Idei tizedik számához érkezett a Kassai Figyelő, amelyben olvashatnak a régió elmúlt hónapjainak rendezvényeiről, Dino Benjámin budapesti sikereiről, T. Erdélyi Ilona új kötetéről, valamint egy interjút a zetelakai származású, jelenleg Brüsszelben dolgozó Pál Zsuzsannával.

„Megleptél minket, nem számítottunk rád, s álmunkban sem gondoltuk, hogy egy vírus ilyen bonyodalmakat tud okozni komfortos világunkban. Éppen akkor történt mindez, amikor már hozzászoktunk, hogy szabadon utazhatunk szinte bárhová a nagyvilágban, hogy már nem kell sorban állni az üzletekben, hogy sok minden, ami csak szezonálisan volt kapható, most bárhol, bármikor megvásárolható. Szóval, mire megszoktuk a nagy szabadságot, hogy saját magunk döntjük el, mit szeretnénk, hová szeretnénk utazni, erre leállították a közlekedést, lezárták a határokat, bezárták a szórakozóhelyeket, színházakat, mozikat, sportcentrumokat, iskolákat, mindent bezártak a gyógyszertárakon és élelmiszerüzleteken kívül, hogy ne haljunk éhen” – szólítja meg a világot rettegésben tartó COVID 19 vírust vezércikkében Hadas Katalin, aki még csak nem is sejthette, hogy mire a lapszám megjelenik, a vírus megint teljesen átírja a terveinket, elkövetkező hónapjainkat.

Októbertől ugyan ismét bezártak bennünket a lakásunk ajtaja mögé, de az elmúlt hónapokban azért sikerült pár rendezvényt megtartani a keleti régióban is, amelyről a Kassai Figyelőben is olvashatnak, így megtudhatjuk, hogy új díjat alapítottak Királyhelmecen (Helmeciekért), amelyet első alkalommal a Királyhelmeci Szakközépiskola közössége kapott meg egy szív alakú tároló elkészítéséért, amelybe műanyag kupakok gyűjthetők majd. Díjat vehetett át a királyhelmeci Dino Benjámin színművész is, aki az idén végzett a budapesti Színművészeti Egyetemen, s ősztől többek között Nemecsek Ernő szerepében látható majd a Vígszínházban, ahol élete első társulati szerződését kapta. A világ legkülönbözőbb növényeiből készült ékszereket és dísztárgyakat mutattak be Kassán, a Kelet-Szlovákiai Múzeumban, s itt láthatók a királyhelmeci Molnár Gabriella ékszerei is, amelyek az újrahasznosítás jegyében készültek. Szülővárosában, Rimaszombatban koncertezett Andreas Várady, aki 23 éve ellenére a világ egyik legkeresettebb gitárosának számít. Első önálló táncszínházi előadását mutatta be a nagyidai Ilosvai Péter Néptáncegyüttes Trianon címmel. Az alkotókkal, Kupec Mihállyal, Fitos Dezsővel és Kocsis Enikővel a lap főszerkesztője, Havasi Péter beszélgetett. Demjénné Kovács Erna T. Erdélyi Ilona új kötetét mutatja be, de szólnak a minap Pozsonyban, a Brämer-kúriában megnyílt Fábry Zoltán-kiállításról is. Zvolenský Gabriella a királyhelmeci Majláth József Regionális múzeumban megtartott Királyi Bakchiádé eseményeiről számol be, de olvashatnak egy Kassán megrendezett nemzetközi bábfesztiválról (Virvar) is. Pár hétre megnyitotta kapuit a kassai Állami Színház is, amely a színházalapítónak, Janko Borodáčnak állít emléket. A városban, a Magyar Jelenlét Házában nyílt meg Gerster Béla kassai építész életmű-kiállítása is, amelyről szintén olvashatnak. A zetelakai Pál Zsuzsannával, aki a Kőrösi Csoma Sándor program keretében immár harmadik évét tölti Brüsszelben, Krivánszky Miklós készített interjút.

