A Szlovák Posta közbeszerzési eljárást indít őrző-védő és műszaki feladatok ellátására. Minderre azt követően kerül sor, hogy tavaly az Állítsuk Meg a Korrupciót Alapítvány bírálta az állami intézményeket, köztük a Szlovák Postát is, hogy jóval többet költenek védelmük ellátására, mint például a szomszédos Csehországban.

A Szlovák Posta a közbeszerzést a közlekedési minisztériummal együttműködve hirdeti meg az elkövetkező négy évre szólóan. A megrendelések várható összértéke áfa nélkül meghaladja a 14 millió eurót. A közbeszerzési eljárás feltételeit úgy kell megszabni, hogy a lehető legtöbb cég részt vehessen rajta, az eredmény, azaz a nyertesek személye pedig év végére lesz ismert.

Mindezt Andrej Doležal (Sme rodina) közlekedés miniszter és Martin Ľupták, a Szlovák Posta vezérigazgatója jelentette be. A miniszter átlátható eljárást szorgalmaz, nem zárta ki azonban, hogy a jelenlegi szolgálható is nyerhet, de egyúttal felhívta az ilyen tevékenységet folytató cégeket, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a közbeszerzési eljárásban, melynek feltételeit úgy szabták meg, hogy ezúttal a kisebb cégeknek is legyen esélyük.

A közbeszerzés tárgyát képező megrendelést három csomagra osztották, nyugat-szlovákiai, közép-szlovákiai és kelet-szlovákiai szolgáltatásokra, s hasonló megoldást terveznek a pénzszállítási tevékenység biztosítására vonatkozóan is.

Négy évvel ezelőtt a műszaki szolgáltatásokat és a pénzszállítást egy csomagban hirdették meg 22,4 millió euró értékben, s Miroslav Bödör Bonul cégét bízták meg ezekkel a feladatokkal, mely komoly sikertörténetet könyvelhet el a szolgálat, illetve az ezzel kapcsolatos rendkívül jól jövedelmező állami megrendelések terén.

Ebbe a sikerbe azonban jócskán besegített az a cseppet sem elhanyagolható tény, hogy Bödörék (apa és fia, Norbert) jó kapcsolatokat ápoltak a Smer vezetésével, Robert Fico például többször is részt vett a cég rendezvényein, sőt, még beszédet is mondott. A Bonulhoz több kétes hátterű tender is fűződik.

A politikai kapcsolatok mellett nem kevésbé fontos rendőrségi kapcsolatokról megjegyzendő például, hogy Tibor Gašpar volt országos rendőrkapitány feleségén keresztül kötődik a Bödör családhoz, de az sem mellékes, hogy főrendőrfeleségek is jó állásra leltek Bödör cégeiben.

A remek politikai és rendőrségi kapcsolatokkal rendelkező cég tehát Robert Fico kormányainak idején nőtte ki magát egy jelentéktelen biztonsági szolgálatból az egyik legsikeresebbé, mely hamarosan zsíros állami megrendelésekhez jutott és tevékenységi területén monopolhelyzetbe került.

Szolgáltatásaiért sok millió eurót fizetett a Szlovák Posta, az Általános Egészségbiztosító, a Vízgazdálkodási Vállalat, a Szociális Biztosító, a gazdasági minisztérium és több más állami vállalat, vagy a Transpetrol, hogy csak néhányat említsünk. „Egyes vállalkozók számára az állam nem más, mint aranybánya. Az üzletmodelljüket az állammal való bizniszelésre alapozták, amihez természetesen jó kapcsolatokra is szükség van“ – mondta a céggel kapcsolatban korábban Veronika Remišová.

A jó kapcsolatok azonban a kormányváltással lassan megtartó erejüket vesztik, ami megmutatkozni látszik a sikertörténet szakadozásában is.

Erre egyik példa, hogy a Pozsonyi Vízgazdálkodási Vállalat (BVS) öt év után biztonsági céget vált. A régióban a vízgazdálkodási infrastruktúrát a jövőben nem a nyitrai oligarcha, Bonul nevű cége őrzi majd. A most lezárult közbeszerzési eljárás győztese a rimaszombati DUG vállalat lett, amely a többi ajánlattevőnél jóval kedvezőbb ajánlattal pályázott.

Emellett a Közbeszerzési Hivatal ellenőrzést végzett az Általános Egészségbiztosítónál a 2015-ös közbeszerzési folyamat körülményeit vizsgálva, melyből a Bonul került ki győztesen. Az ellenőrzés több törvénysértést tárt fel az áfa nélkül 1,36 millió euró értékű megrendelés közbeszerzési eljárásával kapcsolatban, melyről a SITA hírügynökség tájékoztatott.

Most pedig a Szlovák Posta készít elő közbeszerzési eljárást az őrző-védő tevékenység ellátására postahivatalaiban. Vajon itt is kiderül majd, hogy amennyiben nem kifejezetten személyre, értsd Bonulra szabottak a közbeszerzés feltételei, akkor esetleg más cégek is labdába rúghatnak végre és esetleg előnyösebb szerződés köthető velük?