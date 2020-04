Ezekben a hetekben a nagyböjti időszak után, köszönhetően a kellemes tavaszi időjárás végett is az esküvők időszakát éljük. Sajnos, idén a koronavírus-járvány miatt hozott szigorú óvintézkedések felülírták az ifjú házasulandó párok terveit. Esküvők maradnak el, tervezik újjá avagy napolják el az őszi vagy a következő tavaszi időszakra.

A Felvidék.ma a nagy nap lebonyolítását segítő esküvőszervezőt és vőfélyt kérdezte arról, miként változott meg ez az üzletág március óta, kitérve a megoldási lehetőségek keresésére is.

„Az idei esküvői szezont sajnos, jelentősen befolyásolja a koronavírus-járvány. A májusra, júniusra illetve a júliusra tervezett és letárgyalt lakodalmakat visszavonták illetve átütemezték. Alaposan átalakította a teljes idényt”

– nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Kázmér László, az Ipolyságon élő vőfély. Hozzátette: egyes esküvőket őszre ütemeztek át, ám sokan maradtak a tavaszi időpontnál, s egy évvel elhalasztották a nagy napot.

Átütemezés, újraszervezés

„Az ifjú párok módosították az esküvői időpontokat, átütemezték, s nem tartották meg a szűk családi körbe engedélyezett összejövetelként. Kitartottak ama elképzelés mellett, hogy széles körben rokonsággal és barátaikkal ünneplik meg a nagy napot. Többen jövő évre halasztották el” – fejtette ki a portálunk megkeresésére Zachar Erika, az ipolysági székhelyű Pepita Wedding esküvőszervező cég tulajdonosa.

Az esküvő és a lakodalom átszervezése igen bonyolult folyamat, hiszen a több szolgáltatással leegyeztetett és megszervezett időpontot kell újra leegyeztetni.

A fiatal pároknak újra kell tárgyalniuk az esküvő lebonyolításában és megszervezésében részt vevő szolgáltatásokkal. „Próbáltam alkalmazkodni a kialakult helyzethez, pozitívan állva az ifjú párok kérelmeihez” – emelte ki a vőfélyként tevékenykedő Kázmér László.

Mint megjegyezte: a lemondott illetve az átszervezett esküvők jelentős részét egy év eltolódással tartják meg.

„Újratervezés van, újra tervezünk a párokkal. A tapasztalatom szerint akadálymentesen, korrektül állnak hozzá a helyzethez”

– emelte ki Kázmér László. Majd megjegyezte: remélhetőleg szeptemberre, októberre helyreáll az élet, s az ezen időpontokra megszervezett esküvőket már megtarthatják.

Rugalmasságot követel a szolgáltatóktól

Rugalmasan kezeljük a helyzetet – jegyezte meg Zachar Erika. Mint mondta, jelenleg leginkább a háttérmunkával foglalkoznak. Az ifjú pár számára talán a legnehezebb az elképzelésüknek megfelelő sok szolgáltató időpontjának az újra lefoglalása.

Hirtelen kell újraszervezni, átütemezni az esküvőt, amely komplikált feladat

– jelezte a Pepita Wedding tulajdonosa.

A cég leginkább az esküvők papírkellékeinek megtervezésével és kivitelezésével, kiegészítők beszerzésével, a teremdekorációval foglalkozik. Ugyanakkor szükség szerint a többi szolgáltatóval való kapcsolattartást is elvégzik. A most kialakult helyzetben e téren is segítik az ifjú pár esküvőjének újratervezését. A májusra tervezett esküvőket mind lemondták, a júniusiak átütemezése most folyik. A cég szervezésében közel huszonöt esküvőt mondtak le, illetve ütemeztek át.

Arra a kérdésre, hogy mikor szervezhetők meg a nagyobb létszámú közösségi események, Zachar Erika elmondta: várhatóan augusztus végén már megvalósulhatnak a lakodalmak, szeptembertől zökkenünk vissza a rendes kerékvágásba.

„Az átütemezéssel járó problémákat és terheket korrekt kommunikációval tudjuk segíteni, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy a jelen helyzetet átvészeljük”

– zárta gondolatait Zachar Erika.

Május és szeptember a legnépszerűbb hónapok

Az esküvői idény legnépszerűbb időszaka a május illetve a szeptember és október. A nyári forróságok miatt június és július folyamán kevesebb esküvőt szerveznek. Emellett a nagyböjti időszak és az adventi idején nem igazán tartanak esküvőket.

Ugyanakkor egyre gyakoribb az extrém időpontokon tartott esküvők. Hétköznapokon, főleg pénteken szerveznek egyre többen esküvőt. Mindamellett a különleges számjegyű dátumok, valamint a szilveszter napja is egyre népszerűbb a lakodalmak szervezésére.