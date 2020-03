Felkerestük a Komáromi járás három városának polgármestereit, hogy számoljanak be a válsághelyzetben szerzett eddigi tapasztalataikról. Horváth Árpád, Molnár Zoltán és Peter Závodský egyöntetűen úgy nyilatkoztak, a jelenlegi helyzet kihívásainak önerőből igyekeznek megfelelni, ebben pedig leginkább a lakosság összefogása segíti őket.

Gúta

A 11 ezer lakosú Gúta polgármestere, Horváth Árpád elmondta, a rendeleteknek megfelelően jártak el az első pillanattól, aminek be kellett zárnia, az bezárt. Az elmúlt napokban a szájmaszkok beszerzése okozott kisebb gondot, de mára már ez is megoldódott – jegyezte meg.

„Felajánlásokból érkeztek maszkok helyi vállalkozótól, most már kisebb tartalékunk is van, megkezdtük a szétosztásukat”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy leginkább az idős lakosok, a legveszélyeztetettebbek számára szeretnék bebiztosítani a maszkokat, de aki kér, kapni fog. „A Mi Gútánk Polgári Társulás a telephelyén osztja ezeket a védőmaszkokat, de a városi hivatalban is kérhet, akinek még nincs” – tette hozzá.

Beszámolt arról is, mától

egy ingyenes sms-alkalmazásnak köszönhetően azoknak az idős, beteg, egyedül élő lakosok, akiknek nincsenek közelben rokonaik, vagy bárki, aki segíthetné őket, a nyugdíjasotthon biztosítja heti 1-2 alkalommal a bevásárlást.

„Kimondottan csak azoknak, akik egyedül képtelenek bebiztosítani maguknak ezt és senkijük nincs, aki segíthetne” – nyomatékosította. Mint mondta, a nyugdíjasok számára továbbra is biztosítja az ebédet a város, összesen 80 személyre. „Itt annyit változtattunk, hogy a szigorú higiénés feltételekhez igazodva már nem lehet használni a saját ételhordót, az egyszer használatosra váltottunk” – húzta alá.

Arra a kérdésre, hogy kitől és milyen segítséget kapott a gútai önkormányzat, őszintén válaszolt:

„Önkormányzati feladatkörnek érzem, ezért nem is kértem segítséget” – mondta, hozzátéve, az állami, illetve a városi rendőrség folyamatosan segíti a munkájukat.

„A szociális támogatások kifizetésénél is sikerült a szigorú szabályokat betartani, nem volt fennakadás. Ezen felül létrehoztunk egy szűkebb válságstábot a hivatalban, velük folyamatos az egyeztetés” – jelentette ki.

Kérdésünkre elmondta, közleményekben, sajtótájékoztatókon, a városi televízióban és egyéb létező csatornákon, a település hangszóróin naponta pedig többször kétnyelvűen értesítik a lakosságot az intézkedésekről. „Kötelezővé nem tettük a szájmaszkok viselését, de erősen ajánljuk mindenkinek” – erősítette meg. Véleménye szerint mára az emberek (az idősebbek is) tudatosították, hogy fontos megelőző intézkedésről van szó, és már viselik a szájmaszkokat.

A Dankó Pista telepen, a jelentős számú roma közösség számára, azon belül is a szociálisan nagyon hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő családok részére egészségügyi csomagot készítettek. „Ma reggel a városi rendőrök a szociális munkásokkal karöltve kimentek és ezeknek a legszegényebb családoknak adtak szappant és speciális tisztítószert, amivel fertőtleníthetik a padlót, kilincseket, gyakorlatilag a lakóteret. Ez mintegy 50 családhoz jutott így el” – számolt be.

Gúta jelenlegi életét úgy írta le, mintha mindig vasárnap délután lenne: a városban érzékelhetően csökkent a mozgás, forgalom szinte csak a teherautók révén van. A gyárak még működnek, dolgoznak az emberek, de ezen felül szinte üresek az utcák – vélekedett.

Ógyalla

Peter Závodský, a közel 8 ezer lakosú Ógyalla polgármestere szintén arról számolt be, hogy a város eleget tett minden országos rendeletnek, az esetleges esküvőket, temetéseket is csak a legszűkebb körben engedik megtartani, a kötelező óvintézkedéseket betartva. Mint mondta,

az önkénteseknek és a helyi vöröskeresztnek köszönhetően már megkezdődött a védőmaszkok kiszállítása, elsősorban a nyugdíjasok számára.

„Az önkormányzat leginkább azt koordinálta, hogy egymásra találjanak azok, akik tudnak varrni, de nincs alapanyaguk, és fordítva: aki rendelkezik alapanyaggal, de nem tud varrni” – fogalmazott. Megjegyezte: szintén a helyiek összefogásának köszönhetően meg tudják oldani az idősebb, egyedülálló, esetleg mozgásukban is korlátozott személyek számára a bevásárlást, s ha kell, a kisgyermekeket egyedül nevelők részére is.

Hangsúlyozta, a legtöbb segítség a városi rendőrség és a polgárőrség részéről érkezett. „A lakosok fegyelmezettek, úgy érzem, az emberek többsége tudatosította a veszélyt” – fogalmazott. Elmondta, alig van mozgás a városban, és egészen elfogadható szinten tartják be a hozott óvintézkedéseket. A gyárak, cégek ugyan még működnek, de aminek be kellett zárnia, az bezárt – mondta határozottan.

Pontos információkkal ugyan nem rendelkezett, de tudomása szerint a jelenleg is működő gyárakban fokozott óvintézkedéseket hoztak a vírus terjedésének megelőzése érdekében. Kérdésünkre elmondta:

a szükséges óvintézkedésekről szóló felhívásokat közzétették szlovák és magyar nyelven is.

Ezen felül, a Közegészségügyi Hivatal regionális fiókjának köszönhetően bebiztosították a nagyszámú roma lakosság számára roma nyelven is a felhívásokat. „Nemcsak a szokványos mediális csatornákon, de az egészségügyi intézményekbe, nyilvános helyekre és a helyi polgárőrségnek köszönhetően a családokhoz is eljuttattuk ezeket a nyomtatott információkat” – jegyezte meg, hozzátéve, el is magyarázták, hogyan kell eljárni ezekben a hetekben, és milyen fokozott egészségügyi feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy megakadályozzák a járvány terjedését.

A polgármester kiemelte: a helyi roma polgári társulás is együttműködik a városi hivatallal, de önállóan is végzik a tájékoztatást és a helyzettel kapcsolatos feladatokat. „Művelik, felvilágosítják az ógyallai romákat, ezen felül a lakosság is mindent megtesz, hogy segítse egymást, a romákat is beleértve” – magyarázta.

Naszvad

Molnár Zoltán, az 5 100 lakosú Naszvad polgármestere a koronavírus elleni védekezés egyik első momentumaként azt idézte fel, amikor még az országos intézkedések előtt bezárták az idősek napközijét, és minden klubtevékenységet beszüntettek.

Az élelmiszerüzletek óvintézkedései közül kiemelte, hogy 15-re csökkentették a bevásárlókosarak számát. Legfeljebb ennyi személy mehet be egyszerre a boltokba, és kötelezővé tették a szájmaszk viselését a zárt terekben.

„Az emberek eléggé fegyelmezettek, és a lakosság mintegy 10 százalékát kitevő roma lakosság is betartja az óvintézkedéseket, alkalmazkodnak” – húzta alá. „Bár felügyeletet igényelt a szociális támogatások osztása a postahivatalban, de a városi rendőrségnek köszönhetően ez is rendben zajlott le” – tette hozzá.

Az önkormányzati intézkedésekről szólva elmondta: „Listánk van a körzeti orvostól szerzett adatok alapján, valamint a lakosság részéről érkezett információk alapján azokról a személyekről, akik külföldről érkeztek haza és karanténban kell maradniuk. Ezt a listát folyamatosan frissítjük és ennek alapján

a városi rendőrök fokozottan ellenőrzik azokat a személyeket, akik házi karanténban vannak”

– hangsúlyozta. Elmondta, a hangosbemondón keresztül folyamatosan tudatják a lakossággal a legújabb információkat, figyelmeztetik az embereket a védőmaszkok viseletére. „Akárcsak a település honlapján, Facebook-oldalán, minden kommunikációs csatornán feltüntetjük a legújabb rendeleteket” – nyomatékosította.

Állami szájmaszkok Naszvadra sem érkeztek, itt is önerőből próbálják azokat beszerezni. „Önkéntesek segítségével, a kolostorból a kedvesnővérek felajánlásával készülnek, és szintén önkéntesek segítségével juttatjuk el ezeket a maszkokat a 70 évnél idősebb lakosainkhoz” – számolt be. Ma már 540 védőmaszkot osztottak szét, ezeket magányszemélyek adományaiból sikerült biztosítaniuk.

Kérdésünkre elmondta, segítséget nem kértek semmilyen állami, vagy járási szervtől. „Nem kértünk. De nem is ajánlottak. Egyelőre tudjuk kezelni a helyzetet, az emberek fegyelmezetten viselkednek, alig mozognak” – mondta.

A városban jelenleg még működő cégekkel napi kapcsolatban vannak. Ahogy a hivatalban is mindenki dolgozik, csak az előírásoknak megfelelően az ügyfelek előtt zárva tartanak, akiket csak a legszükségesebb esetekben fogadnak. Megerősítette, mindenről kétnyelvűen tájékoztatják a lakosokat. A roma lakosság számára szóló a roma nyelvű útmutatókat is letöltötték, és a legkritikusabb helyekre a városi rendőrök segítségével eljuttatták. „Úgy érzem, felkészültünk, de ez majd csak a tényleges helyzetben derül ki” – fogalmazott. Megjegyezte:

összefogott a lakosság, ezt mutatja az is, hogy folyamatosan érkeznek a segítő szándékú felajánlások, továbbá alakult egy csoport, akik az idősek bevásárlását segítik.

„Van, aki kifejezetten gyerekmaszkokat varr, felajánlva ezeket a roma gyerekek részére. Az emberek érzik a jelenlegi helyzet súlyát, ennek megfelelően összetartanak, igazi közösség lettünk” – nyilatkozta portálunknak.