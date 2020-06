A koronavírus az önkormányzatokat is keményen érintette, vannak városi lapok, amelyek átmenetileg szünetelteik a megjelenésüket (a Rimaszombatban megjelenő Gömöri Hírlap közel három hónapos szünet után június 10-én jelenik meg legközelebb), míg a Füleki Hírlap májusi száma a takarékosság jegyében ezúttal is 3 700 példányban, de csak négy oldalon jelenik meg, s jut el ingyenesen minden füleki háztartásba.

Koronavírus-tesztelésen estek át a Nefelejcs dolgozói és kliensei, hat statikus kamerával bővült a város a város térfigyelő rendszere és két mozgatható kamerát is sikerült lecserélni, új célt szolgál ezentúl a minap egyirányúsított Piac utca, s a vírus elleni védekezés jegyében fogant szigorítások folyamatos feloldásával folytatódik a város tisztítása. Illésné Kósik Andrea, a Városi Művelődési Központ vezetője arról tájékoztatja a város polgárait, hogy több fontos rendezvényük is elmaradt a tavasz folyamán, s az sem biztos, mi lesz a nyárra tervezett akciók sorsa (UdvArt Fesztivál, Palóc Napok, Városnapok). Mivel maga az épület teljesen bezárta a kapuit, jelentősek az anyagi veszteségeik is. Titton Viktória, a Vármúzeum igazgatója a füleki vár értékes régészeti leleteit mutatja be, míg Szepessy Anna, a gimnázium diákja az iskolában zajló egyre magasabb szintű robotikaoktatásról számol be.

A város képviselőit bemutató sorozat aktuális vendége Eibner Róbert, aki 2002 óta képviseli a lakosok érdekeit a helyi parlamentben. 2020-ban a város Pedagógus Életműdíját a Füleki Gimnázium nyugalmazott tanára, Fehér László kapta, aki az idén ünnepli 80. születésnapját. Elolvashatjuk a díjátadás során elhangzott laudációt, míg az ünnepelttel Illésné Kósik Andrea készített interjút. „A pedagóguspálya sosem volt egyszerű, főleg az olyan tantárgyak esetében mint a magyar nyelv és történelem, ahol nemcsak a tárgyi tudás, hanem a jellemformálás is fontos volt. Ugyanakkor adottak voltak az »elvárások«, ideológiai nonszenszek, de a saját elveim is, amelyektől nem akartam eltérni. Így legtöbbször a kettő egyeztetése felért egy szellemi akrobatikus mutatvánnyal” – nyilatkozza a Tanár Úr, akinek a mával kapcsolatban s megvan a markáns véleménye. „A jelenlegi iskolarendszerre rányomja negatív bélyegét a kvótarendszer, ami érezteti hatását az alapfoktól az egyetemig. Az iskolák élet-halál harcot folytatnak a tanulókért. Ezért csökken a követelményszint, az iskola és vele együtt a tanító fokozatosan elveszíti a tekintélyét. A valamikori »lámpásból« egyszerű, esetenként rizikós iskolai alkalmazott lett.”