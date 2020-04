A mostani melegebb napokban Szlovákia-szerte jelentősen megnőtt a levegő pollenkoncentrációja, annak összetétele viszont lényegesen nem változott. Teljes mértékben uralkodó a közönséges nyír pollenidénye, de helyenként nagyon magas napi koncentrációban fordulnak elő a gyertyán, a tölgy, valamint a kőris pollenszemcséi is.

„A közönséges nyír legnagyobb pollenkoncentrációját a kassai, zsolnai, besztercebányai, nagyszombati és pozsonyi mérőállomásainkon mértük. A gyertyán pollenszemcséinek legnagyobb napi koncentrációja Besztercebányán, Kassán és Zsolnán tapasztalható. Ezekről az állomásokról jelezték a legnagyobb napi kőriskoncentrációt is.

A tölgy pollenszemcséi a legnagyobb mértékben Zsolnán, Besztercebányán vannak jelen, a legnagyobb nyárfapollen-koncentráció pedig Pozsonyban van“ – közölte Janka Lafférsová, a Besztercebányai Regionális Közegészségügyi Intézet orvosi mikrobiológiai részlegének dolgozója.

Jelen vannak még a levegőben a citrus-tiszafafélék családjához tartozó fűz, juhar, bükk, vörösfenyő, dió, platán és szil pollenszemcséi is. A cladospórium gomba spórái viszont alacsony koncentrációban vannak jelen. Lafférsová szerint az elkövetkező napokban, hetekben a közönséges nyír pollenje számít majd a legerősebb allergénnek, mely várhatóan nagyon magas napi koncentrációt ér el.

Pozsonyban és Szlovákia magasabb hőmérsékletű területein ugyan várhatóan enyhén csökken a koncentrációja, de továbbra is jelentős allergiakeltő szintet ér el, s csatlakoznak hozzá a fentiekben felsorolt további allergének is. A napi pollenkoncentráció szintjét továbbra is befolyásolják majd az éjszakai fagyok és a helyenként előforduló csapadék is.

(Felvidék.ma/TASR)