként törzskönyvezte.

A cég nagy hangsúlyt fektet a hagyományápolásra és az ismeretterjesztésre. A vezetett gyógynövényes túrákon és a Bükkszentkereszti Gyógynövénynapokon évente több ezren fordulnak meg, de az érdeklődés online térben is töretlen: a gyorgytea.hu és a diabess.hu évi látogatószáma meghaladja az 1,1 milliót, és az ingyenes Györgytea mobilapplikáció is több mint 56.000 felhasználóval büszkélkedhet.