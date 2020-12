A csehországi Esterházy János Társulás honlapja mától elérhető mindenki számára – a Centralizált Tudásbázis, amely elősegíti a további kutatási és boldoggá avatási folyamatokat.

Ahogy azt egy korábbi hírben közöltük, valami korszakalkotóval készült a prágai bejegyzésű Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért. A mai napon mindenki számára elérhetővé vált az a tudásbázis, amely hosszú hónapok kutatómunkájának a gyümölcse. A kutatás középpontjában az Esterházy János emlékhelyeinek felkutatása szerepelt, mivel a Társulás észrevette, hogy egy olyan portál még nem létezik, amely részleteiben kidolgozva, egy interaktív térképen megjelenítené azokat a helyszíneket, ahol mártírpolitikusunk megfordult élete során. Elkezdtük felvázolni egy papírlapon, hogy körülbelül hogyan nézne ki ez a térkép és rájöttünk, hogy azon kívül, hogy megnevezzük és elemezzük az egyes helyszíneket még sokkal több információt is megoszthatnánk azokkal, akik szintén szívügyüknek tekintik Esterházy munkásságát és hagyatékát. A Centralizált Tudásbázis ötlete napvilágot látott.

Szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni PhDr. Kláris Gyöngyinek a fáradhatatlan kutatómunkáját és erőfeszítéseit, melynek eredményeképp sikerült egy jelenleg 46 Esterházyhoz köthető helyszínt felhelyezni és megjelölni a digitális, interaktív térképen. MVDr. Mátis Károlynak – a Társulás elnökének – pedig szintén hatalmas köszönet jár a kutatómunkába fektetett bizalmáért és támogatásáért. Ismét bebizonyosodott, hogy egy remek csapat óriási dolgokat képes elindítani és megvalósítani.

A honlap a következő címen érhető el: www.esterhazytarsulas.com

A fellelhető összes információt megpróbáltuk összegyűjteni a helyszínekről. A legtöbb helyről megfelelő mennyiségű tartalmat tudtunk feltölteni az oldalra, viszont akadnak olyan emlékhelyek is, amelyek még kiegészítésre szorulnak. A kutatómunkánk nem állt meg, a tudásbázis és az oldalak tartalmainak frissessége, minősége, valamint teljessége számunkra az első és legfontosabb. A weblap kialakítása az egyszerűség és modernitás elvén alapszik, törekszik a lehető legfelhasználóbarátabb környezetet nyújtani látogatóinak. A jövőben is ezen alapelvek alapján fogjuk továbbformálni a felületeket és a honlap szolgáltatásait, a felhasználói élményt is még élvezetesebbé szeretnénk tenni a mobil eszközökön. Nem csak az általános érdeklődők számára építkezünk, hanem a komoly kutatómunkát végzőknek is kedvezni akarunk tartalmainkkal.

Mi található még az oldalon és mi várható a jövőben?

A kezdőoldalunkon az Isten Szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért és lelki örökségének kibontakozásáért imádság szerepel, de a későbbiekben majd az éppen aktuális programok, hírek, események fognak ezen a felületen megjelenni. Jelenleg az oldal tartalmaz az interaktív térképen kívül egy aggregált hírösszesítőt, egy eseménynaptárt korábbi és jövőbeli rendezvényekről, online közvetítésekről, illetve egy nagyon vonzó szekciót is, ahol Esterházyhoz kapcsolódó médiákat gyűjtöttünk össze (a cikk írásakor 20 videó volt feltöltve). Ezen az egységes helyen fogjuk közzétenni a fellelhető videó és hanganyagokat. Így megelőzhetjük azt is, hogy egyes felvételek elvesszenek, vagy hogy ne kapjanak elég figyelmet a különböző fórumokon.

Rengeteg fejlesztés várható még a weblapon, hiszen nagyon sok az olyan rész Esterházy életéből, ami még teljesen feltáratlanul áll, vagy további kiegészítésre szorul. Nem szeretnénk azok közé a Társulások oldalai közé tartozni, akik lelkesen elkezdenek foglalkozni egy adott témával és aztán rövid időn belül már nem adnak semmi pluszt vagy újat. Igyekszünk bővülni a megosztott tartalmainkkal és egy minél kerekebb képet adni Esterházyról, mindenkinek.

Már a tudásbázis beharangozása előtt is nagy médiaállománnyal rendelkeztünk, viszont a hír hallatára sokan jelentkeztek nálunk 1-1 újabb fotóval vagy videó felvételekkel az egyes emlékhelyekhez kapcsolódóan. A következő fázisban ezeket a képanyagokat fogjuk feldolgozni és hozzáilleszteni a digitális térképhez. Reményeink szerint december végére már az összes helyszínhez feltöltésre kerülnek és elérhetőek lesznek megtekintésre.

Hamarosan megjelenik a nyelvválasztó is, amellyel limitált mennyiségű tartalommal ellátott idegen nyelvű oldalak is elérhetőek lesznek. A választható listában szerepelni fog a cseh, szlovák, lengyel, olasz, német és angol is. Talán ez a legnagyobb kihívása a Társulásnak, hogy több nyelven, minél több anyagot tegyen közzé, annak érdekében, hogy a nemzetközi közönség is (kifejezetten a V4-es országok) megkapja a megfelelő tájékoztatást a fejleményekről, egy megbízható forráson keresztül.

A 2020-as év a zarándokutak tervezése és kivitelezése szempontjából (is) egy nagyon nehéz évnek minősült, hiszen nem sok programot engedélyezett a járványügyi helyzet. Ennek ellenére Társulásunk bízik abban, hogy a közeljövőben az utazási lehetőségek ismét biztonságosak lesznek és újabb zarándokutak kiépítésén gondolkozhatunk el, melyben az interaktív térkép nagy segítséget nyújt. A Társulás által javasolt utakat PhDr. Kláris Gyöngyi állítja össze, aki az emlékhelyek körüli kutatómunkát is végezte, hiszen egy gazdag múlttal rendelkező, tapasztalt idegenvezető. Természetesen, amint ismét megvalósíthatóvá válnak az utazások, az oldalunkon ezek az információk is szintén megtalálhatóak lesznek.

Partnereinknek hálásak vagyunk, hogy bizalommal fordulhatunk hozzájuk. Remek együttműködést sikerült kiépítenünk Felvidék jelentős portáljaival, szervezeteivel, amelyek szintén Esterházy János kultuszának fontosságát, hagyományának megőrzését támogatják.

Számtalan utat látunk még a fejlődésre, fejlesztésre a Centralizált Tudásbázis tekintetében, viszont hatalmas mérföldkőnek érezzük az Esterházy János Társulás életében, hogy egy ilyen méretű projektbe belefogtunk, sikeresen letettük a alapokat és remélhetőleg ismét egy lépéssel közelebb kerültünk mártírunk boldoggá avatásához. Oldalunk szeretné elősegíteni mindazok munkáját, akik Esterházy János életét kutatják és a boldoggá avatási folyamat és rehabilitálás elősegítésében igyekeznek munkálkodni. Az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért folyamatosan keresi azon magánszemélyek, partnerek, kutatók, történészek érdeklődését, akik szívesen segítenék tevékenységünket, a közös küldetésünk megvalósítását.

Mély tisztelet és óriási köszönet azoknak a fantasztikus embereknek, társulásoknak, hírportáloknak, intézményeknek, akik és amelyek nélkül ez a projekt nem jöhetett volna létre. Kapcsolódjon be a munkánkba és vegye fel velünk a kapcsolatot az elérhetőségeinken!

Tekintse meg és mentse el az oldalt Ön is! Az Esterházy János Társulás Tudásbázisa