Mint ahogy arról korábban hírt adtunk, Branislav Gröhling (SaS) oktatásügyi és sportminiszter kedden kilátásba helyezte az iskolai étkezdék megnyitását. A miniszter szerint a menzák újranyitásával szeretnék megoldani a diákok és az idősek étkeztetését. „Ez jó hír, különösen a nehéz szociális helyzetben lévőknek, akiknek az étkeztetését szeretnénk gyorsan megoldani” – fogalmazott akkor Gröhling.

Az iskolai étkezdék újranyitásának feltételeit szabályozó határozat ma jelent meg az országos Közegészségügyi Hivatal honlapján. Ennek egyik meglepő kitétele, hogy a gyermekek számára, ellentétben a nyugdíjasokkal, csak hideg ételt, például szendvicset lehet csak készíteni és kiszállítani.

Az országos tiszti főorvos, Ján Mikas által kidolgozott szabályozás indoklása szerint a nyugdíjasok és a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosított étkeztetési lehetőséget épp az önkormányzatok kérésére nyitották meg.

Az önkormányzatok maguk dönthetik el, hogy élnek-e a lehetőséggel, megfelelve a szigorú higiéniai előírásoknak. Az ételt ugyanis kizárólag egyszer használatos csomagolóeszközökben, arra alkalmas járművel lehet eljuttatni a nyugdíjasokhoz és a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekekhez, továbbá egyéb szigorított feltételeknek kell megfelelnie a konyhai személyzetnek is.

A témában megkérdeztük Komárom és Gúta polgármesterét, vajon szeretnének-e és tudnak-e élni az Oktatásügyi Minisztérium által biztosított lehetőséggel.

Keszegh Béla, Komárom polgármestere elmondta, eddig is biztosították a nyugdíjasoknak az étel kiszállítását, ami az 50 centes kiszállítási díjjal együtt 2,30 euróba került. „Annyi változott, hogy az eddig megszokott, saját ételhordókban elvitelre készített ételeket most eldobható ételhordókra kellett cserélnünk. A város most rendelt ezekből nagyobb tételt, darabját 30 centért. Egyelőre a város állja ennek költségét, tehát most még az 1,80-as ebédárat ezzel nem terheltük meg” – fogalmazott.

Mint mondta, az a közel 200 nyugdíjas, akik a járvány kitörése előtt bejártak az iskolai étkezdébe, most ezt nem tehetik meg. „Abból adódott némi félreértés, hogy mennyibe kerül az étel a kiszállítással, de a kiszállításért felszámított 50 centet egy általános érvényű rendelet határozza meg, amely még érvényes – hívta fel a figyelmet.

„Az egyszer használatos csomagolóeszközök iránt megnőtt a kereslet, ezért elképzelhető, hogy ezek piaci ára megnő, ettől is függhet a komáromi nyugdíjasok számára biztosított ebéd ára” – magyarázta.

Megkérdeztünk dolgozó szülőket is, hogyan értékelik az iskolai étkezdék újranyitásának lehetőségét. Több édesanya csalódottságának adott hangot, amikor kiderült, hogy csak a hátrányos helyzetű gyermekek számára biztosított a lehetőség, és ők is csak hideg ételt kaphatnak. „Nem erre számítottam. Azt hittem, hogy ez megoldás lehetne a részünkre is, hiszen így jóval olcsóbban, egészségesebb ételt tudtam volna a serdülő gyerekeimnek biztosítani, ha nem is naponta, de heti pár alkalommal” – mondja Lívia, aki két tizenéves gyermeke mellett arra panaszkodik, hogy az aktív nagyszülők segítségét sem tudja most igénybe venni, ráadásul ez a helyzet meglátása szerint még hónapokig is eltarthat.

Katalin, aki szintén két kiskorú gyermek édesanyja, felháborodott, amikor megtudta, hogy csak hideg ételt lehet kiszállítani a gyermekeknek.

„Miben különbözik a nyugdíjas a gyerektől? Miből gondolják, hogy a nyugdíjasok jobban rászorulnak a meleg ételre? Pénztáros vagyok, a férjem építkezéseken dolgozik, hónapokig itthon lesznek a gyerekek, ez kinek segítség? Nem véletlenül jártak a gyerekek menzára! Hol van az ingyen ebéd?” – teszi fel a kérdést. Hozzáteszi, szendvicset már a kislánya is tud készíteni.

Keszegh Béla szerint logisztikai szempontból megoldhatatlan, hogy a szigorú higiéniai feltételeknek megfelelve a városban több ezer ételt hordjanak szét naponta. „A Városok és Községek Uniójában (ZMOS) azt javasoltam – és ezt továbbították a kormány felé is –, hogy az ingyenes ebédhez az állam 1,20 eurós hozzájárulását kapják meg a szülők, így havonta több mint 20 euróhoz juthatnának a családok, ezzel enyhíteni lehetne a költségterheiket” – jegyezte meg, hozzátéve, azt is nehéz lenne meghatározni, ki a rászoruló gyermek. Ezen felül kiemelte, a járványügyi szabályozások tekintetében is nagy kockázatot jelentene, ha minden gyermeknek ki kéne hordani az ebédet.

Horváth Árpád, Gúta polgármestere szerint – ahogy a Felvidék.mának már korábban elmondta –, továbbra is biztosítják a gútai nyugdíjasok számára a meleg ételt és annak házhoz szállítását. „Ez mintegy 80 személyt érint, akik a kiszállítási díjjal (50 cent) együtt 2,60 euróért kapnak ebédet. Két helyen főzünk: a Nyugdíjas Otthon és Panzió, valamint a Corvin Mátyás Alapiskola mellett működő konyhán is, amely a járásban az egyik legkorszerűbb, hiszen pár éve újítottuk fel” – hangsúlyozta.

Az Országos Közegészségügyi Hivatal rendeletéről szólva elmondta, értetlenül áll azon kitétel mellett, mely szerint a gyerekeknek csak hideg ebédet lehet biztosítani.

„Hiszen a reggel munkába induló szülő is el tudja készíteni a szendvicset, minek kéne azt kiszállítani?” – jegyezte meg.

Horváth Árpád szerint nem elképzelhetetlen, hogy módosítják majd ezt a kitételt. „Ebben az esetben, felmérve az igényeket, s a jogosultságot, nem lenne gond akár a gyermekek részére is kihordani a meleg ételt. Tehát, ha a későbbiekben ilyen kéréssel fordulnának hozzánk, és a törvény lehetővé tenné, nem lenne gond, tudnánk teljesíteni” – helyezte kilátásba ezt a lehetőséget.

Az iskolai étkezdék újranyitása tehát nem jelent megoldást az iskolás gyermekek és szüleik számára. Az országos tiszti főorvos, Ján Mikas ma nyilvánosságra hozott ajánlásában, a zárómondatban indoklásként hozzáteszi: „A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek számára előírt hideg étel kiszállítása azért indokolt, mert ez jár a legalacsonyabb járványügyi kockázattal”.