A szakolcai Közép-európai Főiskolán (SEVŠ) szerzett titulusát Boris Kollár, a parlament elnöke nemcsak plágium elkövetésével szerezte, hanem ellenszolgáltatásért is, állítja az Állítsuk Meg a Korrupciót Alapítvány. Mint a közösségi oldalukon írják, a Kollár tulajdonában levő Fun rádió ugyanis gyanúsan alacsony hirdetési díjért reklámszövegekkel népszerűsítette a főiskolát.

Az alapítvány szerint ezért felmerül a gyanú, hogy a parlament elnöke főiskolai titulusáért cserében kedvező áron reklámozta a főiskolát. Az alapítvány kérdésére, hogy mennyit fizetett a főiskola a reklámszövegekért, egyelőre nem érkezett válasz sem a rádió, sem pedig a főiskola részéről. A reklámokat a főiskola a 2013-től 2017-ig terjedő időszakban, a nyári hónapokban rendelte meg, amikor az oktatási intézmények az új hallgatóikat toborozzák.

A főiskola évértékelőiben viszont az olvasható, hogy a Fun rádió mellett az Ivan Kmotrík tulajdonában lévő nyomtatott sajtóban és a TA3 hírtelevízióban is hirdettek. Kmotrík egyébként a szóban forgó főiskola igazgatótanácsának elnöke is, s ebben az oktatási intézményben végzett a fia, ifjabb Ivan Kmotrík is, akinek a diplomamunkája Kolláréhoz hasonlóan ugyancsak plágiumnak minősült, azt Jozef Vlčej két publikációjából másolta, aki egyúttal a munka opponense, bírálója is volt.

A 2016-os könyvelési zárásban az intézmény 25 ezer eurót tüntetett fel propagandacélokra fordított költségként.

Ezt a Fun rádión kívül a regionális sajtótermékekben, internetes platformokon, a SME, a MY, valamint az Új Szó hirdetési rovatában közölt hirdetésekre, röplapokra, reklámfüzetekre, plakátokra, újságokra, propagációs anyagokra és reklámtárgyakra fordították. Az alapítvány szerint az összeg azért kétséges, mert a Fun rádió a leghallgatottabb szlovák rádiók egyike.

(Felvidék.ma/Webnoviny.sk)