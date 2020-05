Továbbra is magas az új típusú koronavírus kockázata, és hosszú utat kell még megtennünk – jelentette ki a hét elején az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz az ENSZ egészségügyi szakosított szervezetének Genfből irányított, virtuális, 73. közgyűlésén mondott beszédében hangsúlyozta:

„Azok az országok, amelyek túl korán oldják fel a Covid-19-járvány miatt elrendelt korlátozó intézkedéseket, a közegészségügyi rendszerüket teszik kockára, és a saját talpra állásukat veszélyeztetik.”

Tedrosz ismételten hangsúlyozta, hogy a WHO időben és sokszor megkongatta a vészharangot a járvány miatt.

Washington beszünteti hozzájárulását a WHO költségvetéséhez

A hónap elején Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Washington beszünteti hozzájárulását a WHO költségvetéséhez. Érvelése szerint emberek vesztették életüket azért, mert a WHO félrekezelte az egészségügyi válságot, túlságosan is elhitte azt az információt, amit Kínától kapott, ahol a kór először terjedt át állatokról emberekre.

Trump szerint a WHO hibái következtében vált lehetővé, hogy az új típusú koronavírus emberek millióit megfertőző világjárvánnyá fejlődjön, és 200 ezer ember haljon meg a Covid-19 légzőszervi betegségben, amelyet a SARS-CoV-2 vírus okoz.

Donald Trump május 19-én pedig a Fehér Ház fejlécével Tedrosz Adhanom Gebrejeszusznak, a WHO igazgatójának címzett levelében leszögezte, hogy ha a WHO harminc napon belül nem mutat fel érzékelhető változást a munkájában, akkor Washington a hozzájárulása átmeneti felfüggesztését véglegesre változtatja és átgondolja WHO-beli tagságát is.

Oroszország védelmébe vette a WHO-t

Oroszország viszont védelmébe vette az Egészségügyi Világszervezetet (WHO), mondván, hogy az rendesen ellátja feladatát a koronavírus-járvány keltette válságban.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ezzel arra reagált, hogy korábban az Egyesült Államok bírálta a nemzetközi szervezetet. A moszkvai diplomácia vezetője úgy vélekedett, hogy a WHO mint vezető és koordináló ügynökség betölti feladatát. Tevékenysége ugyan „nem ideális, de senki sem tökéletes” – tette hozzá.

Lavrov ugyanakkor azt mondta, szerinte egy ilyen bírálatnak kevés köze van a WHO teljesítményéhez. Úgy vélekedett, az emberek arra használják az ilyen támadásokat, hogy igazolják saját tevékenységüket, amelybe túl későn vágtak bele, s amely nem volt megfelelő.

Trumpot több oldalról is alaposan bírálták azért, mert nem vette komolyan a vírust addig, amíg az széles körben el nem terjedt az Egyesült Államokban. Továbbá azért, mert a szövetségi egészségügyi ügynökségek nem voltak felkészülve egy ilyen járványra.

Lavrov kifejtette, hogy a világjárvány kitörése feltárta az Európai Unió problémáit is, meggyengítve a szövetséget.

A nemzetállamok kinyilatkoztatták azt az óhajukat, hogy inkább önmagukra támaszkodnak. Ez a probléma azonban nem köthető össze a vírussal.

„Ez talán egyfajta elcsigázottságot tükröz. Teljesen nyilvánvaló az EU-ban az, hogy mennyire akaratos és korlátozó lehet a többnemzetiségű és nemzetek feletti bürokrácia” – mondta Lavrov.

Az orosz külügyminiszter hozzátette, hogy a vírust csupán összefogással lehet legyőzni.

Oroszországban kezdetben kevesebb fertőzéses eset volt, mint Nyugat-Európában. Az esetek száma azóta megemelkedett.

Majdnem 5 millióan fertőződtek meg világszerte, és csaknem 1,9 millióan meggyógyultak

A világban 4 999 981-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 328 169, a gyógyultaké pedig 1 899 350 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem csütörtök reggeli összesítése szerint.

Egy nappal korábban 4 900 253 volt a regisztrált fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 323 341 és 1 689 334 a gyógyultaké.

A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztelések száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek.

A fertőzés jelenleg 188 országban van jelen.

A legtöbb halálos áldozata a SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegségnek az Egyesült Államokban van, ahol 1 551 853 az igazolt fertőzöttek, 93 439 a halálos áldozatok és 294 312 a gyógyultak száma.

Oroszországban 308 705-re nőtt az igazolt Covid-19-fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 2972, a gyógyultaké pedig 85 392 volt.

Brazíliában az azonosított fertőzöttek száma 291 579-re emelkedett, a kórban 18 859-en haltak meg, és 116 683-an felgyógyultak.

Az Egyesült Királyságban a fertőzöttek száma 249 619 volt, 35 786-an haltak bele a betegségbe, és 1116-an gyógyultak ki belőle.

Spanyolországban 232 555 fertőzöttet, 27 888 halálos áldozatot és 150 376 gyógyultat regisztráltak.

Olaszországban a fertőzöttek száma 227 364, a halálos áldozatoké 32 330, és 132 282-en gyógyultak fel a Covid-19-ből.

Franciaországban 181 700 fertőzöttről, 28 135 halálos áldozatról és 63 472 gyógyultról tudni.

Németországban 178 473 a fertőzöttek száma, 8144 a halottaké és 156 966-an meggyógyultak.

Törökországban 152 587 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma 4222, a gyógyultaké pedig 113 987.

Iránban 126 949 fertőzöttről, 7183 halálesetről és 98 808 gyógyultról tudni.

Indiában 112 442 fertőzöttet jegyeztek, 3438 halálos áldozatot és 45 422 gyógyultat.

Peruban 104 020 fertőzöttet, 3024 halálos áldozatot és 41 968 gyógyultat regisztráltak.

Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 84 063 esetet tartottak nyilván csütörtökön reggel, 4638 halálos áldozatot és 79 310 felépültet. Egyik adatban sem történt változás.

Kanadában 81 575 fertőzöttet tartottak számon, 6150 halálos áldozatot és 40 793 gyógyultat.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírusos fertőzést, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.

(MTI nyomán/ Felvidék.ma)