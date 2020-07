Igaz, továbbra is korlátozott terjedelemben, négy oldalon, de júliusban is 3 400 példányban jelent meg a Füleki Hírlap aktuális száma, amely letölthető és elolvasható az alábbi linken is.

A lap címoldaláról megtudhatjuk, hogy július elsejével megnyitotta kapuit a füleki vár is, amely több újdonsággal várja az érdeklődőket. Zajlik a felújítás is, sőt az ásatások során emberi csontvázat is találtak. Új fotókönyv jelent meg a régió fotósainak munkáiból, amelyet a városi művelődési központban mutattak be.

A lap részletesen beszámol a városi képviselő-testület június 24-iki üléséről is. Bár június elején az iskolák megnyitottak, a városban nem tolongtak a gyerekek a tanintézmények előtt, az iskolaköteles gyerekek fele sem ült vissza az iskolapadba.

Gyetvai Zsuzsanna óvónő örvendetesebb eseményről, az Erasmus program keretében megvalósult Aranyhajszál meseprogramról számol be, amelyben a fülekiek mellett egri, szalárdi, nádudvari és székelyudvarhelyi óvodások vesznek részt. „A két év alatt nagy utat tettünk meg térben, időben, valóságban és mesében. »Meseerdőt, meserétet« bejárva megismertük egymás mesés »jó gyakorlatát«. Könyveket, meséket, értékes tapasztalatokat kaptunk és cseréltünk, melyeket »mesebőröndbe« csomagolva a »mesék táncos paripáján« hazarepítettünk. Sok ismerős és ismeretlen mesehős érkezett velünk óvodánkba a népmesék, de a modern mesék világából is. A gyermekek rengeteg bölcsességet tanultak tőlük a népmese »aranyfonalára fűzött« néphagyományáról, a népművészetről, de elsősorban magukról, a világról és az életről” – tudjuk meg Gyetvai Zsuzsannától.

A füleki gimisek egy csoportja a Start(up)suli elnevezésű felhívásban mérettette meg magát, melynek célja, hogy rávilágítsanak és megoldást találjanak az általuk választott társadalmi problémákra. A hattagú, csak lányokból (Fekete Fanni, Szepessy Anna, Czakó Antónia, Both Viktória, Koós Bianka és Bettes Krisztina) álló csapat „Szürkén élünk, zöldet kérünk” című környezetvédelmi projektjével elnyerte a második helyet.

Június nyolcadikán Bari Jenő vezetésével elkezdte az új idényre való felkészülést az FTC III. ligás futballcsapata is, amely már részt is vett egy bozitapusztai négyes tornán, amelyen a rimaszombatiak mögött a második helyen végzett. Ha a járványhelyzet megengedi, augusztus elején elkezdődhet a kuparajt és a bajnoki idény is.