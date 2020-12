Jóváhagyta a szlovák kormány a COVID-19 elleni nemzeti oltási stratégiát. Szakértők szerint az oltás a megelőzés leghatékonyabb módja. Védi a betegséggel szemben a beoltott személyt és elősegíti a kollektív immunitás kialakulását. Ebből a célból a populáció 60-70 százalékát kell beoltani.

A járványügyi bizottság észrevételekkel ellátott anyagát szerdai ülésén jóváhagyta a kormány. Zuzana Eliášová, az egészségügyi minisztérium szóvivője a TASR-nek elmondta, következő ülésükön a szakemberek megvitatják az észrevételeket.

Az oltóanyag kiválasztásakor a biztonság, a hatékonyság, a hozzáférhetőség és az ár lesz a döntő szempont. A szakértők ígérete szerint a vakcina megvédi a lakosságot a betegségtől és megakadályozza annak terjedését, aminek köszönhetően kevesebb lesz a haláleset, az akut eset, csökken a kórházakra, az egészségügyi dolgozókra nehezedő nyomás, és nagyobb biztonságban lesznek a stratégiai ágazatok dolgozói.

Mintegy 3,3 millió lakost kell beoltani fokozatosan. Szlovákia az Európai Unió tagállamaként csatlakozott a közös közbeszerzéséhez.

Az első körben azokat a kórházban dolgozó egészségügyi szakembereket oltják be, akik a vörös zónában dolgoznak, és közvetlen kapcsolatba kerülnek a fertőzöttekkel. Az elsők között kapják meg az oltást a diagnosztizálásában részt vevő egészségügyi szakemberek, a regionális közegészségügyi hivatalok munkatársai, a 65 évesnél idősebb és a krónikus betegségben szenvedő egészségügyi dolgozók, valamint azok is, akik nem dolgoznak közvetlenül a betegekkel, továbbá az egészségügyi szférában dolgozó menedzserek, az egészségbiztosító társaságok vagy az egészségügyi felügyelet munkatársai.

Beoltják azokat az egészségügyi szakon tanuló diákokat, akik tanulmányaik során kapcsolatba kerülnek a pácienssel, és az egészségügyi intézményekben szolgáltatást nyújtó személyzetet, például a takarítókat is. A szociális otthonok alkalmazottait, a szociális terepmunkásokat, a koronavírus-fertőzésben szenvedő betegek kezelésében részt vevőket, vagy az oltóközpontokban dolgozókat is beoltják. Be fogják oltani a létfontosságú állami vállalatoknál dolgozókat, valamint a katonákat, a rendőröket, a tűzoltókat és egyéb fontos testületek tagjait is.

A második körben a szociális intézmények lakóit, a 65 év feletti betegeket, a krónikus betegségben szenvedőket, a 65 évesnél idősebb, mozgásképtelen személyeket, az onkológiai betegeket, a dialízisre szorulókat, a transzplantáltakat, a biológiai terápiában részesülőket, az autoimmun betegségben szenvedőket, az immunrendellenességben szenvedő betegeket oltják be, azokat kivéve, akiknél ellenjavallott a vakcina beadására, valamint a cukorbetegeket, a súlyos neurológiai betegségekben, a szív- és érrendszeri betegségekben, a súlyos pszichiátriai betegségben szenvedőket vagy az egyéb krónikus betegségben szenvedő pácienseket.

A harmadik körben kerül sor a pedagógusokra, a hajléktalanokra vagy a menedékkérőkre, vagyis azokra, akiknél magasabb a megfertőződés kockázata.

A negyedik körben kaphatja meg a védőoltást a többi, 18 évesnél idősebb személy.

Az első fázisban 25 oltópontra szállítják ki a vakcinát. Az oltópontok számát fokozatosan 79-re emelik, az ország összes járásában lesznek ilyenek. Mobil egységeket hoznak létre a szociális otthonok lakóinak beoltására. Minden ilyen csapatban lesz legalább egy orvos, az oltást az orvos felügyelete mellett az ápolónők adják be. Az oltópontokon legalább 500 embert fognak beoltani naponta.

A védőoltás ingyenes lesz.